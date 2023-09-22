《社會新鮮人面試教戰手冊》：還在履歷上寫生日、家庭成員？不能加分的資訊不要提供
我們想讓你知道的是
作者克里斯在英國倫敦曾和各大獵頭公司交手無數次，並累積不下三百次的面試實戰經驗。工作之後，作者角色從求職者變成面試官，本書是作者累積數年求職者及主考官的心得筆記，並在每次重新求職時都會反覆閱讀，並不時修正及加入新的心得。
文：克里斯
教戰手冊——履歷篇：你的履歷究竟埋了多少地雷？
在前文「履歷天龍八部系列」的文章中，我們針對了履歷應該包含什麼做了一個深度的分析，相信當你將履歷改好之後，已經躍躍欲試迫不及待把它寄給你心目中的未來雇主。
你有沒發現，常常覺得自己的學、經歷明明和職位描述很相符，為什麼連面試的機會都沒有？
因為你可能在你自己的履歷上埋了許多「地雷」而你不知道，而這些細節就像地雷一樣處處引爆，並把你過去好的經驗變成負面的，因此有些材料「不要」放在履歷。
上一章我們談「要」（Dos），接下來我們要討論的是「不要」（Don'ts）
通常，不要放的會比要放的還重要。
一、不要主動提及「薪資」
不論是過去，現在或預期的薪資，薪資永遠是最後一個問題。
這是一個敏感的議題，通常這個議題在雇主決定要雇用你時才會觸及，而不是在還沒面試前就討論的問題！
有些雇主會要求職者提供預期薪資，原因是不想浪費時間在面試一些他們「付不起」或「不想付這麼高」的員工上。
即使如此，至少不要在履歷中提及薪資，原因是：
1.如果你要求的薪水高於雇主想要付的薪水（即便你預期的薪水是可以再談的），有很高的機率，你的名字將會直接從面試名單中被剔除，即使你真的值這個價錢。
2.如果你要求的薪水太低，這又衍生出兩個問題：
1)你對自己的自信度不足，或是有什麼缺點，才願意用低於市場的價格獲取這個職位。
2)你沒做足功課（更糟的還認為你不認真），對這個你將進入的產業或市場了解程度不足。
即便是過去或現在的薪水，也都不要提供在履歷中，甚至在前面幾輪的面試中，都不要主動談論薪資，因為：
- 你還在和其他潛在競爭者在爭取這個職位，如果別人要求的薪水遠低於你，那麼你連競爭的機會都沒有；
- 你對公司未來的價值還沒完全展現（不然早就雇用你了）；
- 你需要更多的訊息去了解未來在這家公司所要負責的職責，以及你是否認同這家公司的文化（這個問題會出現在你就職後的三個月後，後面的我們會針對這個議題特別專章討論）。所以當和雇主面試溝通之後，你若能展現你對公司未來的價值，也許他會改變心意而付出你期望的薪資。
關於面試時該如何應對薪資的問題，將在後面實戰篇加以詳述。
二、不要洩露「公司機密」
從你開始寫履歷的時候，要隨時記住你和現在的雇主是曾經簽過保密協議，關於履歷中你的工作內容，所完成的項目，以及重要客戶的名稱等等的揭露都要特別慬慎小心。
主動洩露公司機密並將它放在履歷中，是犯了求職的大忌！
因為一旦把履歷寄出，你無法掌握誰會看到你的訊息，除了獵頭公司之外，你現在公司的競爭對手，甚至是你現在的老闆都有可能看到你的履歷。
即使你所應徵的工作和現在的工作無關，或甚至是不同產業，你很難保證你的履歷不會被同業或競爭對手看到，尤其是你的履歷是透過網絡或人力資源中介公司幫忙找尋工作。
同時也不要忘了，你在進現在這家公司時都有簽訂保密條款，一旦公司數據外流，而其外流的佐證數據竟來自你的個人履歷，不但工作沒了、還會吃上官司。
特別針對那些高管們，如果在你目前的工作中有接觸到一些機密數據的人要特別注意，這裡對機密的定義有時不是那麼清楚，為了防止一些不必要的糾紛，千萬不要將在前一家公司所做的簡報，數據或報表帶到新公司去，即便這些數據都是你自己獨立完成的。
通常公司在你入職時都會要求你簽一個所有權的合約，也就是說你在公司任職的這段期間所有的產出都屬於公司的資產（不論是否是你獨立完成，或是和同事合力完成）。
更重要的是，若是你的履歷輕易洩露了公司的機密，這樣的行為也嚇壞你未來的可能雇主，因為哪天你不想做了，是不是又會用同樣的方法把公司機密洩露出去？你不但不能從中獲得任何利益，反而壞了自己在業界的名聲。
三、不要「說謊」
很多人為了要引起雇主的注意，而加入一些「善意」的謊言，尤其是對你的學歷、證照或工作經歷等，有些雇主（或獵頭公司）會在面試時檢視你的履歷。
不論是不是故意，只要是謊言就沒有所謂的善意或不善意。
更何況任何的謊言都可能讓你在面試時感到不安，一旦雇主發現你的履歷說謊，就算你再優秀，會讓你的信用掃地，進而失去未來雇主對你的信任。
更何況很多公司會在你入職之前，針對你的履歷進行所謂的Reference Check或盡職調查（Due Diligence），就是針對你履歷上所寫的公司、職位去做一個查證。
就算你的謊言沒被戳破而順利取得工作，這些履歷還是需要經過檢視，一旦被發現說謊，輕則在雇主心中留下不良印象，重則可能失去工作。而雇主也可能要求賠償，更嚴重的後果是這個不良的紀錄將影響你下一份工作。
四、不要提供「不相關」的資訊
之前說過履歷的意思就是要簡明扼要，不要有太多和工作無關的訊息，因為太多的個人資訊並不能幫助你獲得面試的機會，相反地，一些與工作無關的訊息可能會有負面的影響。
1.出生年月日：
如果雇主沒有特別要求，為什麼你要提供你的出生年月日？
事實上有些職位，雇主的潛意識想要雇用較年輕的員工，而你的年齡對他而言太過「資深」，或是年齡比未來的主管還大，人資部門「預期」可能會造成管理上的麻煩。
你可能因為「誠實」告知年齡，而連面試去證明你能力的機會都沒有，這些種種理由，都有可能扼殺你面試的機會。雖然，雇主還是可以從履歷中大約猜出你的年齡。
2.身分證號碼：
完全看不出來提供這樣的訊息對你的面試有多少加分的作用。有些特殊產業（如金融業）是要對員工做信用及身家調查，然而這也要等到雇主決定要雇用你時，才有需要提供更進一步訊息。
3.家庭成員、你的身高、體重等等：
你也許不相信坊間賣的履歷還包含了這些資訊，你的父母或兄弟姐妹和你要從事的工作無關，雇主對於你能做什麼比較感興趣，而非你的父母在做什麼，或你的兄弟姐妹結婚了沒。這些與工作無關的訊息，不須也無須放在你的履歷中。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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