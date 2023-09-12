TNL+ 2023/09/12,
環境

跟AI聊天也會浪費水資源！ChatGPT每回答5至50題，須消耗500毫升冷卻水

跟AI聊天也會浪費水資源！ChatGPT每回答5至50題，須消耗500毫升冷卻水
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

微軟在其最新公布的《2022年環境永續發展報告》中透露，其2021年自2022年的全球總用水量增幅達34％，等同消耗約17億加侖的用水，這相當於2500多座奧運規模游泳池所需的水量。研究指出，每當ChatGPT的使用者向該聊天機器人程式提出5個至50個問題，ChatGPT就須消耗500毫升的水量。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

人工智慧（AI）科技的興起是否會對水資源造成衝擊？雖然目前尚未有充分的研究數據可供參考，但已有跡象表明發展人工智慧將耗費大量水資源，就算僅是向AI聊天機器人程式「ChatGPT」提問也須耗水。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，由跨國科技公司微軟（Microsoft）支持的美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」旗下人工智慧技術，在運行時需要使用大量的淡水來冷卻其內部功能強大的超級電腦（Supercomputer），如此才能維持ChatGPT等人工智慧模型的正常運作。

美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）解釋，無論是何種人工智慧模型的運作，在訓練過程中皆會消耗大量能量並產生可觀的熱能，此時水便能有效降低相關設施的溫度。另外僅採用淡水而不選擇海水的主因在於，海水中的鹽分將導致人工智慧設備的腐蝕、細菌增長以及內部水管的堵塞。

《美聯社》另指出，微軟在發展人工智慧時所使用的水源多從美國愛荷華州（State of Iowa）中部地區的浣熊河（Raccoon river）及狄蒙河（Des Moines River）流域獲取，然而鮮少人知道OpenAI公司開發的生成型預訓練變換模型4（以下簡稱GPT-4）誕生在愛荷華州，畢竟微軟對於人工智慧數據中心運作的具體細節長期以來透露甚少，直到近日有微軟高層在演講中表示，該數據中心位處「愛荷華州首府狄蒙以西的玉米田旁邊」，大眾才得以知曉支持ChatGPT運行的微軟數據中心所在地。

科技巨擘究竟消耗多少水資源？

微軟在其最新公布的《2022年環境永續發展報告》（2022 Environmental Sustainability Report）中透露，其2021年自2022年的全球總用水量增幅達34％，等同消耗約17億加侖（Gallons）的用水，這相當於2500多座奧運規模游泳池所需的水量。

致力於研究ChatGPT等生成式人工智慧（Generative AI）如何衝擊自然環境的加州大學河濱分校（UCR）研究員任紹磊（Shaolei Ren）認為，微軟等科技公司用水量大增可歸因於人工智慧的發展，其中包含對生成式人工智慧的大量投資以及與OpenAI的合作關係。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。