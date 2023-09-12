英國會研究員涉嫌擔任共諜，中方批「無中生有」，中國打探西方情報5大技倆一次看
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英國媒體日前披露一名涉嫌為北京從事間諜活動的英國國會研究員遭到逮捕，引發外界憂心北京蒐集情報的技倆。以下是《法新社》彙整中國近年來在西方蒐集情報的方式。
英國會研究員涉嫌擔任中國間諜，中方稱無中生有
（中央社）一名英國國會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而遭逮捕，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）還當面向中國國務院總理李強表達「嚴重關切」，但中國駐英國大使館仍稱這是無中生有。
中國駐英國使館發言人10日以答記者問方式表示，所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法完全是無中生有，惡意詆毀，堅決反對並敦促英國有關方面停止反中政治操弄，「停止自導自演的政治鬧劇」。
英國警方9日宣布，他們以間諜罪名逮捕了一名20多歲的英國籍男子。據《泰晤士報》（The Times）報導，當事人是28歲的保守黨國會研究員凱希（Chris Cash），曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。
報導指凱希與安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）關係密切，受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）擔任研究員。
這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天，另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）被捕。
英媒報導，這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。
此事引發英國關注，蘇納克在赴印度參加20國集團（G20）峰會，會晤期間告訴李強，對「中國干預英國國會民主一事表示嚴重關切」。
中國打探西方情報5大技倆一覽，特務藉募款鎖定崛起政壇人物
（中央社）英國媒體日前披露一名涉嫌為北京從事間諜活動的英國國會研究員遭到逮捕，引發外界憂心北京蒐集情報的技倆。
以下是《法新社》彙整中國近年來在西方蒐集情報的方式。
1. 網路戰
美國於2022年警告，中國對美國政府和私人企業構成「最廣泛、最活躍且持續性的網路間諜威脅」。
根據研究人員和西方情報官員，中國善於入侵對手國家的數位系統，蒐集商業機密。
2021年，美國、北大西洋公約組織（NATO）和其他盟邦表示，中國聘僱「合約駭客」，利用微軟（Microsoft）電郵的漏洞，讓中國國家安全人員可以取得敏感資訊。
根據美國政府聲明和媒體報導，中國間諜也入侵美國能源部、公用事業公司、電信公司和大學。
美國本身也有監視中國的方式，運用監視和攔截技術，以及線民網絡等。
2. 科技恐懼
西方國家一向憂心和中國官方有淵源的企業有義務與北京分享情報。2019年，美國司法部以共謀竊取美國商業機密等罪名為由，起訴中國電信大廠華為。
華府宣布禁止政府採購華為系統，強力要求民間部門不要使用華為設備，擔心可能會因此遇駭。華為否認所有的指控。
對於北京字節跳動公司開發的TikTok的類似焦慮，也引發西方的政治辯論，部分國會議員以資料安全為由要求全面禁止。
3. 工業和軍事間諜
根據業界專家、美國議員和媒體報導，北京仰賴海外中國公民蒐集情報和竊取敏感技術。
其中最引人注目的是中國工程師紀超群（Ji Chaoqun，音譯），今年1月，他被控將潛在吸收對象的個資提供給中方，遭美國法院判處8年有期徒刑。
紀超群被控提供江蘇省國安廳有關8人的個資。江蘇省國安廳涉嫌從事竊取美國商業機密。
去年，中國情報人員徐延軍（Xu Yanjun，音譯）被控竊取美國和法國航太公司商業機密，遭美國法院判處20年徒刑。
徐延軍遭控在中國官方資助的5年計畫中，扮演領導角色，從全球數一數二的飛機發動機製造商奇異航空（GE Aviation）和法國賽峰集團（Safran Group）竊取商業機密。
2020年，一名為雷神飛彈與防禦公司（Raytheon Missile and Defense）的華裔美籍電機工程師孫偉（Wei Sun，音譯）將公司配備的筆記型電腦帶到中國，電腦內有美國飛彈系統的敏感資訊。孫偉是歸化美國籍的中國公民。
4. 監視政治人物
據說中國特務常討好英國和美國的政治、社會和商界菁英。
根據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）獨家披露，9日被捕的英國間諜不但和執政的保守黨國會議員有聯絡，同時也是一名國會研究員，負責國際政策，包括對中關係。
美國新聞網站Axios 2020年調查指出，在加州一所大學註冊的中國留學生，在中國主要民間間諜組織的協助下，和一連串美國政治人物發展關係。
根據報導，這名中國籍學生名叫方芳（Fang Fang，音譯）於2011年和2015年間，透過選舉募款、開發人脈、或主動發生性關係等方式，鎖定崛起的政壇人物。
5. 海外警察局
研究人員表示，中國特務使用的另一種方法，是藉由提供有關中共內部運作的內幕，以及利用有管道接觸高層領導來吸引知名的西方目標。
《間諜與謊言：中國最大的秘密行動如何愚弄了世界》（Spies and Lies: How China's Greatest Covert Operations Fooled the World）作者周安瀾（Alex Joske）在書中寫到，其目的在「誤導世界領袖關於（北京）的野心」，讓他們相信中國將和平崛起，甚至可能民主化崛起。
北京也對海外的華人社群、媒體組織施加壓力，要求支持其對台政策，以及打壓對香港和新疆鎮壓的批評。
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。