高虹安陷豪宅、好友干政爭議，竹市府：政風調查李忠庭與局處人員互動；郭台銘籲透過司法贏回清白
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前新竹市文化局長錢康明11日上午在臉書發文，指新竹市長高虹安的「好朋友」不是幕僚長、府內人員，卻常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把錢康明約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。
高虹安陷豪宅、好友干政爭議，竹市府：政風調查李忠庭與局處人員互動
（中央社）新竹市長高虹安涉名車、豪宅爭議，新竹市政府發言人徐千晴表示，高虹安司機若開私車載送跑公務，皆有付車資；高虹安對於男友租屋價格等細節並不知情，無接受建商贈與情事。
新竹市府發言人徐千晴聲明表示，對於新竹市議員指高虹安接受座車服務，高虹安11日在政風處面談調查中說明，如司機以私人車輛載送高虹安公務行程，高虹安皆給付給車資費用給司機，非外界所指接受座車服務餽贈。
徐千晴指出，對於外傳「民政處長施淑婷提供日系車輛接送高虹安」，是子虛烏有，施淑婷日前已針對相關不實言論提告，希望社會大眾勿再以訛傳訛。
有關高虹安住豪宅一事，徐千晴說，李忠庭「以5萬元之合理市價」向自然人承租，並非建設或房地產相關公司，且高虹安自2021年起居住於屋齡約15年的社區大樓，高虹安對於李忠庭租賃房屋過程並不知情，也沒干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係。
徐千晴指出，對於前新竹市文化局長錢康明在臉書所提的新竹市跨年活動，市府原僅有小型活動發想，於6月通過追加預算350萬元，經與新竹縣府討論，為避免活動重疊，決議採縣市共同支持民間舉辦，經查新竹市文化局並無辦理任何跨年活動之規劃與招標程序，無任何外人「喬標案」或特別關心之事。
對於錢康明在臉書指控李忠庭與其互動情事，徐千晴表示，已要求政風處調查，逐一瞭解各局處首長及市長室人員是否曾和李忠庭有逾越分際之互動。徐千晴也強調，廉政署及政風處9日發布新聞強調縝密調查後，高虹安11日主動聯繫相關單位完成面談。
民進黨新竹市議會黨團11日召開記者會，指高虹安與男友共住新竹市豪宅「回建築」，房東林姓女屋主有濃厚建商背景，合理懷疑高虹安男友實質為白手套向建商承租豪宅，會後已將相關事證送交新竹地檢署等單位，告發高虹安。
錢康明11日上午在臉書發文，指新竹市長高虹安的「好朋友」不是幕僚長、府內人員，卻常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把錢康明約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。
錢康明下午臉書再發文，「我可沒說好朋友是誰，因為我要給虹安市長留面子」；「我是最不喜歡讓幕僚晚下班的，明日再聽我娓娓道來」。
高虹安涉名車豪宅爭議，郭台銘籲透過司法贏回清白
新竹市長高虹安涉住豪宅、搭名車爭議，鴻海創辦人郭台銘11日表示，相信高虹安專業與清白，高虹安應該用專業與事實，透過法律團隊幫忙贏回清白與信譽，「這是她要自己面對的」。
郭台銘11日晚間走訪景美夜市，與攤商及民眾互動熱絡，現場吸引許多遊客爭相拍照。對於高虹安涉住豪宅、搭名車爭議，郭台銘受訪表示，高虹安雖遭受許多政治打壓與抹黑，但必須用行動力證明清白，「用事實去說明一切、用法律挽回她的清白，是最好的做法。」
中選會預計9月13日至17日受理連署參選正副總統申請，被問到何時前往遞交申請書，郭台銘表示，一切遵照法律規定，都在規劃進行中。
有民調顯示郭台銘支持度下降，國民黨總統參選人侯友宜支持度上升，郭台銘回應，各界擔心經濟問題，他這週多次造訪夜市，夜市代表庶民經濟，對他提出經濟政策及如何改善年輕人低薪等問題有所助益，逛夜市並非造勢，而是感受攤商熱情。
郭台銘辦公室發言人黃士修11日下午接受《中央社》記者訪問表示，郭台銘13日將出席歐洲商會活動，因此將會於14日至17日擇期前往中選會遞交申請書。
至於何時公布副手，黃士修指出，目前有3個版本，包括先宣布副手，隔幾天前往登記、登記後開記者會、先開記者會宣布副手後再登記；目前還沒拍板採行何種方式，由郭台銘做最後決定。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html