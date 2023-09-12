看完東尼獎音樂劇《鐵達尼號》，我終於相信舞台劇的現場魔力了！

文：滄藍

在我還很小的時候，就看過知名導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的《鐵達尼號》電影，那是對男女主角間愛情與現實的掙扎拉扯還無法理解，也體會不到的年紀，但我還記得電影後半段帶給我的諸多震撼。那時候的我還不太能明白船難死傷人數的意義，內心卻有一個很鮮明的疑問：那些人的故事呢？那些人也有故事嗎？

這個疑問隨著我年紀增長，在每一次重看電影時，逐漸加深卻又無解。

沒有想到身為音樂劇菜鳥的我，有幸能找到這一題的解答。《鐵達尼號》音樂劇不僅帶來更加完整的船上故事，更是改編罹難者與倖存者的真人真事，帶入人性面臨危難時的可悲與可敬，透過音樂與歌曲揉合出悲傷卻又透著溫柔微光的感人戲劇，而這些體驗無法在戲院外的其他地方複製重現。

不同於電影聚焦於男女主角兩人的愛情，延伸出兩人身後不同的身家階級與背景環境，《鐵達尼號》音樂劇藉著展現不同艙等的旅客、不同職務的船員，勾勒不同族群搭上鐵達尼號的動機，進而開展出每個人物的性格、過去與想望，是一場十足生動的群像劇。

雖然是群像劇，卻不會讓人覺得故事零散而無法聚焦，不僅是因為他們都在同一條船上，或許也是因為他們無論是在劇中的行動或是台詞，都有著明確的共同指向：

「鐵達尼號是一艘夢想之船。」

當劇中無論來自哪個階級或職務的人重複明示暗示這點，觀眾如我肯定也會在這充滿明亮而輕快的前半場中，不斷感受到漸深的不安——尤其伴隨著被頻繁忽視的冰山警告。

戲台上的夢想之船，在戲台下觀眾的後見之明卻是一艘夢碎之船，成了整個戲劇體驗中很有趣的對照體驗。台上（船上）的人們各有不同的性格與人生追尋，卻上了同一艘船，對船有一個共同的美好期待；台下的人們也各有不同的性格與人生追尋，卻齊聚一堂看同一齣音樂劇，對即將沉入大海的船帶著深切的不安與悲憫。

我感覺這不僅僅是一齣戲劇，還在一些小地方找到劇本嘗試與觀眾對話的用心。有些隱喻被藏在對話或歌曲中，或者沒有在比喻卻巧合地驗證觀眾的某些預見。

比如伊斯梅先生與船長漸增的傲慢，對比安德魯斯先生逐漸明示的不安甚至最後的譴責，或者在船上做禮拜時船長帶頭唱的聖詩裡有著諸多不祥詞彙，比如「怒海」或「沉溺」；我也喜歡每一對男女的情感，都對應著每一段關係的不同階段或不同狀態，也有如同鍋爐工貝雷特那樣單向，觀眾找到最接近自己的位置（即使大家最喜愛的是史特勞斯老夫婦），將自己放入劇中，在心裡悄悄給予後見之明。

除此之外，這次在台北表演藝術中心的演出，有些段落還有安排演員從戲台上到戲台下的演繹方式，比如搬運貨物的演員在戲台上下忙碌穿梭，或是坐救生船逃難的旅客分散舞台下唱出最後的歌曲，象徵飄散在海上等待救援，也讓戲台下的觀眾得以藉由這樣的方式更加融入戲劇，和戲劇產生心理上的互動，真的非常有意思。

不過，我認為全劇最重點也最感動人心的，還是〈Godspeed Titanic〉這首歌曲。不含謝幕唱了一次，全劇從開場到終幕也就演唱兩次，卻發展出了完全不同的意境。

開場宏亮壯闊，是為夢想之船歌頌的歌曲，也是為自己追求目標與夢想而歌頌的歌曲，但在終幕前的那一次，搭配舞台設計上罹難者與倖存者的區隔配置，傳達出這首歌曲也是一首有所背負的祈願之歌，願生者接下來的路途一帆風順，願逝者與沉船得以安息沉眠，總有一天能再被尋獲。

而歌詞中的「你」，從將鐵達尼號擬人並寄託希望與夢想的「你」，到罹難後倖存的每一個「你」，意義非凡而且真摯動人。

我終於相信在網路上流傳的一個說法，「一個人一生進舞台或戲院去看舞台劇的次數，只會是零次或者無數次」。

這是真的。即使我在戲後從Spotify上找到了應該是Broadway版本的全劇曲目，聽著還是跟在看劇時的感動有所不同——當下臨場的參與感，完全沉浸於整個戲院空間和戲劇構築出的另一個次元，這是純用耳機聽歌曲享受不到的。

非常推薦有生之年去看一場音樂劇，把自己完全丟進演員的演繹、戲劇故事的展開，和音樂歌曲在內心裡帶起的撩動與漣漪，那會是很棒的體驗。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：觀後感│東尼獎音樂劇《鐵達尼號》：願你人生的旅程一帆風順

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航