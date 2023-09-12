高虹安陷豪宅、好友干政爭議，竹市府：政風調查李忠庭與局處人員互動；郭台銘籲透過司法贏回清白

高虹安陷豪宅、好友干政爭議，竹市府：政風調查李忠庭與局處人員互動

（中央社）新竹市長高虹安涉名車、豪宅爭議，新竹市政府發言人徐千晴表示，高虹安司機若開私車載送跑公務，皆有付車資；高虹安對於男友租屋價格等細節並不知情，無接受建商贈與情事。

新竹市府發言人徐千晴聲明表示，對於新竹市議員指高虹安接受座車服務，高虹安11日在政風處面談調查中說明，如司機以私人車輛載送高虹安公務行程，高虹安皆給付給車資費用給司機，非外界所指接受座車服務餽贈。

徐千晴指出，對於外傳「民政處長施淑婷提供日系車輛接送高虹安」，是子虛烏有，施淑婷日前已針對相關不實言論提告，希望社會大眾勿再以訛傳訛。

有關高虹安住豪宅一事，徐千晴說，李忠庭「以5萬元之合理市價」向自然人承租，並非建設或房地產相關公司，且高虹安自2021年起居住於屋齡約15年的社區大樓，高虹安對於李忠庭租賃房屋過程並不知情，也沒干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係。

徐千晴指出，對於前新竹市文化局長錢康明在臉書所提的新竹市跨年活動，市府原僅有小型活動發想，於6月通過追加預算350萬元，經與新竹縣府討論，為避免活動重疊，決議採縣市共同支持民間舉辦，經查新竹市文化局並無辦理任何跨年活動之規劃與招標程序，無任何外人「喬標案」或特別關心之事。

對於錢康明在臉書指控李忠庭與其互動情事，徐千晴表示，已要求政風處調查，逐一瞭解各局處首長及市長室人員是否曾和李忠庭有逾越分際之互動。徐千晴也強調，廉政署及政風處9日發布新聞強調縝密調查後，高虹安11日主動聯繫相關單位完成面談。

民進黨新竹市議會黨團11日召開記者會，指高虹安與男友共住新竹市豪宅「回建築」，房東林姓女屋主有濃厚建商背景，合理懷疑高虹安男友實質為白手套向建商承租豪宅，會後已將相關事證送交新竹地檢署等單位，告發高虹安。

錢康明11日上午在臉書發文，指新竹市長高虹安的「好朋友」不是幕僚長、府內人員，卻常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把錢康明約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。

錢康明下午臉書再發文，「我可沒說好朋友是誰，因為我要給虹安市長留面子」；「我是最不喜歡讓幕僚晚下班的，明日再聽我娓娓道來」。

高虹安涉名車豪宅爭議，郭台銘籲透過司法贏回清白

新竹市長高虹安涉住豪宅、搭名車爭議，鴻海創辦人郭台銘11日表示，相信高虹安專業與清白，高虹安應該用專業與事實，透過法律團隊幫忙贏回清白與信譽，「這是她要自己面對的」。

郭台銘11日晚間走訪景美夜市，與攤商及民眾互動熱絡，現場吸引許多遊客爭相拍照。對於高虹安涉住豪宅、搭名車爭議，郭台銘受訪表示，高虹安雖遭受許多政治打壓與抹黑，但必須用行動力證明清白，「用事實去說明一切、用法律挽回她的清白，是最好的做法。」

中選會預計9月13日至17日受理連署參選正副總統申請，被問到何時前往遞交申請書，郭台銘表示，一切遵照法律規定，都在規劃進行中。

有民調顯示郭台銘支持度下降，國民黨總統參選人侯友宜支持度上升，郭台銘回應，各界擔心經濟問題，他這週多次造訪夜市，夜市代表庶民經濟，對他提出經濟政策及如何改善年輕人低薪等問題有所助益，逛夜市並非造勢，而是感受攤商熱情。

郭台銘辦公室發言人黃士修11日下午接受《中央社》記者訪問表示，郭台銘13日將出席歐洲商會活動，因此將會於14日至17日擇期前往中選會遞交申請書。

至於何時公布副手，黃士修指出，目前有3個版本，包括先宣布副手，隔幾天前往登記、登記後開記者會、先開記者會宣布副手後再登記；目前還沒拍板採行何種方式，由郭台銘做最後決定。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航