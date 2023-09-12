Netflix《航海王》真人版：改編根本完全搞錯重點，好好的範例照抄都不會

文：Yuni

當《航海王》真人版一上Netflix，我當天就跟家人一起追完了，看完之後覺得，雖有美中不足，但還不錯吔，甚至想找原著來補。說起來我也不是海賊迷，只是對這個大IP略有所知，想要深入瞭解，卻礙於篇章太多而懶得開始，這次真人化反而變成一個很好的契機。

原本當晚就能生出來的觀後感，因為我跑去補動畫東海篇所以一路拖延至今才完成。補完動畫之後，我的想法是，「沒有比較沒有傷害，為什麼會拍成這樣呢」？

我看到很多評論覺得很滿意，很還原。但我大膽推測，這些人要嘛對原作的記憶已經支離破碎，要嘛就是根本沒真的追過原作。套句妹妹說的話，這就很像是兩年後草帽一行重聚於夏波蒂諸島，結果喬巴整個認錯人的感覺。

我盡量不對演員長相做過多批判，畢竟動漫角色在每個人心中呈現出來的樣貌肯定各有不同，改編成真人版絕對不會讓每個人都滿意。

大家要知道，選角並不是這部影集最大的敗筆，搞錯作品精髓才是問題所在！

Photo Credit: Netflix

簡介

因為是知名大IP，所以劇情應該不用贅述。簡而言之，這部作品敘述了魯夫為了成為海賊王，在航行中聚集夥伴，展開熱血冒險的故事。

龐大的世界觀和有趣的人物設計是這部作品最大的特色，但我想，《航海王》之中那些讓大家津津樂道的名場景，並不只有戰鬥場面，還有夥伴之間的羈絆以及各個角色在這趟旅程中的成長。

真人版要把那個奇幻世界搬來現實勢必有所取捨。首先大航海時代的影像調光，調得接近《神鬼奇航》，明度、彩度和亮度都降低許多。

再來是演員的選擇預設的年紀也都比原版角色大了一些，所以魯夫的少年天真和娜美的活潑少女感都不復存在，刪除動漫可以成立的耍蠢笑點，增加了成熟的魅力與沉重。另外，劇情方面增加爺爺的戲份，增寫海軍方的各種行動。

這有成功嗎？在不熟悉作品的情況下，單看影集覺得還不錯。但是在補完動畫再重新回味影集內容時，原本想推薦這部真人版影集嚐鮮的我動搖了。

觀後感

會想看《航海王》真人版，主要是因為看了很多主演群的宣傳影片，他們之間的互動看起來感情很好，尤其飾演魯夫的Iñaki在訪談中，完全被其他人當成小弟弟寵的氛圍，讓我對這部影集產生興趣，也想透過影集打開進入《航海王》世界的大門。

但補完動畫之後回來對比，就像是打開錯門，進入另一個平行時空，景物依舊，人事已非，只想說聲：「不好意思打擾了。」

誠意滿滿的改編之作

一開始看完影集，我真心覺得還不錯！可以看得出來製作組對於這部作品真的有熱忱，很多特效都完成得很好，真的有把《航海王》世界搬到真人舞台的感覺。雖噁心但還原出靈魂的電話蟲，一模一樣的角色服裝造型、英式口音更彰顯出角色氣質的香吉士。

此外，魚人族惡龍、啾還有另一個魚人空手道的雙馬尾很貼原作，海上餐廳甚至做得比原版更有味道，這些細節都讓人一再感嘆，也看得出製作組的用心，值得好好肯定。

如果想要體驗這有趣且宏偉的世界觀，我真心推薦影集，是不同於動漫的全新感受，值得一看。

還原與改編沒拿捏好

漫改作品會遇上的困難，就是很多在動漫裡行得通的耍蠢舉動、誇張肢體與表情，放到現實之中會變得突兀且尷尬。所以這部影集捨棄掉那些蠢萌的互動，把作品基調改得更現實也更沉重，這樣的改動沒有不好，但是影集並沒有把故事說好。

首先是鏡頭，很明顯能看出有許多地方想還原漫畫分鏡，所以攝影機有很多地方直接對著臉拍。但是這種大頭特寫需要演員有很強的功底才扛得住，否則再加上生硬的對白只會變成一場災難。

說真的，這部影集起用的演員很新，演技也沒有很好，這麼拍除非有情懷支撐，否則會讓人分分鐘出戲。還有，直接給臉來個魚眼大特寫，再美的角色都無法拍得漂亮！

不得不提回憶中索隆與克依娜的片段，兩人都是青少年演員，演技生硬，鏡頭還偏偏給表情特寫，讓人完全無法投射感情。動漫可以這麼表現，但影集請好好善用鏡頭語言，套一句電影系朋友說的話：「演技不好就不要搞特寫，學學侯孝賢拉遠景，拍一個氛圍感！」

再來是劇情節奏問題。很多地方為了貼合原作，會有尷尬的擺拍場景出現，打斷原本進行中的劇情。突然出現那些頓點，動漫可行，但放在真人版就會尷尬。舉例而言，魯夫將草帽交給娜美之後，有個景Take全員，完全還原原著名場景，但是很刻意也很尷尬，完全靠著情懷在撐！

剪輯也有問題，一些打戲的部分可以剪得碎一點，剪出速度感以支撐武術指導及動作設計的不足，但這方面沒有做到，打戲顯得沉悶無聊。

因為劇情節奏、鏡頭和剪輯都有不足，劇情推進不怎麼順暢，給人一種沉重感，很多時候會因此走神。看下去大部分的動力是靠情懷，看到某些地方還原的驚喜感才會出現眼睛一亮的效果，非常可惜。

Photo Credit: Netflix

完全搞錯重點的改編

再來是我認為真人版影集最嚴重的問題，完全搞錯重點！

《航海王》很熱血，夥伴之間的羈絆很令人動容，角色成長也很有看頭。但整部影集看下來，我只看到還原世界觀的一層皮，裡頭的骨肉似乎都被置換過了。

誠如上文所述，漫改真人化勢必有所取捨，很多冗贅的部分刪除，我覺得很棒，讓人更好直接追著主線前進。但追完動畫後，我強烈覺得其他改編完全沒必要，一個那麼好的腳本和對白模板，扔在那裡給你照抄你不抄，自己寫的完全沒有比較好，甚至會讓角色塑造和劇情進展變得突兀。

魯夫和卡普線（萌傻祖孫組→控制狂爺爺追著想逃脫控制的孫子）