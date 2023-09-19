K-pop情歌代表作〈他還是不懂〉一紅20年，製作人王治平談S.H.E配唱產生化學變化

文：葉俊甫

〈他還是不懂〉展現S.H.E柔情的一面，王治平在為她們量身打造時，已設定要寫一首帶有K-pop風格的歌曲，加上Ella在歌曲前的那段韓文口白，讓這首歌曲有著濃濃的韓式風格，也成為S.H.E的情歌代表作。

自從王治平進入華研唱片接掌音樂總監後，S.H.E的每張專輯他都參與，《奇幻旅程》專輯裡除了〈波斯貓〉，另一首〈他還是不懂〉也是王治平專為三人所寫。

雖然自覺較擅長帶有節奏感的舞曲，但在接下製作和創作邀約時，王治平會自己調配曲風，在同一張專輯裡，已為S.H.E寫了〈波斯貓〉這樣的中快板歌曲，當然得有一首慢歌來平衡。

「記得那時K-pop正逐漸茁壯」，身為唱片圈的從業人員，王治平隨時掌握流行音樂潮流，「尤其是做團體，韓國的流行音樂不得不拿來當參考」。所以在曲風設定時，王治平即決定要寫一首帶有K-pop風格的情歌。

Photo Credit: MÜST 社團法人中華音樂著作權協會提供 王治平

〈他還是不懂〉是一首節奏藍調風的歌曲，王治平已經不記得前奏讓Ella說段韓文口白是誰的主意，但無論是徐世珍的歌詞或是Ella的口白，都與他原先的設定極為吻合，甚至後來衍伸到音樂錄影帶的劇情，也是依著這樣的韓式風格拍攝，讓〈他還是不懂〉成為S.H.E作品裡傳唱度極高的揪心情歌，也是每次演唱會時必唱的曲目。

與S.H.E合作多次，王治平接下她們的音樂製作任務時，習慣性地會聽聽她們走紅的幾首歌曲，在寫歌的時候，腦袋裡會設想著，「也許A段交給聲音低沉的Ella、B段給甜美的Selina，副歌則交給清亮高亢的Hebe」。

王治平分析S.H.E歌聲好聽在於，「三個人的三部合聲會產生化學變化」，這美妙的化學變化讓她們VOCAL的魅力大於三，加上三人私下的好感情，是S.H.E超越其他團體的優點。

身為S.H.E多張專輯的製作人，王治平透露三個女生在錄音室配唱時，「通常第二天或第三天，唱得比第一天好」，僅管腦海裡已設想好分唱的段落，但王治平還是會讓她們各自先單獨將整首歌唱一遍，「有時會跟當初想的不太一樣」。

第一天唱完後，會先編排、整理、剪輯完後，再讓S.H.E聽，看看她們有沒有其他想法，有時她們會提出意見，主動希望能獨唱某一段，「可能是覺得音色或是這段歌詞比較適合她」。

王治平解釋S.H.E三人很有默契，即使主動爭取也不會傷了和氣，「而且她們配唱其實算蠻快的」，需要飆高音的部份通常被分給Hebe，她曾經在受訪時提過，每次音最高、最難唱的都交給她，王治平證實Hebe被交付的常是最艱難的任務，「有時難到Hebe一天只能唱兩個TAKE就不行了」！

Photo Credit: 中央社 S.H.E歡慶出道17週年的十七音樂會

〈他還是不懂〉是2004年的歌曲，那時王治平嗅到K-pop的潛力，十多年過去了，K-pop早不可同日而語，不只風靡亞洲、連歐美都淪陷，王治平不禁佩服，感嘆韓國的音樂產業進化速度之快已望塵莫及。

不工作時，王治平幾乎都在聽音樂，了解全世界在流行些什麼，緊跟著音樂潮流走；在流行樂界將近四十年，自己也經歷過不同的音樂世代，從早期陳淑樺、陶喆到S.H.E，「連S.H.E都已出道超過二十年！如果說十年是一個世代，那我不只經歷了三個世代，甚至是五個世代」！

但無論音樂世代如何變化，也比不上這兩年受疫情衝擊來得大，「整個市場都變了」，少了實體演出，對流行音樂造成極大的傷害，王治平舉所屬的華研唱片為例，「疫情這幾年都是靠著戲劇在養音樂」。

不管外在環境如何面臨巨變，王治平熱愛音樂的初衷卻始終不曾改變，即使工作忙碌，每周三一下班他固定到LIVE HOUSE裡報到，跟著好友一起玩團演出。

「那是我喜歡做的事」，樂團演出的是七零年代的藍調搖滾，平常居於幕後，在舞台上表演對王治平來說，「比運動消耗更多卡路里，常一下台整個人累到虛脫」。

製作過數不清男、女歌手專輯，王治平是台灣唱片圈內有名的「全能型」製作人，任何音樂類型都難不倒他，但他心目中最想合作的其實是樂團，也許不久後，就能遇到讓他大展身手的樂團，能暢快地做自己熱愛的藍調搖滾，更貼近自己喜愛的音樂風格。

歌曲介紹

歌名：〈他還是不懂〉

作曲：王治平

作詞：徐世珍

演唱人 ： S.H.E

S.H.E 編曲：王治平

製作：王治平

收錄專輯：《奇幻旅程》

出版時間：2004

出版公司：華研唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：他還是不懂－韓式揪心情歌成為S.H.E的慢歌代表

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航