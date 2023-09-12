美越升級全面戰略伙伴關係，拜登否認要遏制或者孤立中國
我們想讓你知道的是
這一伙伴關係當中最大的贏面在於它是發生在北京的後院。拜登政府為了將河內爭取過來是付出了很大努力。在過去2年裡，拜登派過副總統、國務卿、國防部長以及其他人極力游說越南。美國的航母也不時停靠到越南的港口。
美國總統喬・拜登（Joe Biden）在與越南簽署歷史性的新協議之後，否認美國是在試圖遏制中國的國際影響力。
距離越戰最後一名美軍士兵離開越南已經過去50多年，拜登此時前往河內簽署了這項協議，使曾經敵對的兩國關係變得前所未有地緊密。
與越南建立全面戰略伙伴關係，是美國對兩國關係的一次重大升級，這是華盛頓在過去兩年裡不懈努力加強與越南關係以來的高峰成果。美國將越南視為抗衡中國在亞洲影響力的關鍵。
而且這一點都不簡單。越南此番與華盛頓建立的伙伴關係是其最高級別的一種外交紐帶，而越南又是中國最古老、最堅定的朋友之一。
在河內，拜登對記者表示，美國的行動不是要遏制或者孤立中國，而是依據國際規則維持穩定。
「我認為我們是在冷戰思維之下想得太多了。這不是那麼回事，而是為了促進經濟增長和穩定。」拜登9月10日在河內回應《BBC》記者的提問時作出了這樣的回答。
「我希望看到中國在經濟上取得成功，但我希望看到他們是按規矩地取得成功，」他說。
這種關係增進的跡象此前已激怒北京，後者稱這些又是美國「冷戰思維」的證據。
但是新加坡尤索夫・伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的黎洪和（Le Hong Hiep）指，河內對此已深思熟慮，而美國的協議只是「象徵性而非實質性的」。
「越南夢」
名稱或許是象徵性的，但是更緊密的關係可能意味著更好的商業協議，以及對中國更低的依賴。
越南有年輕而且教育程度高的勞動力。它還培養了一種創業精神，使之對美國投資者非常具有吸引力——特別是那些希望將生產基地從中國遷出的投資者。
Dell、Google、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）等巨頭公司近年來都將部分供應鏈轉移到了越南。而隨著河內試圖脫離對莫斯科的依賴之際，美國還將其視作一個有前途的武器和軍事裝備市場。
華盛頓還積極幫助越南成為全球半導體供應鏈的重要一環，發展它的電子產業——這些是已經成為爭議點的領域，因為美國試圖限制中國獲取先進技術。
然而，越南可能並不把自己和美國的新伙伴關係看作是非此即彼的站隊。隨著北京的經濟放緩，河內與華盛頓靠攏的關係只不過是出於務實考慮。
「我在美國生活了7年，我知道美國夢，而我得到了那樣機會。但是我想，我有一個更大的夢想——越南夢，」越南兩輪電動車製造商Selex Motors的聯合創始人兼首席執行官阮友福（Nguyen Huu Phuoc）說。
他一邊說，一邊站在公司的倉庫裡，指著他的電動滑板車生產線。
阮先生5年前創辦了這家企業。現在，他與Grab和來讚達（Lazada）等主要電商快遞平台簽訂了合約。
他在越南中部一個沒有電力的小村莊長大。在他的一生中，見證了自己國家從世界上其中一個最貧窮的國家發展為亞洲增長最快的經濟體之一。
「我希望為建設一個繁榮和可持續的越南做出貢獻，充分利用我們的機遇和潛力。我們錯過了很多機會，但是我覺得現在是時候了，我們正是能夠實現這一目標的一代。」
在他談話的時候，一家中國快遞公司的高管們正在等候商討交易。在旁觀察的還有英國的外交官，他們和《BBC》一起進行這場難得的訪問。
這無疑是一個清晰的訊號，顯示拜登將會面臨的挑戰。他需要在戰略利益與捍衛人權及自由之間來回權衡。
根據人權觀察（Human Rights Watch）的說法，越南政府的批評者會面臨恐嚇、騷擾和監禁。
越南共產黨箝制著媒體，政府則控制著所有紙媒和廣播機構。
在中國的後院
但是拜登大有可能會對此視而不見，因為對於華盛頓來說，這當中需要權衡的東西有很多。
這一伙伴關係當中最大的贏面在於它是發生在北京的後院。
拜登政府為了將河內爭取過來是付出了很大努力。在過去2年裡，拜登派過副總統、國務卿、國防部長以及其他人極力游說越南。美國的航母也不時停靠到越南的港口。
「這反映出越南在我們現正擴大的印太地區伙伴關係網絡中將會發揮的領導作用，」白宮國家安全顧問蘇利文文（Jake Sullivan）在拜登訪問前的一次簡報會上這樣表示。
這個亞洲範圍內的「伙伴關係網絡」在過去幾個月裡肯定是有所擴大的。華盛頓談成了對菲律賓4個新軍事基地的使用權，而且可圈可點的是，它還成功與兩個在東亞互相競爭的盟友日本和韓國達成了三邊協議。
曾經，哪怕是讓這些領導人坐在同一個房間裡都是不可能的。美國還與所羅門群島簽署了太平洋的安全協議。
太平洋論壇的印太外交與安全策略項目的高級主任約翰・海明斯博士（Dr John Hemmings）表示，這種外交的速度似乎「令中國措手不及」。
「北京或許並沒有意識到華盛頓從這些成功操作當中獲益能有多快，」海明斯博士說，「華盛頓不想說自己處在冷戰中。相反，它正在吸引那些有自由民主制度或者主權正面臨風險的國家。這種雙重手段對該地區越來越具有吸引力。」
越南可能也在向北京發出示警，因為後者在南海的主權主張上繼續步步進逼。
就在上周，越南媒體報導，越南漁民聲稱中國海警船在有主權爭議的西沙群島附近向他們的船隻開水炮。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
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