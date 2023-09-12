國際特赦組織：柬埔寨政府以保護世界遺產名義，驅逐居住在吳哥窟周圍的居民

國際特赦組織（ Amnesty International ）10日表示，將向聯合國教科文組織提交針對吳哥窟世界遺產地周圍強制驅逐的現況，希望世界遺產委員會（ World Heritage Committee ）能在本月於 利雅德 舉行會議時討論此議題。

國際特赦組織表示，柬埔寨政府是以保護世界遺產的名義，驅逐吳哥窟周圍的村民。 國際特赦組織研究區域副主任 Montse Ferrer 說明，柬埔寨政府聲稱驅逐是針對「非法居民」，而非針對過去就住在當地的民眾，然而 柬埔寨並無明確法規，規範誰擁有法律認可的居住權，而組織與100多名被驅逐或面臨驅逐的民眾進行訪談時，許多居民也表示，他們的家人世世代代都住在當地。

因應將大幅成長的國際遊客

吳哥窟於1992年被聯合國列為為世界遺產， 2013年時約有12萬人居住在400平方公里的遺產保護區內，當時就已是90年代居住在當地人數的6倍，而在疫情爆發前，每年前來吳哥窟的遊客接約200萬，2019年9月時任首相洪森就警告稱：「如果保護不當，未來吳哥窟將會從世界遺產名錄中被除名」。

《法新社》在今年3月報導， 因應新冠肺炎疫情的旅行限制已結束，預計國際遊客數量將大量成長，柬埔寨政府因而計劃在未來4個月內重整居住在吳哥窟的周圍社區。 一位居住在距吳哥窟500公尺的藝術家Chan Vichet受訪時表示，他已在當地居住7年，但即將被政府強制驅逐。

管理吳哥窟的機構 APSARA National Authority 發言人 Long Kosal 告訴《法新社》：「這裡不能允許無組織的定居，而且（衛生條件）很差。」他也表示，儘管被驅逐的民眾是非法來到這裡，但政府正在做很多事情來支持他們的生計。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 吳哥窟於1992年被聯合國列為為世界遺產

柬埔寨政府的 安置計畫

針對吳哥窟周邊的居民，柬埔寨當局的行動也在2022年展開，將居民遷移到距吳哥窟25公里外的村莊Run Ta Ek， 表示這是在「自願的基礎上」，重新安置住在 吳哥窟周圍 公共土地上約1萬個家庭。

柬埔寨土地管理、城市規劃和建設部部長Chea Sophara去年11月表示，有9574戶符合入住Run Ta Ek村莊的條件， 洪森去年9月份時表示，該地點預計將容納6千個家庭，同時宣布會開發該地區的基礎設施以支持新居民。

Photo Credit: GettyImages 距離吳哥窟約25公里的村莊Run Ta Ek。攝於2023年1月17日。

而關於這容納來自原居於吳哥窟周邊村落居民的新聚落，新遷入 的家庭必須建造自己的房子，此外每個家庭會得到一塊600平方公尺的土地、350美元、30塊鐵皮屋材料及一張福利卡。

Photo Credit: GettyImages 從吳哥窟搬到Run Ta Ek的柬埔寨民眾，正在蓋居住的房屋。攝於2023年1月17日。

Photo Credit: GettyImages 學生們在位於Run Ta Ek村的學校裡散步。照片攝於2023 年1月17日。

世界遺產中心：搬遷計劃應「以人權為基礎」

而對於居民從吳哥窟周邊遷出，聯合國教科文組織世界遺產中心向媒體表示，搬遷計劃應「以人權為基礎」，並考慮受影響地區的生計、社會包容和可持續發展。

一位世界遺產中心代表指出，聯合國教科文組織或世界遺產委員會從未呼籲，要讓居住在吳哥窟周圍的居民離開家園，而 在柬埔寨政府宣佈人口搬遷計劃後，聯合國教科文組織金邊辦事處也立即建議柬埔寨需與當地社區密切合作。。

國際特赦組織表示， 柬埔寨當局必須停止所有強制驅逐，只有在遵循正當程序要求並建設符合國際人權標準的據點後，才將人員重新安置到安置到新的聚落。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒