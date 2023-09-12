看完東尼獎音樂劇《鐵達尼號》，我終於相信舞台劇的現場魔力了！
我們想讓你知道的是
《鐵達尼號》音樂劇不僅帶來更加完整的船上故事，更是改編罹難者與倖存者的真人真事，看完之後，我終於相信在網路上流傳的一個說法，「一個人一生進舞台或戲院去看舞台劇的次數，只會是零次或者無數次」。
文：滄藍
在我還很小的時候，就看過知名導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的《鐵達尼號》電影，那是對男女主角間愛情與現實的掙扎拉扯還無法理解，也體會不到的年紀，但我還記得電影後半段帶給我的諸多震撼。那時候的我還不太能明白船難死傷人數的意義，內心卻有一個很鮮明的疑問：那些人的故事呢？那些人也有故事嗎？
這個疑問隨著我年紀增長，在每一次重看電影時，逐漸加深卻又無解。
沒有想到身為音樂劇菜鳥的我，有幸能找到這一題的解答。《鐵達尼號》音樂劇不僅帶來更加完整的船上故事，更是改編罹難者與倖存者的真人真事，帶入人性面臨危難時的可悲與可敬，透過音樂與歌曲揉合出悲傷卻又透著溫柔微光的感人戲劇，而這些體驗無法在戲院外的其他地方複製重現。
不同於電影聚焦於男女主角兩人的愛情，延伸出兩人身後不同的身家階級與背景環境，《鐵達尼號》音樂劇藉著展現不同艙等的旅客、不同職務的船員，勾勒不同族群搭上鐵達尼號的動機，進而開展出每個人物的性格、過去與想望，是一場十足生動的群像劇。
雖然是群像劇，卻不會讓人覺得故事零散而無法聚焦，不僅是因為他們都在同一條船上，或許也是因為他們無論是在劇中的行動或是台詞，都有著明確的共同指向：
「鐵達尼號是一艘夢想之船。」
當劇中無論來自哪個階級或職務的人重複明示暗示這點，觀眾如我肯定也會在這充滿明亮而輕快的前半場中，不斷感受到漸深的不安——尤其伴隨著被頻繁忽視的冰山警告。
戲台上的夢想之船，在戲台下觀眾的後見之明卻是一艘夢碎之船，成了整個戲劇體驗中很有趣的對照體驗。台上（船上）的人們各有不同的性格與人生追尋，卻上了同一艘船，對船有一個共同的美好期待；台下的人們也各有不同的性格與人生追尋，卻齊聚一堂看同一齣音樂劇，對即將沉入大海的船帶著深切的不安與悲憫。
我感覺這不僅僅是一齣戲劇，還在一些小地方找到劇本嘗試與觀眾對話的用心。有些隱喻被藏在對話或歌曲中，或者沒有在比喻卻巧合地驗證觀眾的某些預見。
比如伊斯梅先生與船長漸增的傲慢，對比安德魯斯先生逐漸明示的不安甚至最後的譴責，或者在船上做禮拜時船長帶頭唱的聖詩裡有著諸多不祥詞彙，比如「怒海」或「沉溺」；我也喜歡每一對男女的情感，都對應著每一段關係的不同階段或不同狀態，也有如同鍋爐工貝雷特那樣單向，觀眾找到最接近自己的位置（即使大家最喜愛的是史特勞斯老夫婦），將自己放入劇中，在心裡悄悄給予後見之明。
除此之外，這次在台北表演藝術中心的演出，有些段落還有安排演員從戲台上到戲台下的演繹方式，比如搬運貨物的演員在戲台上下忙碌穿梭，或是坐救生船逃難的旅客分散舞台下唱出最後的歌曲，象徵飄散在海上等待救援，也讓戲台下的觀眾得以藉由這樣的方式更加融入戲劇，和戲劇產生心理上的互動，真的非常有意思。
不過，我認為全劇最重點也最感動人心的，還是〈Godspeed Titanic〉這首歌曲。不含謝幕唱了一次，全劇從開場到終幕也就演唱兩次，卻發展出了完全不同的意境。
開場宏亮壯闊，是為夢想之船歌頌的歌曲，也是為自己追求目標與夢想而歌頌的歌曲，但在終幕前的那一次，搭配舞台設計上罹難者與倖存者的區隔配置，傳達出這首歌曲也是一首有所背負的祈願之歌，願生者接下來的路途一帆風順，願逝者與沉船得以安息沉眠，總有一天能再被尋獲。
而歌詞中的「你」，從將鐵達尼號擬人並寄託希望與夢想的「你」，到罹難後倖存的每一個「你」，意義非凡而且真摯動人。
我終於相信在網路上流傳的一個說法，「一個人一生進舞台或戲院去看舞台劇的次數，只會是零次或者無數次」。
這是真的。即使我在戲後從Spotify上找到了應該是Broadway版本的全劇曲目，聽著還是跟在看劇時的感動有所不同——當下臨場的參與感，完全沉浸於整個戲院空間和戲劇構築出的另一個次元，這是純用耳機聽歌曲享受不到的。
非常推薦有生之年去看一場音樂劇，把自己完全丟進演員的演繹、戲劇故事的展開，和音樂歌曲在內心裡帶起的撩動與漣漪，那會是很棒的體驗。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：觀後感│東尼獎音樂劇《鐵達尼號》：願你人生的旅程一帆風順
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html