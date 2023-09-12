T1戰神稱與林秉聖簽約符合規範，攻城獅公開LINE對話反擊，籃壇人士：球員不僅要有球品，還要有誠信

與林秉聖簽約，T1戰神：符合規範

（中央社）對於職籃球員林秉聖與PLG新竹攻城獅、T1台北台新戰神隊之間合約紛擾，戰神領隊尚瑞強昨（11）日表示，在取得林秉聖離隊證明後，雙方才簽約，他強調，簽約符合規範。

針對林秉聖案，台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神隊領隊尚瑞強、林秉聖和律師廖威智昨天召開記者會說明雙方簽約過程。

尚瑞強表示，今（2023）年6月25日向林秉聖前球團新北中信特攻提出報價後，特攻8月15日給予不匹配報價證明書，並於當日提前終止與林秉聖合約 ，台新戰神在拿到離隊證明後，再次向林秉聖確認有意願加盟，簽約過程皆依照規定程序。

至於林秉聖與攻城獅所簽署的委任契約，廖威智表示，契約9月1日才正式生效，而林秉聖在生效前，已合法終止委任契約，後續才與台新契約，「並沒有同時2份契約有重疊狀況」。

尚瑞強認為，攻城獅在林秉聖與前球團還有合約情況下，與跟林秉聖接觸，並勸誘球員簽約 ，已經嚴重違反道德和P. LEAGUE+聯盟自由球員規範。

對於攻城獅稱台新戰神惡意挖角，尚瑞強反問：「你（攻城獅）簽了沒有起訖日且未來生效的合約，你真的有理嗎？這種行為不是惡性挖角，那什麼是惡性挖角 。」

對於林秉聖近期合約風波，廖威智呼籲，有心人士停止散播不實言論、損害林秉聖名譽，將保留法律追訴權，未來不排除採取法律行動，捍衛林秉聖權益 。

針對林秉聖與台新戰神召開記者會所述內容，攻城獅球團表示，稍晚將發布新聞稿回應。

另外，跨聯盟籃球邀請賽預計於9月16日開打，台新戰神隊也將參賽，外界關切林秉聖是否會披上戰神戰袍出賽，尚瑞強指出，律師後續會釐清相關問題，並透露林秉聖應該會上場。

Photo Credit: 中央社 職籃球員林秉聖與PLG新竹攻城獅、T1台北台新戰神 隊爆發合約紛擾，在沉寂多日後，戰神領隊尚瑞強 （左起）、林秉聖及律師11日舉行記者會說明事件始末。

林秉聖稱6月底婉拒加盟，攻城獅發聲明公開LINE對話反擊

（中央社）職籃球員林秉聖稱6月28日已向PLG新竹攻城獅表達不加盟，攻城獅昨天發布4點聲明，並公布LINE對話，強調林秉聖私下仍與攻城獅球團代表持續協商激勵獎金與其他費用補助。

林秉聖與P. LEAGUE+新竹攻城獅、台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神隊間合約紛擾，他昨天出席記者會說明，並出具LINE對話紀錄澄清，當初並非主動接觸攻城獅，並自6月28日起多次表達無意願加盟攻城獅。

攻城獅下午發布4點聲明，呼籲台新球團面對事實，停止顛倒是非、誠信處理林秉聖違約爭議。

攻城獅表示，在與林秉聖洽談合約期間，均尊重前球團規範，且已在合約內加註，「乙方簽署本合約後，若一個月內原球團匹配報價金額，則本合約無法生效」。

至於戰神領隊尚瑞強稱，攻城獅在林秉聖與前球團還有合約情況下，與林秉聖接觸，並勸誘球員簽約。攻城獅表示，林秉聖是在親友陪伴下，在連鎖咖啡廳簽約，反駁勸誘之說。

林秉聖在上午記者會強調已多次表達無意願加盟攻城獅，不過攻城獅出具LINE對話紀錄，林秉聖在8月8日至8月14日期間不斷私下與攻城獅球團代表協商，像是中國男子籃球職業聯賽（CBA）旅外條款、個人激勵獎金、新竹租屋補助、訓練費用補助、球衣背號等事宜。

攻城獅在聲明中也再次提及，針對林秉聖合約案，台新球團不尊重中華民國籃球協會調處會議共識，僅同意由林秉聖出面協商。

由於攻城獅6日已向林秉聖和台新球團提告，攻城獅表示，「林秉聖是否違約？台新是否為惡意挖角？就讓法院、公平交易委員會還有全台球迷公斷。」

林秉聖合約案，籃壇人士：應有誠信，簽約就要認了

（中央社）職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後反悔，變相打破以往球團與球員之間的默契，資深籃壇人士表示，球員應有誠信，「既然已經簽了，就要認了」。

林秉聖先與P. LEAGUE+新竹攻城獅簽約後又婉拒加盟，後來與台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神簽訂合約，攻城獅6日向林秉聖和台新球團提告，請求損害賠償。

籃壇人士表示，台灣籃壇球團彼此之間都是良性競爭，球場上論輸贏，但球場下大家都是熟人，「為了1個球員互相攻擊、對簿公堂很沒必要」。

林秉聖合約風波，儘管於法或許有理，但道德上可能有瑕疵，籃壇人士指出，過去也帶過不少大牌球星，「第一次聽到有球員敢簽兩邊合約，大家以前都會遵守，如果不是有很大力量支持，怎麼敢簽兩邊合約，這讓我有嚇到」。

籃壇人士認為，林秉聖已成年，所講的話就要做到，球員不僅要有球品，還要有誠信，「既然已經簽了，就要認了，不能在文字上找漏洞，告訴球團說合約不成立，不管合約內容如何，應該先跟攻城獅坐下來談，而不是鬧得滿城風雨」。

林秉聖簽約後反悔，衍生一連串合約風波，也凸顯專業運動經紀人制度問題，中華民國籃球協會不僅將在明年1月推動籃球運動經紀人辦法上路，也將啟動球團管理辦法修訂。

籃協法律顧問許英傑表示，為避免球團對簿公堂，針對球員歸屬爭議，籃協也將啟動修法，除了了解攻城獅此次訴訟主張外，還會邀請3聯盟球隊共同訂定遊戲規則，制定懲處規定。

林秉聖若與攻城獅簽委任合約，律師：有權片面解約

（中央社）職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後卻反悔，並與T1台北台新戰神簽約，事後被攻城獅提告。律師表示，若林秉聖自述時間點正確，推測與攻城獅所簽的應是委任合約，有權片面解約。

林秉聖合約風波鬧得台灣籃壇沸沸揚揚，但當事人各執一詞，包括P. LEAGUE+新竹攻城獅、台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神和林秉聖都並未完整公開合約內容，也讓外界霧裡看花。