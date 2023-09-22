《社會新鮮人面試教戰手冊》：還在履歷上寫生日、家庭成員？不能加分的資訊不要提供

文：克里斯

教戰手冊——履歷篇：你的履歷究竟埋了多少地雷？

在前文「履歷天龍八部系列」的文章中，我們針對了履歷應該包含什麼做了一個深度的分析，相信當你將履歷改好之後，已經躍躍欲試迫不及待把它寄給你心目中的未來雇主。

你有沒發現，常常覺得自己的學、經歷明明和職位描述很相符，為什麼連面試的機會都沒有？

因為你可能在你自己的履歷上埋了許多「地雷」而你不知道，而這些細節就像地雷一樣處處引爆，並把你過去好的經驗變成負面的，因此有些材料「不要」放在履歷。

上一章我們談「要」（Dos），接下來我們要討論的是「不要」（Don'ts）

通常，不要放的會比要放的還重要。

一、不要主動提及「薪資」

不論是過去，現在或預期的薪資，薪資永遠是最後一個問題。

這是一個敏感的議題，通常這個議題在雇主決定要雇用你時才會觸及，而不是在還沒面試前就討論的問題！

有些雇主會要求職者提供預期薪資，原因是不想浪費時間在面試一些他們「付不起」或「不想付這麼高」的員工上。

即使如此，至少不要在履歷中提及薪資，原因是：

1.如果你要求的薪水高於雇主想要付的薪水（即便你預期的薪水是可以再談的），有很高的機率，你的名字將會直接從面試名單中被剔除，即使你真的值這個價錢。

2.如果你要求的薪水太低，這又衍生出兩個問題：

1)你對自己的自信度不足，或是有什麼缺點，才願意用低於市場的價格獲取這個職位。

2)你沒做足功課（更糟的還認為你不認真），對這個你將進入的產業或市場了解程度不足。

即便是過去或現在的薪水，也都不要提供在履歷中，甚至在前面幾輪的面試中，都不要主動談論薪資，因為：

你還在和其他潛在競爭者在爭取這個職位，如果別人要求的薪水遠低於你，那麼你連競爭的機會都沒有； 你對公司未來的價值還沒完全展現（不然早就雇用你了）； 你需要更多的訊息去了解未來在這家公司所要負責的職責，以及你是否認同這家公司的文化（這個問題會出現在你就職後的三個月後，後面的我們會針對這個議題特別專章討論）。所以當和雇主面試溝通之後，你若能展現你對公司未來的價值，也許他會改變心意而付出你期望的薪資。

關於面試時該如何應對薪資的問題，將在後面實戰篇加以詳述。

二、不要洩露「公司機密」

從你開始寫履歷的時候，要隨時記住你和現在的雇主是曾經簽過保密協議，關於履歷中你的工作內容，所完成的項目，以及重要客戶的名稱等等的揭露都要特別慬慎小心。

主動洩露公司機密並將它放在履歷中，是犯了求職的大忌！

因為一旦把履歷寄出，你無法掌握誰會看到你的訊息，除了獵頭公司之外，你現在公司的競爭對手，甚至是你現在的老闆都有可能看到你的履歷。

即使你所應徵的工作和現在的工作無關，或甚至是不同產業，你很難保證你的履歷不會被同業或競爭對手看到，尤其是你的履歷是透過網絡或人力資源中介公司幫忙找尋工作。

同時也不要忘了，你在進現在這家公司時都有簽訂保密條款，一旦公司數據外流，而其外流的佐證數據竟來自你的個人履歷，不但工作沒了、還會吃上官司。

特別針對那些高管們，如果在你目前的工作中有接觸到一些機密數據的人要特別注意，這裡對機密的定義有時不是那麼清楚，為了防止一些不必要的糾紛，千萬不要將在前一家公司所做的簡報，數據或報表帶到新公司去，即便這些數據都是你自己獨立完成的。

通常公司在你入職時都會要求你簽一個所有權的合約，也就是說你在公司任職的這段期間所有的產出都屬於公司的資產（不論是否是你獨立完成，或是和同事合力完成）。

更重要的是，若是你的履歷輕易洩露了公司的機密，這樣的行為也嚇壞你未來的可能雇主，因為哪天你不想做了，是不是又會用同樣的方法把公司機密洩露出去？你不但不能從中獲得任何利益，反而壞了自己在業界的名聲。

三、不要「說謊」

很多人為了要引起雇主的注意，而加入一些「善意」的謊言，尤其是對你的學歷、證照或工作經歷等，有些雇主（或獵頭公司）會在面試時檢視你的履歷。

不論是不是故意，只要是謊言就沒有所謂的善意或不善意。

更何況任何的謊言都可能讓你在面試時感到不安，一旦雇主發現你的履歷說謊，就算你再優秀，會讓你的信用掃地，進而失去未來雇主對你的信任。

更何況很多公司會在你入職之前，針對你的履歷進行所謂的Reference Check或盡職調查（Due Diligence），就是針對你履歷上所寫的公司、職位去做一個查證。

就算你的謊言沒被戳破而順利取得工作，這些履歷還是需要經過檢視，一旦被發現說謊，輕則在雇主心中留下不良印象，重則可能失去工作。而雇主也可能要求賠償，更嚴重的後果是這個不良的紀錄將影響你下一份工作。

四、不要提供「不相關」的資訊

之前說過履歷的意思就是要簡明扼要，不要有太多和工作無關的訊息，因為太多的個人資訊並不能幫助你獲得面試的機會，相反地，一些與工作無關的訊息可能會有負面的影響。

1.出生年月日：

如果雇主沒有特別要求，為什麼你要提供你的出生年月日？

事實上有些職位，雇主的潛意識想要雇用較年輕的員工，而你的年齡對他而言太過「資深」，或是年齡比未來的主管還大，人資部門「預期」可能會造成管理上的麻煩。

你可能因為「誠實」告知年齡，而連面試去證明你能力的機會都沒有，這些種種理由，都有可能扼殺你面試的機會。雖然，雇主還是可以從履歷中大約猜出你的年齡。

2.身分證號碼：

完全看不出來提供這樣的訊息對你的面試有多少加分的作用。有些特殊產業（如金融業）是要對員工做信用及身家調查，然而這也要等到雇主決定要雇用你時，才有需要提供更進一步訊息。

3.家庭成員、你的身高、體重等等：

你也許不相信坊間賣的履歷還包含了這些資訊，你的父母或兄弟姐妹和你要從事的工作無關，雇主對於你能做什麼比較感興趣，而非你的父母在做什麼，或你的兄弟姐妹結婚了沒。這些與工作無關的訊息，不須也無須放在你的履歷中。