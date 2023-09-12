BLACKPINK成員Lisa「瘋馬秀」爭議：是時候打破「裸露」等於物化女性、自我貶低的連結了
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近期韓國天團BLACKPINK人氣成員Lisa，公開將與法國知名裸體歌舞秀「瘋馬秀」合作。消息引發廣大熱議。反對者認為瘋馬秀本質屬於物化女性的裸露表演，與BLACKPINK長期的女力訴求不符。但真的是這樣嗎？身為愛好Kpop的女性粉絲，我想談談這件事。
文：蔚藍Azure
近期韓國天團BLACKPINK人氣成員Lisa，公開了今（2023）年9月底將與法國知名裸體歌舞秀「瘋馬秀」合作。消息一出引發正反兩方網友熱議。
反對者認為瘋馬秀雖然以高級歌舞秀包裝，但本質上仍屬於物化女性的裸露表演，與BLACKPINK長期強調女力、打破男性凝視的訴求不符；支持者則認為Lisa已經成年，對於自己的身體與行為有決定權，且瘋馬秀並非傳統意義上的色情表演，不需要將此往淫穢的方向連結。
身為一名愛好K-pop的女性粉絲，同時也長期關注日韓流行文化中的性別議題，我想要從這次的事件中聊聊自己對於「物化女性」一詞的看法，以及女性裸露、性感的各種可能性。
「瘋馬秀」是什麼？
在進入正題前，想先和不知道的讀者介紹一下「瘋馬秀」是什麼。
「瘋馬秀」（Crazy Horse）是法國知名的歌舞秀，與同發源於巴黎的麗都秀、紅磨坊秀合稱為「巴黎三大秀」。其主要特色為結合聲光效果的裸體舞者演出，以及華麗的舞台設計，讓觀眾在欣賞表演的過程中，能感受到強烈的視覺衝擊。然而「裸體演出」的特色也為表演帶來許多爭議，並被部分人士視為是「色情、低俗」的娛樂。
女性裸露等於物化？我們應該重新思考對女性裸體的態度
回到文中的Lisa事件，裸露的女體表演，是否一定要涉及到「物化女性」？我並不這麼認為。
要談「物化」，就要先了解「物化」的定義。「物化」一詞最早由馬克思（Karl Marx）提出，原意是批判在資本主義社會下，工人不再是獨立的個體，而被視為是可以計價的商品。然而這個詞彙的意義，後來被引申至女性主義中，用來描述女性被非人化，成為（通常是異性戀男性）的性對象或物件。
女性被物化後，她的意志、思想和個性都不再被重視，只有外表、身材等能夠觸發性吸引力的要素被保留，甚至被視為可以隨意玩弄、拋棄或傷害的物件，這對於女性來說是極大的傷害。
也因此，我們的社會大力地撻伐各種「可能物化」女性的情景，從模特兒、展場show girl，乃至於A片或是這次的裸體歌舞秀，在許多人的眼中，都只是為了取悅異性戀男性，是「對女性的貶低和剝削」。
然而筆者認為，如果我們只是一味地批判這些活動，那反而是以另一種形式強化了父權社會對女性的束縛。
美麗與性感，可以是一種展現自我的方式
在傳統的父權思想中，女性的姿色是為異性戀男性服務的，所以當女性展現美貌與性感時，她便在不知不覺間陷入了父權社會的框架中。
然而，就算女性不是為了取悅男性，難道她就不能重視美麗與性感嗎？退一步來說，就算一個女性真的是以慾望為出發點去裸露身體，難道她就不能展現出自己的慾望嗎？
另一方面，難道會慾望女性的，就一定是異性戀男性嗎？將女性展現外貌與「物化」連結，看似打破女性被物化的困境，實際上反而是窄化了女性的可能。
「女性裸露等於取悅男性等於對自我的貶低」這樣的連結，是時候該被打破了。
Lisa的選擇，是一種女性自主權的展現
在關於這則新聞的討論中，有些反對Lisa的留言提到，BLACKPINK從出道開始就是以girl crush風格[1]作為主打，並且強調女性的自信與力量，今天Lisa與瘋馬秀這樣的裸體歌舞秀合作，是一種自我物化，也違背了她們一直以來所提倡的價值觀。
但我認為，這次Lisa的選擇不但不是自我物化，反而用行動展現出女性可以為了自己展現美貌與身體，以及女性接觸裸露／情慾是不可恥的。
在本次的瘋馬秀事件中，反對Lisa的意見大致上可以分為兩派，一派人認為瘋馬秀雖然是以高檔表演包裝，但本質上仍是裸露與情色，和BLACKPINK重視女性意識、為女性發聲的形象相悖，也會為未成年粉絲帶來不良影響；另一派人則是認為，Lisa身為韓國頂流女團的成員，想要進軍歐美可以靠歌舞實力（當然她們也真的可以），而不是靠性暗示或性感搏人氣。
這兩種觀點的背後，都隱含著一種訊息——女性不應該接觸與裸露／情慾有關的事物，不然就是貶低自己，或是只能靠賣色上位的花瓶。
然而，當我們越認為女性接觸裸露／色情就是在物化自己時，反而越是陷入傳統社會中「女性不應該接觸性與情慾，否則就是作賤自己」的父權框架。
Lisa的表演正是想傳達不同的信念，真正的girl crush，是告訴女孩們，她們可以主宰自己的一切，包括裸露身體的權利，以及自身慾望的展現，而她也透過這次的表演宣示了這樣的信念。
小結
文章的最後，我想要引用同樣是走girl crush路線的韓國女團(G)-IDLE的歌曲〈NXDE〉中的一段歌詞，作為我的結論，同時也希望社會大眾，能夠以夠以更多元開放的心態看待女性的裸露與情慾：
（翻譯來源：雞蛋的泡菜驛站）
실례합니다 여기 계신 모두 在場的各位觀眾 不好意思
야한 작품을 기대하셨다면 如果您期待這是部情色作品
Oh I'm sorry 그딴 건 없어요 Oh I'm sorry 我們沒有那種東西
환불은 저쪽 대중은 흥미 없는 정보 想要退票的請到那處 大眾想看的我都覺得無趣
아리따운 나의 누드 我那美麗的裸體
아름다운 나의 누드 我那美麗的裸體
I'm born nude
I'm born nude
변태는 너야 變態是你
Rude
Rude
備註
[1]girl crush意指以展現女性力量為題的音樂風格，大多由女歌手演唱曲風帥氣、節奏強烈的歌曲，歌詞也往往以女性的自信、自我為主題。目前Kpop圈中以girl crush風格為主打的代表女團有BLACKPINK、(G)-IDLE與MAMAMOO
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：女生跳艷舞是「自我物化」？從Lisa瘋馬秀事件談「物化女性」與「裸露」
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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