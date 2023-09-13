2023/09/13,
影劇

【2023 in臺南・無影藏】評審分析：有感於當代紀錄的重要性，將在未來成為文化資產

【2023 in臺南・無影藏】評審分析：有感於當代紀錄的重要性，將在未來成為文化資產
Photo Credit: in臺南．無影藏提供

我們想讓你知道的是

台南市文化資產影像競賽「in臺南無影藏」，透過影像紀錄的徵集，期許文化資產能夠得到重視，獲得推廣，同時也鼓勵新的媒體形式，產生創意表現、另類觀點，與古老的文明相互激盪。本年度「in臺南無影藏」的參與作品，從新聞片、紀錄片、實驗片到動畫，皆有之。

文：陳佳琦（藝評家、in台南・無影藏─2023台南市文化資產影像競賽初審委員）

文化資產，是包含人類生活方式與文明進化過程，所留下的各種具有創造性、美學或是實用性的有形物質或無形技藝。

技藝，也需要被記憶。紀錄片與動態影像作為當代最適切的記憶保存形式之一，具有集合聲音、畫面與連續性的優勢，也成為文化資產保存的重要訊息容器。

台南市文化資產影像競賽「in臺南無影藏」，透過影像紀錄的徵集，期許文化資產能夠得到重視，獲得推廣，同時也鼓勵新的媒體形式，產生創意表現、另類觀點，與古老的文明相互激盪。

本年度「in臺南無影藏」的參與作品，從新聞片、紀錄片、實驗片到動畫，皆有之。以我自身觀點來看，自然期許能夠看到兼顧文化資產議題，並且也能在影像表達和美學形式上，有所堅持、有所創新、或有所思考的作品。

這次最讓我驚豔的是動畫片《游墓》，短短四分多鐘的影片，充滿創意和奇想。鯨魚化身島嶼，台式墳墓化身為蟲，收容世間生靈。影像細膩、節奏拿捏得宜，轉場皆具詩意。

這部影片以婉轉的隱喻，雖然不直接，但卻讓人想起台南的南山公墓議題，在文明與都市開發之中，人類的兩難與萬物的凝視。為了這一份嘗試說出「古老文化在時代變化的下的衝擊，寄寓時代發展道路上，對自然生態衝擊的反思」的心意，我受到感動。

游墓01
Photo Credit: in臺南．無影藏提供
《游墓》劇照

第二是傳統型態紀錄片的《紅緞幕後》，講述台南鶯藝歌仔戲團的故事。這部紀錄片完整講述家族成立歌仔戲班，以及家族傳承、各自分工互相扶持、一路經營至今的過程。這部影片的優點在於，看似平實的外表之下，採訪素材豐富、剪輯細膩用心，看得出來是花了不少時間整理的作品。

另外，當受訪者講述回憶時，採取音畫分離的方式，用猶如黑白台語片的樣式呈現電影式的倒敘效果，而口白的台語優美流利，避免過度渲染的配樂，都使人看見此作的誠意和用心。

紅緞幕後
Photo Credit: in臺南．無影藏提供
《紅緞幕後》劇照

第三想特別提及的為《紀路》與《百年之後》。《紀路》是少數以台南鐵路地下化為題材的作品，作為近年台南交通、土地徵收、與城市地景變遷的最重大事件與爭議，紀錄工作者實有責任拿出不怕得罪政府、不迴避尖銳議題的能量。

可貴的是，《紀路》為學生作品，雖然技術上帶有生澀，但一路採訪了不少對象也做足功課，透過歷史、記憶、田調、歷史影像，透視久遠的水陸地景、過去的鐵道技術、也環視了即將消逝的地上鐵道地景。這部影片告訴我們，也許已經無法將強制執行的政策調轉回頭，鐵路地下化已成事實，迫遷民宅也已夷平，但是故事能帶來的討論力量與省思，仍然值得延續與反省。

《百年之後》具有紀錄對象上的新鮮與特殊，被攝對象的紅頭法師及其家人，都是頗為有趣的人物。編導拍攝具有一定程度的純熟，但影像處理不生嫩亦不花俏，只是任憑身為民俗職人的主角，其人與家人相處的生活氣味，靜靜自然流淌。對觀者來說，是既可看見庶民民俗、也能看見生命傳承的作品。

紀路
Photo Credit: in臺南．無影藏提供
《紀路》劇照
百年之後
Photo Credit: in臺南．無影藏提供
《百年之後》

最後，還有如動畫《艄》和《囍事》，都帶有一定創意與品質，傳達對民俗與生態的關懷，而紀錄類型的《生生長河》、《學甲上白礁》、《金獅傳藝》，也是相當完整、又有溫暖傳承和歷史記載的民俗紀錄之作。另外，惜未入圍的《浮光掠影》採取定格靜態影像搭配畫外音的方式，講述麻豆電姬戲院的故事，也是值得一覽的影片。

看完這次初選影片，更有感於當代紀錄的重要性。影像在保存記憶的同時，也拍下了未來即將失去的記憶。影像既是文化資產的紀錄載體，但其實影像本身也將在未來成為文化資產的一部分。

「in臺南．無影藏」2023台南市文化資產影像競賽暨巡迴放映

  • 09/16-10/29 台北、桃園、臺中、雲林、台南、高雄巡迴映演．免費入場
  • 更多詳情請搜尋「in臺南．無影藏」網站臉書InstagramYouTube

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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