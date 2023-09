英國會研究員涉嫌擔任共諜，中方批「無中生有」，中國打探西方情報5大技倆一次看

英國會研究員涉嫌擔任中國間諜,中方稱無中生有

(中央社)一名英國國會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而遭逮捕,英國首相蘇納克(Rishi Sunak)還當面向中國國務院總理李強表達「嚴重關切」,但中國駐英國大使館仍稱這是無中生有。

中國駐英國使館發言人10日以答記者問方式表示,所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法完全是無中生有,惡意詆毀,堅決反對並敦促英國有關方面停止反中政治操弄,「停止自導自演的政治鬧劇」。

英國警方9日宣布,他們以間諜罪名逮捕了一名20多歲的英國籍男子。據《泰晤士報》(The Times)報導,當事人是28歲的保守黨國會研究員凱希(Chris Cash),曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。

報導指凱希與安全事務國務大臣圖根哈特(Tom Tugendhat)關係密切,受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯(Alicia Kearns)擔任研究員。

這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天,另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡(Oxfordshire)被捕。

英媒報導,這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。

此事引發英國關注,蘇納克在赴印度參加20國集團(G20)峰會,會晤期間告訴李強,對「中國干預英國國會民主一事表示嚴重關切」。

中國打探西方情報5大技倆一覽,特務藉募款鎖定崛起政壇人物

(中央社)英國媒體日前披露一名涉嫌為北京從事間諜活動的英國國會研究員遭到逮捕,引發外界憂心北京蒐集情報的技倆。

以下是《法新社》彙整中國近年來在西方蒐集情報的方式。

1. 網路戰

美國於2022年警告,中國對美國政府和私人企業構成「最廣泛、最活躍且持續性的網路間諜威脅」。

根據研究人員和西方情報官員,中國善於入侵對手國家的數位系統,蒐集商業機密。

2021年,美國、北大西洋公約組織(NATO)和其他盟邦表示,中國聘僱「合約駭客」,利用微軟(Microsoft)電郵的漏洞,讓中國國家安全人員可以取得敏感資訊。

根據美國政府聲明和媒體報導,中國間諜也入侵美國能源部、公用事業公司、電信公司和大學。

美國本身也有監視中國的方式,運用監視和攔截技術,以及線民網絡等。

2. 科技恐懼

西方國家一向憂心和中國官方有淵源的企業有義務與北京分享情報。2019年,美國司法部以共謀竊取美國商業機密等罪名為由,起訴中國電信大廠華為。

華府宣布禁止政府採購華為系統,強力要求民間部門不要使用華為設備,擔心可能會因此遇駭。華為否認所有的指控。

對於北京字節跳動公司開發的TikTok的類似焦慮,也引發西方的政治辯論,部分國會議員以資料安全為由要求全面禁止。

3. 工業和軍事間諜

根據業界專家、美國議員和媒體報導,北京仰賴海外中國公民蒐集情報和竊取敏感技術。

其中最引人注目的是中國工程師紀超群(Ji Chaoqun,音譯),今年1月,他被控將潛在吸收對象的個資提供給中方,遭美國法院判處8年有期徒刑。

紀超群被控提供江蘇省國安廳有關8人的個資。江蘇省國安廳涉嫌從事竊取美國商業機密。

去年,中國情報人員徐延軍(Xu Yanjun,音譯)被控竊取美國和法國航太公司商業機密,遭美國法院判處20年徒刑。

徐延軍遭控在中國官方資助的5年計畫中,扮演領導角色,從全球數一數二的飛機發動機製造商奇異航空(GE Aviation)和法國賽峰集團(Safran Group)竊取商業機密。

2020年,一名為雷神飛彈與防禦公司(Raytheon Missile and Defense)的華裔美籍電機工程師孫偉(Wei Sun,音譯)將公司配備的筆記型電腦帶到中國,電腦內有美國飛彈系統的敏感資訊。孫偉是歸化美國籍的中國公民。

4. 監視政治人物

據說中國特務常討好英國和美國的政治、社會和商界菁英。

根據《星期日泰晤士報》(Sunday Times)獨家披露,9日被捕的英國間諜不但和執政的保守黨國會議員有聯絡,同時也是一名國會研究員,負責國際政策,包括對中關係。

美國新聞網站Axios 2020年調查指出,在加州一所大學註冊的中國留學生,在中國主要民間間諜組織的協助下,和一連串美國政治人物發展關係。

根據報導,這名中國籍學生名叫方芳(Fang Fang,音譯)於2011年和2015年間,透過選舉募款、開發人脈、或主動發生性關係等方式,鎖定崛起的政壇人物。

5. 海外警察局

研究人員表示,中國特務使用的另一種方法,是藉由提供有關中共內部運作的內幕,以及利用有管道接觸高層領導來吸引知名的西方目標。

《間諜與謊言:中國最大的秘密行動如何愚弄了世界》(Spies and Lies: How China's Greatest Covert Operations Fooled the World)作者周安瀾(Alex Joske)在書中寫到,其目的在「誤導世界領袖關於(北京)的野心」,讓他們相信中國將和平崛起,甚至可能民主化崛起。

北京也對海外的華人社群、媒體組織施加壓力,要求支持其對台政策,以及打壓對香港和新疆鎮壓的批評。