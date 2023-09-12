英國會28歲研究員涉當共諜，曾任中國研究小組主任活躍政治社交圈，英國政壇「中國威脅論」再起
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由於凱希在國會、政府單位、智庫、倡議團體的人脈廣泛，媒體關於「共諜案」的報導倫敦時間9日晚間一刊出，相當於在英國政壇投下震撼彈。許多國會議員和政治倡議人士不滿，為何凱希3月即遭逮捕，絕大多數人卻是「看了報紙才知道」，過去數個月從未接獲任何警告。
英國會28歲研究員涉當共諜，曾任中國研究小組主任活躍政治社交圈
（中央社）英國一名保守黨國會研究員因涉嫌替中國擔任間諜被捕。《泰晤士報》10日揭露，當事人是28歲的凱希（Chris Cash），他曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。
《泰晤士報》（The Times）報導，凱希與安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）關係密切，受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）擔任研究員。
凱希在愛丁堡（Edinburgh）的富裕郊區長大，父親是家庭醫師。他曾就讀於喬治華森學院（George Watson's College），接著在聖安德魯大學（University of St Andrews）修習歷史。他後來在政治社交圈活躍起來，還使用過約會網站，去年數度嘗試把一名政治記者約出來。
凱希今年3月被捕時，只有數名大臣得知消息，而大眾直到這個週末才知道這起可能涉及安全侵害的事件細節，被蒙在鼓裡的國會議員相當不滿。
圖根哈特等多名國會議員向來直言不諱地譴責中國人權紀錄，也相繼遭到北京當局制裁，他們擔心自己成為中國安全部門鎖定的目標。凱希被捕一事讓這些議員深感不安，他們正準備動用國會特權，於本週在下議院將凱希列為嫌疑人。
被中國列為制裁對象的保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）說：「這是非常危險的情況。據說這個人在（政治圈）做決策和敏感資訊傳來傳去的地方替中國政府刺探情報。將他列為（嫌疑人）極為重要，因為很多與他接觸過的人都不知道他已經因為涉嫌從事間諜行為被捕。這顯然攸關公共利益。」
另一名同樣被中國制裁的保守黨籍國會議員說：「我太震驚了。沒人告訴我們這件事，我們也沒得到任何支援。所有被制裁的議員都應該獲得通知。國會內部還有多少人可能正在鎖定我們？」
還有一名被中國盯上的國會議員說：「我們必須知道這個人取得了多少外交事務特別委員會資訊。克恩斯沒告訴任何人。我們真的很火大。她在這件事上令人很不愉快。」
克恩斯身邊一名消息人士則說：「只有完全不瞭解法律調查或情報工作的人才會提出這麼荒謬的建議，認為克恩斯應該違反警方和情報單位希望避談此案的要求。」
此案可能引發嚴重的安全問題。凱希因持有國會通行證而接受過審查，但他沒有安全許可。
報導提到，被交易的資料不一定是機密或最高機密。不過，一名安全消息人士認為，未必要是最高機密才具高度敏感性、才對中國有價值，「這和網絡及影響力有關。國會內部的人有什麼想法？還可以和誰接觸？」
圖根哈特參與成立「中國研究小組」（China Research Group），也曾擔任共同主席，但任期內「不常」與凱希聯繫，且自從被前首相特拉斯（Liz Truss）任命為安全事務大臣之後就沒有接觸過凱希。衛生事務官員歐布萊恩（Neil O'Brien）也曾擔任中國研究小組共同主席，但與凱希少有往來。
一名熟識圖根哈特的保守黨籍國會議員說：「圖根哈特不斷警告中國對我國民主制度構成的威脅。如果他因此被當成目標，我一點也不驚訝。」
除了凱希，同時還有另一名男子被捕，兩人已交保獲釋至10月。
《泰晤士報》目前聯繫不到凱希，無法得知本人說法。
國會研究員涉共諜案，英國政壇中國威脅論再起
（中央社）今年3月因涉嫌為北京從事間諜活動而遭逮捕的前英國國會研究員凱希，11日透過律師發布聲明表示自己「徹底清白」。此案讓英國政壇部分人士主張將中國定義為「威脅」的呼聲再起。
凱希（Chris Cash）表示，他被迫回應媒體指控他是「中國間諜」，而不得不就錯誤報導發表公開評論，這件事本身就是不對的。他強調，考量報導內容，讓各界知曉他「徹底清白」十分重要。
他說，他將職業生涯投入於教育他人理解中國共產黨構成的挑戰和威脅；要他從事新聞報導所描述的那些事，是徹底違反他的主張。
年近30歲的凱希曾擔任國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group, CRG）主任、首席研究員。CRG的核心成員為保守黨籍國會議員，知名代表人物包括前下議院外交委員會主席、去年9月接任內政副大臣的圖根哈特（Tom Tugendhat），以及現任外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）。
CRG在英國政壇具高度實質影響力，曾推動多項法令修嚴，以提升英國對中國、俄羅斯等「敵意國家」、「國家級惡意行為者」在各領域的防衛能力。CRG也曾就受北京控制的「孔子學院」發布研究報告，推動引進更多來自台灣的華語教學資源。
3月被捕前，凱希活躍於英國的涉中港台事務圈。克恩斯去年10月獲選為英國國會外委會歷來第一位女性主席，凱希可謂幕後一大功臣。
「共諜案」重創CRG名聲。這是否有助英國更強力「抗中」，或者讓CRG失去可信度與號召力反而對北京有利，有待觀察。
凱希3月中旬突然斷絕音訊，引發不少認識他的人揣測原因。據瞭解，他當時曾傳訊給較親近的友人，表示「發生了一件事」，但未說明細節。
凱希目前與另一位同樣在3月13日被捕、涉嫌間諜活動相關罪名的30多歲男子獲警方交保，期限至10月初。警方持續偵查、蒐集證據。
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