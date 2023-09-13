【2023 in臺南・無影藏】評審分析：有感於當代紀錄的重要性，將在未來成為文化資產
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台南市文化資產影像競賽「in臺南無影藏」，透過影像紀錄的徵集，期許文化資產能夠得到重視，獲得推廣，同時也鼓勵新的媒體形式，產生創意表現、另類觀點，與古老的文明相互激盪。本年度「in臺南無影藏」的參與作品，從新聞片、紀錄片、實驗片到動畫，皆有之。
文：陳佳琦（藝評家、in台南・無影藏─2023台南市文化資產影像競賽初審委員）
文化資產，是包含人類生活方式與文明進化過程，所留下的各種具有創造性、美學或是實用性的有形物質或無形技藝。
技藝，也需要被記憶。紀錄片與動態影像作為當代最適切的記憶保存形式之一，具有集合聲音、畫面與連續性的優勢，也成為文化資產保存的重要訊息容器。
台南市文化資產影像競賽「in臺南無影藏」，透過影像紀錄的徵集，期許文化資產能夠得到重視，獲得推廣，同時也鼓勵新的媒體形式，產生創意表現、另類觀點，與古老的文明相互激盪。
本年度「in臺南無影藏」的參與作品，從新聞片、紀錄片、實驗片到動畫，皆有之。以我自身觀點來看，自然期許能夠看到兼顧文化資產議題，並且也能在影像表達和美學形式上，有所堅持、有所創新、或有所思考的作品。
這次最讓我驚豔的是動畫片《游墓》，短短四分多鐘的影片，充滿創意和奇想。鯨魚化身島嶼，台式墳墓化身為蟲，收容世間生靈。影像細膩、節奏拿捏得宜，轉場皆具詩意。
這部影片以婉轉的隱喻，雖然不直接，但卻讓人想起台南的南山公墓議題，在文明與都市開發之中，人類的兩難與萬物的凝視。為了這一份嘗試說出「古老文化在時代變化的下的衝擊，寄寓時代發展道路上，對自然生態衝擊的反思」的心意，我受到感動。
第二是傳統型態紀錄片的《紅緞幕後》，講述台南鶯藝歌仔戲團的故事。這部紀錄片完整講述家族成立歌仔戲班，以及家族傳承、各自分工互相扶持、一路經營至今的過程。這部影片的優點在於，看似平實的外表之下，採訪素材豐富、剪輯細膩用心，看得出來是花了不少時間整理的作品。
另外，當受訪者講述回憶時，採取音畫分離的方式，用猶如黑白台語片的樣式呈現電影式的倒敘效果，而口白的台語優美流利，避免過度渲染的配樂，都使人看見此作的誠意和用心。
第三想特別提及的為《紀路》與《百年之後》。《紀路》是少數以台南鐵路地下化為題材的作品，作為近年台南交通、土地徵收、與城市地景變遷的最重大事件與爭議，紀錄工作者實有責任拿出不怕得罪政府、不迴避尖銳議題的能量。
可貴的是，《紀路》為學生作品，雖然技術上帶有生澀，但一路採訪了不少對象也做足功課，透過歷史、記憶、田調、歷史影像，透視久遠的水陸地景、過去的鐵道技術、也環視了即將消逝的地上鐵道地景。這部影片告訴我們，也許已經無法將強制執行的政策調轉回頭，鐵路地下化已成事實，迫遷民宅也已夷平，但是故事能帶來的討論力量與省思，仍然值得延續與反省。
《百年之後》具有紀錄對象上的新鮮與特殊，被攝對象的紅頭法師及其家人，都是頗為有趣的人物。編導拍攝具有一定程度的純熟，但影像處理不生嫩亦不花俏，只是任憑身為民俗職人的主角，其人與家人相處的生活氣味，靜靜自然流淌。對觀者來說，是既可看見庶民民俗、也能看見生命傳承的作品。
最後，還有如動畫《艄》和《囍事》，都帶有一定創意與品質，傳達對民俗與生態的關懷，而紀錄類型的《生生長河》、《學甲上白礁》、《金獅傳藝》，也是相當完整、又有溫暖傳承和歷史記載的民俗紀錄之作。另外，惜未入圍的《浮光掠影》採取定格靜態影像搭配畫外音的方式，講述麻豆電姬戲院的故事，也是值得一覽的影片。
看完這次初選影片，更有感於當代紀錄的重要性。影像在保存記憶的同時，也拍下了未來即將失去的記憶。影像既是文化資產的紀錄載體，但其實影像本身也將在未來成為文化資產的一部分。
「in臺南．無影藏」2023台南市文化資產影像競賽暨巡迴放映
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供