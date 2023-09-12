跟AI聊天也會浪費水資源！ChatGPT每回答5至50題，須消耗500毫升冷卻水

文：張瑞邦（Tucker Chang）

人工智慧（AI）科技的興起是否會對水資源造成衝擊？雖然目前尚未有充分的研究數據可供參考，但已有跡象表明發展人工智慧將耗費大量水資源，就算僅是向AI聊天機器人程式「ChatGPT」提問也須耗水。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，由跨國科技公司微軟（Microsoft）支持的美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」旗下人工智慧技術，在運行時需要使用大量的淡水來冷卻其內部功能強大的超級電腦（Supercomputer），如此才能維持ChatGPT等人工智慧模型的正常運作。

美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）解釋，無論是何種人工智慧模型的運作，在訓練過程中皆會消耗大量能量並產生可觀的熱能，此時水便能有效降低相關設施的溫度。另外僅採用淡水而不選擇海水的主因在於，海水中的鹽分將導致人工智慧設備的腐蝕、細菌增長以及內部水管的堵塞。

《美聯社》另指出，微軟在發展人工智慧時所使用的水源多從美國愛荷華州（State of Iowa）中部地區的浣熊河（Raccoon river）及狄蒙河（Des Moines River）流域獲取，然而鮮少人知道OpenAI公司開發的生成型預訓練變換模型4（以下簡稱GPT-4）誕生在愛荷華州，畢竟微軟對於人工智慧數據中心運作的具體細節長期以來透露甚少，直到近日有微軟高層在演講中表示，該數據中心位處「愛荷華州首府狄蒙以西的玉米田旁邊」，大眾才得以知曉支持ChatGPT運行的微軟數據中心所在地。

科技巨擘究竟消耗多少水資源？

微軟在其最新公布的《2022年環境永續發展報告》（2022 Environmental Sustainability Report）中透露，其2021年自2022年的全球總用水量增幅達34％，等同消耗約17億加侖（Gallons）的用水，這相當於2500多座奧運規模游泳池所需的水量。

致力於研究ChatGPT等生成式人工智慧（Generative AI）如何衝擊自然環境的加州大學河濱分校（UCR）研究員任紹磊（Shaolei Ren）認為，微軟等科技公司用水量大增可歸因於人工智慧的發展，其中包含對生成式人工智慧的大量投資以及與OpenAI的合作關係。