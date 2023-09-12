2023/09/12,
環境

大直民宅下陷案引發關注，你家在高潛勢土壤液化區嗎？地質調查所網站一查就知

大直民宅下陷案引發關注，你家在高潛勢土壤液化區嗎？地質調查所網站一查就知
Photo Credit: 土壤液化潛勢查詢系統

我們想讓你知道的是

地調所指出，依照土壤液化的影響程度，分為高、中、低潛勢區，民眾在「土壤液化潛勢查詢系統」上可輸入地址，了解自己住家所在區域，是否為高潛勢土壤液化區。根據地調所資料，台北市約有21％面積屬於土壤液化高潛勢區，集中在中山區、大同區、大直地區。

（中央社）大直民宅下陷案引發民眾關注住家所在的地質狀況，地質調查所表示，民眾可在「土壤液化潛勢查詢系統」查詢住家是否位於高潛勢土壤液化區，但目前的工程技術可解決土壤液化問題，包括灌漿、振動夯實、擠壓砂樁、礫石樁等工法，以增加地層土壤抵抗液化的能力。

地調所強調，大直民宅塌陷的地區屬於土壤液化低潛勢區，但傾斜主因受施工技術和品質影響，和土壤液化無關。

基泰建設位於台北市大直街94巷的建案涉施工不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、逾300名居民撤離。根據經濟部中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統，台北市大直街94巷位於土壤液化低潛勢區。

地調所表示，土壤液化需具備3個條件，分別為疏鬆的砂質土壤、高的地下水以及強烈地震，也就是說，土壤液化為「砂質土壤」結合「高地下水位」，遭遇一定強度的地震搖晃後，土壤強度減弱，失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。

地調所指出，依照土壤液化的影響程度，分為高、中、低潛勢區，民眾在「土壤液化潛勢查詢系統」上可輸入地址，了解自己住家所在區域，是否為高潛勢土壤液化區。

根據地調所資料，台北市約有21％面積屬於土壤液化高潛勢區，集中在中山區、大同區、大直地區。

地調所指出，台北市大直街94巷劃分在土壤液化低潛勢區，早期地圖顯示，該區有溪流經過，位於黏土層上，土質特性較軟弱；但民宅傾斜發生當天並無地震，因此推測和土壤液化並無關係，而是受施工技術和品質影響。

至於土壤可能液化的基地是否能蓋房子，地調所表示，可透過地盤改良或適當的基礎設計來確保建築物結構的安全，像是可透過灌漿解決土質較鬆軟的問題，或者採用樁基礎、基礎底面加深等方式。

地調所表示，土壤液化主要發生在深度20公尺以內的區域，若大樓地下室開挖超過20公尺，加上大樓重量壓密土質，因此不會有土壤液化問題；但若是5層樓以下、沒有地下室的老舊公寓蓋在土壤液化潛勢區上，地震來襲時發生土壤液化的機率較高。

此外，地調所表示，目前正和縣市政府合作，持續進行更精細的鑽探計畫，以前是4平方公里鑽探1孔，現在改為1平方公里有4孔，未來可蒐集更多資料並重新計算，預估4年後完成計畫，將更新查詢系統，提高圖資的精細度。

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Photo Credit: 土壤液化潛勢查詢系統
地調所表示，民眾可在「土壤液化潛勢查詢系統」查詢住家是否位於高潛勢土壤液化區。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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