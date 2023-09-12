克宮證實金正恩受邀訪俄羅斯將會普亭，雙方可能談軍購議題

金正恩受邀訪俄羅斯將會普亭，雙方可能談軍購議題

（中央社）俄羅斯克里姆林宮與北韓官媒昨（11）日稍早證實，北韓領導人金正恩獲俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）邀請，未來數日內將訪問俄羅斯，並安排與普亭會面，這也是雙邊首次證實金正恩訪俄消息。

俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，克里姆林宮昨天在簡報會上證實這項消息，表示金正恩受到普亭邀請，將在未來幾天內造訪俄羅斯；《北韓中央通信社》（KCNA）也報導，金正恩將在訪俄期間與普亭會談。

外媒日前接連報導金正恩可能在俄羅斯舉行東方經濟論壇期間訪俄消息，但這次是北韓與俄羅斯官方首次證實。韓國政府官員昨天稍早引述情報單位消息，稱金正恩搭乘的專用列車已從平壤出發、前往俄羅斯。

《韓聯社》報導指出，金正恩專車預計停靠的海參崴火車站周邊昨天已出現大量警力、軍隊等，戒備森嚴。

金正恩預期最快12日抵達海參崴，可能在當天或13日與普亭會面，兩人可能就俄國向北韓購買武器等問題進行討論。

金正恩赴俄羅斯將見普亭，克宮：會是全面性訪問

（中央社）克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，北韓領導人金正恩造訪俄羅斯且預計會晤俄國總統普亭，這將會是全面性的訪問。

《路透社》報導，俄羅斯因為侵略烏克蘭的戰爭而逐漸被孤立之際，韓國方面的消息人士透露，金正恩已搭乘專用列車前往俄國，平壤和莫斯科當局昨天也證實他將與普亭舉行峰會。

培斯科夫表示：「兩國的代表團將舉行會議。之後若有必要，兩國領導人會繼續以一對一形式進行溝通。」

培斯科夫說道，會談主要議題將是兩國的雙邊關係。

他還說：「我們會持續強化兩國的邦誼。」

普亭會金正恩，美國務院：為烏克蘭戰爭乞求協助

（中央社）美國國務院發言人米勒今天形容，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩見面顯示出普亭對烏克蘭戰爭的絕望；他並再次警告，任何武器交易都可能引發美國制裁。

《法新社》報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體說，普亭「橫跨國土去會見一個遭國際唾棄的人，對一場他原本預計開戰第一個月就能取得勝利的戰爭尋求援助，我會形容這是他在乞求援助」。

米勒說：「普亭對烏克蘭發動這場全面侵略性戰爭，夢想是要恢復俄羅斯帝國的榮耀。而這樣的希望和期待已經落空。」

米勒表示，普亭自己也遭國際社會拒於千里，因而未參加印度新德里（New Delhi）舉行的20國集團（G20）峰會，而接下來幾天將前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）與金正恩展開會談，「懇求」協助。

米勒說：「我提醒兩國，任何從北韓向俄羅斯交付武器的行為，都將違反聯合國安全理事會的多項決議。」

他表示：「我們當然已對資助俄國戰爭的實體積極地執行制裁行動，且將繼續執行，並將在適當時機毫不猶豫地祭出新制裁。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航