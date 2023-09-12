Netflix《航海王》真人版：改編根本完全搞錯重點，好好的範例照抄都不會
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雖然社群媒體被各種洗版，大家都說索隆很帥，但我持相反意見，我只覺得他有病。索隆根本從遵守約定的熱血少年郎，變成中二裝B仔，沒什麼深度。而我認為《航海王》真人版最嚴重的問題，就是完全搞錯重點，那麼好的腳本和對白模板，扔在那裡給你照抄你不抄，到底為什麼會拍成這樣呢？
文：Yuni
當《航海王》真人版一上Netflix，我當天就跟家人一起追完了，看完之後覺得，雖有美中不足，但還不錯吔，甚至想找原著來補。說起來我也不是海賊迷，只是對這個大IP略有所知，想要深入瞭解，卻礙於篇章太多而懶得開始，這次真人化反而變成一個很好的契機。
原本當晚就能生出來的觀後感，因為我跑去補動畫東海篇所以一路拖延至今才完成。補完動畫之後，我的想法是，「沒有比較沒有傷害，為什麼會拍成這樣呢」？
我看到很多評論覺得很滿意，很還原。但我大膽推測，這些人要嘛對原作的記憶已經支離破碎，要嘛就是根本沒真的追過原作。套句妹妹說的話，這就很像是兩年後草帽一行重聚於夏波蒂諸島，結果喬巴整個認錯人的感覺。
我盡量不對演員長相做過多批判，畢竟動漫角色在每個人心中呈現出來的樣貌肯定各有不同，改編成真人版絕對不會讓每個人都滿意。
大家要知道，選角並不是這部影集最大的敗筆，搞錯作品精髓才是問題所在！
簡介
因為是知名大IP，所以劇情應該不用贅述。簡而言之，這部作品敘述了魯夫為了成為海賊王，在航行中聚集夥伴，展開熱血冒險的故事。
龐大的世界觀和有趣的人物設計是這部作品最大的特色，但我想，《航海王》之中那些讓大家津津樂道的名場景，並不只有戰鬥場面，還有夥伴之間的羈絆以及各個角色在這趟旅程中的成長。
真人版要把那個奇幻世界搬來現實勢必有所取捨。首先大航海時代的影像調光，調得接近《神鬼奇航》，明度、彩度和亮度都降低許多。
再來是演員的選擇預設的年紀也都比原版角色大了一些，所以魯夫的少年天真和娜美的活潑少女感都不復存在，刪除動漫可以成立的耍蠢笑點，增加了成熟的魅力與沉重。另外，劇情方面增加爺爺的戲份，增寫海軍方的各種行動。
這有成功嗎？在不熟悉作品的情況下，單看影集覺得還不錯。但是在補完動畫再重新回味影集內容時，原本想推薦這部真人版影集嚐鮮的我動搖了。
觀後感
會想看《航海王》真人版，主要是因為看了很多主演群的宣傳影片，他們之間的互動看起來感情很好，尤其飾演魯夫的Iñaki在訪談中，完全被其他人當成小弟弟寵的氛圍，讓我對這部影集產生興趣，也想透過影集打開進入《航海王》世界的大門。
但補完動畫之後回來對比，就像是打開錯門，進入另一個平行時空，景物依舊，人事已非，只想說聲：「不好意思打擾了。」
誠意滿滿的改編之作
一開始看完影集，我真心覺得還不錯！可以看得出來製作組對於這部作品真的有熱忱，很多特效都完成得很好，真的有把《航海王》世界搬到真人舞台的感覺。雖噁心但還原出靈魂的電話蟲，一模一樣的角色服裝造型、英式口音更彰顯出角色氣質的香吉士。
此外，魚人族惡龍、啾還有另一個魚人空手道的雙馬尾很貼原作，海上餐廳甚至做得比原版更有味道，這些細節都讓人一再感嘆，也看得出製作組的用心，值得好好肯定。
如果想要體驗這有趣且宏偉的世界觀，我真心推薦影集，是不同於動漫的全新感受，值得一看。
還原與改編沒拿捏好
漫改作品會遇上的困難，就是很多在動漫裡行得通的耍蠢舉動、誇張肢體與表情，放到現實之中會變得突兀且尷尬。所以這部影集捨棄掉那些蠢萌的互動，把作品基調改得更現實也更沉重，這樣的改動沒有不好，但是影集並沒有把故事說好。
首先是鏡頭，很明顯能看出有許多地方想還原漫畫分鏡，所以攝影機有很多地方直接對著臉拍。但是這種大頭特寫需要演員有很強的功底才扛得住，否則再加上生硬的對白只會變成一場災難。
說真的，這部影集起用的演員很新，演技也沒有很好，這麼拍除非有情懷支撐，否則會讓人分分鐘出戲。還有，直接給臉來個魚眼大特寫，再美的角色都無法拍得漂亮！
不得不提回憶中索隆與克依娜的片段，兩人都是青少年演員，演技生硬，鏡頭還偏偏給表情特寫，讓人完全無法投射感情。動漫可以這麼表現，但影集請好好善用鏡頭語言，套一句電影系朋友說的話：「演技不好就不要搞特寫，學學侯孝賢拉遠景，拍一個氛圍感！」
再來是劇情節奏問題。很多地方為了貼合原作，會有尷尬的擺拍場景出現，打斷原本進行中的劇情。突然出現那些頓點，動漫可行，但放在真人版就會尷尬。舉例而言，魯夫將草帽交給娜美之後，有個景Take全員，完全還原原著名場景，但是很刻意也很尷尬，完全靠著情懷在撐！
剪輯也有問題，一些打戲的部分可以剪得碎一點，剪出速度感以支撐武術指導及動作設計的不足，但這方面沒有做到，打戲顯得沉悶無聊。
因為劇情節奏、鏡頭和剪輯都有不足，劇情推進不怎麼順暢，給人一種沉重感，很多時候會因此走神。看下去大部分的動力是靠情懷，看到某些地方還原的驚喜感才會出現眼睛一亮的效果，非常可惜。
完全搞錯重點的改編
再來是我認為真人版影集最嚴重的問題，完全搞錯重點！
《航海王》很熱血，夥伴之間的羈絆很令人動容，角色成長也很有看頭。但整部影集看下來，我只看到還原世界觀的一層皮，裡頭的骨肉似乎都被置換過了。
誠如上文所述，漫改真人化勢必有所取捨，很多冗贅的部分刪除，我覺得很棒，讓人更好直接追著主線前進。但追完動畫後，我強烈覺得其他改編完全沒必要，一個那麼好的腳本和對白模板，扔在那裡給你照抄你不抄，自己寫的完全沒有比較好，甚至會讓角色塑造和劇情進展變得突兀。
魯夫和卡普線（萌傻祖孫組→控制狂爺爺追著想逃脫控制的孫子）
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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