基泰事件可成為國民黨奪回政治籌碼的關鍵，就看蔣萬安如何危機處理

文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系學生）

去年地方選舉蔣萬安以42.29%的得票率當選台北市長，在當時三腳督的情況下面臨藍白夾殺，卻能獲得40%以上的支持度並狠甩前衛福部長陳時中10％，證明了蔣萬安在其形象的營造上頗對台北市民的胃口。

回顧2015年時，蔣萬安為父親蔣孝嚴上演王子復仇記，於黨內初選挑戰時任立委羅淑蕾，靠著年輕和蔣家光環，在黨內初選獲得過半支持，並且在2016年的立委選戰中勝選。2020年縱使面對民進黨的大順風和同樣年輕且學經歷優秀的對手吳怡農，依然守住國民黨的本命區，並以過半得票率取得連任。

從蔣萬安過往的從政之路會發現其順風順水，基本上沒有什麼重大污點，擔任立委時就有高知名度，在選民眼中是個不會過於極端偏激、順眼的政治人物，同時也代表著國民黨年輕世代的希望。

然而形象經營的再好，當從監督他人的代議士，轉為受人民檢視和需要實際負責的市長時，一切都將被放大，就有可能走上馬英九的老路——被中國左右導致318學運，因而在政治生涯末期只剩下9％支持度的馬09。

橫跨藍白執政，卻從未被妥善處理的基泰

蔣萬安現在明顯受到柯文哲左右和藍白整合的綁手綁腳，上任台北市長後不僅面對前朝的問題，更要面對當前總統大選的各種挑戰。

例如，柯市府導致的北流欠款爭議，和去年雙城論壇的107萬呆帳，使得蔣萬安上任預算動彈不得，更在第二預備金的議題上遭到議員質疑其財政紀律。而在近日，基泰建設因施工不慎，造成附近民宅下陷一樓變成地下一樓，使得420人受到影響。

基泰建設不僅早在2014年爆出問題，當時民進黨市議員許淑華便已陪同吳興街284巷多名住戶召開記者會指控其施工導致鄰近住宅傾斜。此次基泰大直所導致的公安意外更被該區議員陳怡君指控住戶早已陳情近四個月，而市府單位並未積極處理。

可見，基泰建設早已染指北市將近10年，橫跨藍白執政，卻從未被妥善處理，現在仍有六個新案在北市動工。

台北市議員苗博雅指出，其早在今年5月便已向蔣萬安點出《臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》有「建商球員兼裁判」的問題，卻到現在仍未改善。面對基泰大直所導致的問題，縱使蔣萬安表現出魄力，隨即要求基泰負責，但終究無法逃避面對前朝所遺留的市政。

若處理得當，危機將會變成蔣萬安的良機

柯文哲當了八年的台北市長，被媒體問到基泰事件竟回答現在自己只是一般市民，裝傻自己任內所制定的《臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》便是導致建商無法被妥善監督的原因，可以說是間接把基泰這個大鍋丟給了蔣萬安。

而柯文哲所帶領的民眾黨，也是讓蔣萬安在北市選戰中相對艱難的原因，使得其雖然勝選，但比過往當選的國民黨候選人少了10％左右。

今年總統選戰，國民黨正面對著藍營的分裂和柯文哲陣營參戰等挑戰，而柯文哲民調位居老二使其態度囂張，當其掉到第三名時便又開始討論在野整合，完全不認真看待國民黨。

Photo Credit: 中央社

蔣萬安在近日受訪時，便表示希望在野可以整一組候選人出來，才有與執政黨抗衡的機會，事實也確實如此，但除了發言之外，蔣萬安作為國民黨內的後起之秀，需有意識的在總統大選中擔任關鍵角色，讓國民黨不再被民眾黨吃豆腐，甚至被整碗捧去。

此次基泰事件，便是蔣萬安的一大良機，處理得當不僅為蔣萬安自身的危機處理能力加分，更可藉此效仿高虹安對待前朝市政的態度，將柯市府北市八年執政中的弊端和秘辛公諸於世，挫挫柯文哲的銳氣，讓國民黨穩固其最大在野黨的地位，獲取更多政治談判的籌碼。

若事態如此發展，也將替蔣萬安自身生涯的下一步大大加分，問題只剩下，蔣萬安是否願意、有能力承擔起拯救百年大黨的重責大任。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航