中國9城全面取消住宅限購、近30城鬆綁，分析：中國經濟未見底，部分指標仍處低檔
我們想讓你知道的是
在中國經濟衰退及房產業者紛面臨財務危機下，中國房市呈現成交量價齊跌的低迷狀態。為此，中國官方自8月起接連推出多項措施，包括推動各地落實「認房不認貸」、降低首購利率等，同時也幾乎不再強調中共總書記習近平先前定下的「房住不炒」基調。
搶救房市，中國9城已全面取消住宅限購近30城鬆綁
（中央社）綜合中國媒體報導，為提振低迷的房市買氣，中國近來已有南京、濟南、瀋陽、蘭州、青島等9個城市已宣布全面取消住房限購令；同時，另有近30個城市對住房限購政策作一定程度的鬆綁。
綜合《每日經濟新聞》、《澎湃新聞》等媒體報導及房地產專業網站，截至11日為止，已知全面取消住房限購令的9個中國城市，分別為江蘇省南京市、遼寧省瀋陽市及大連市、廣東省東莞市及佛山市、山東省濟南市及青島市、浙江省嘉興市、甘肅省蘭州市。
其中，濟南、青島兩市同在11日宣布全面取消住房限購，成為已知最新取消限購令的城市。
除上述9個城市外，包括天津市、河南省鄭州市、福建省廈門市、湖南省長沙市、浙江省杭州市、湖北省武漢市在內的近30個城市，近來也鬆綁住房限購政策，不是取消局部區域的限購，就是降低民眾限購的門檻。
鏡鑒咨詢創辦人張宏偉認為，中國大部分二、三、四線城市的市場情況和一線城市不一樣，這些城市更需要政策面的支持，尤其是一些如限購、限價、限售等限制性措施應及早取消，以便提振市場需求，消化庫存。
浙江工業大學中國住房和房地產研究院院長虞曉芬分析，上述城市是基於房市供求關係發生重大變化而作出的政策調整，屬於「因城施策」、「因區施策」，對穩定及提升房市活躍度有積極作用，未來不排除中國有更多城市取消全域限購令。
近幾年來，中國高層時常強調房住不炒，各地政府尤其是一、二線城市也出臺各種限購、限貸、限售措施，嘗試遏制過熱的房地產市場，避免房地產泡沫過大導致金融危機。
在中國經濟衰退及房產業者紛面臨財務危機下，中國房市呈現成交量價齊跌的低迷狀態。為此，中國官方自8月起接連推出多項措施，包括推動各地落實「認房不認貸」、降低首購利率等，同時也幾乎不再強調中共總書記習近平先前定下的「房住不炒」基調。
中國經濟已見底？分析：部分指標仍處低檔、壓力大
隨著官方「穩增長」政策密集推出，8月中國採購經理人指數（PMI）、外貿、通膨、金融數據等都有改善，經濟週期性底部被認為基本明確。但分析指部分指標仍處低檔，上行趨勢不強，經濟壓力仍大。
《香港經濟日報》11日引述分析說，近期中國系列刺激措施的提振效應仍待檢驗和評估，恐不足以徹底扭轉局面，預計還會提出更多貨幣和財政支持政策，應重點關注房地產政策的進一步調整；此外，9月降準也可期。
有分析指出，當下中國經濟和物價都已見底，但向上彈性可能不足，「市場的悲觀或已過剩，但樂觀可能也尚未滿。」
花旗集團在最新研究報告中指出，數據支撐該行對中國經濟週期底部基本明確的看法。
該投行認為，決策者近月已提出一系列措施來支撐經濟增長，但這些謹慎的刺激措施將如何轉化為經濟成長活動還有待觀察，目前注意力都集中在房地產領域。
此外，貨幣政策利率進一步調降的必要性沒那麼緊迫，但預計今年內會調降存款準備金率50個基點；事實上的財政緊縮可能也會結束以支持「穩增長」。
野村證券首席中國經濟學家陸挺也表示，目前為止的政策還不足以徹底扭轉局面，「8月出口回彈更多反映了基數因素，而非外需真正改善，隨著出口持續萎縮，中國可能不得不採取更積極的樓市寬鬆舉措，以實現真正的復甦」。
中國國家統計局近日公布，8月製造業採購經理指數為49.7％，較7月上升0.4個百分點；8月消費者物價指數（CPI）年增0.1％，生產者物價指數（PPI）年減3.0％。相對7月CPI年減0.3％，專家指消費市場繼續恢復、供求關係持續改善。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
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兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
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本文係由國泰世華銀行邀約