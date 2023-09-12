克宮證實金正恩受邀訪俄羅斯將會普亭，雙方可能談軍購議題
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俄羅斯因為侵略烏克蘭的戰爭而逐漸被孤立之際，韓國方面的消息人士透露，金正恩已搭乘專用列車前往俄國，平壤和莫斯科當局昨天也證實他將與普亭舉行峰會。）美國國務院發言人米勒今天形容，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩見面顯示出普亭對烏克蘭戰爭的絕望。
金正恩受邀訪俄羅斯將會普亭，雙方可能談軍購議題
（中央社）俄羅斯克里姆林宮與北韓官媒昨（11）日稍早證實，北韓領導人金正恩獲俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）邀請，未來數日內將訪問俄羅斯，並安排與普亭會面，這也是雙邊首次證實金正恩訪俄消息。
俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，克里姆林宮昨天在簡報會上證實這項消息，表示金正恩受到普亭邀請，將在未來幾天內造訪俄羅斯；《北韓中央通信社》（KCNA）也報導，金正恩將在訪俄期間與普亭會談。
外媒日前接連報導金正恩可能在俄羅斯舉行東方經濟論壇期間訪俄消息，但這次是北韓與俄羅斯官方首次證實。韓國政府官員昨天稍早引述情報單位消息，稱金正恩搭乘的專用列車已從平壤出發、前往俄羅斯。
《韓聯社》報導指出，金正恩專車預計停靠的海參崴火車站周邊昨天已出現大量警力、軍隊等，戒備森嚴。
金正恩預期最快12日抵達海參崴，可能在當天或13日與普亭會面，兩人可能就俄國向北韓購買武器等問題進行討論。
金正恩赴俄羅斯將見普亭，克宮：會是全面性訪問
（中央社）克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，北韓領導人金正恩造訪俄羅斯且預計會晤俄國總統普亭，這將會是全面性的訪問。
《路透社》報導，俄羅斯因為侵略烏克蘭的戰爭而逐漸被孤立之際，韓國方面的消息人士透露，金正恩已搭乘專用列車前往俄國，平壤和莫斯科當局昨天也證實他將與普亭舉行峰會。
培斯科夫表示：「兩國的代表團將舉行會議。之後若有必要，兩國領導人會繼續以一對一形式進行溝通。」
培斯科夫說道，會談主要議題將是兩國的雙邊關係。
他還說：「我們會持續強化兩國的邦誼。」
普亭會金正恩，美國務院：為烏克蘭戰爭乞求協助
（中央社）美國國務院發言人米勒今天形容，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩見面顯示出普亭對烏克蘭戰爭的絕望；他並再次警告，任何武器交易都可能引發美國制裁。
《法新社》報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體說，普亭「橫跨國土去會見一個遭國際唾棄的人，對一場他原本預計開戰第一個月就能取得勝利的戰爭尋求援助，我會形容這是他在乞求援助」。
米勒說：「普亭對烏克蘭發動這場全面侵略性戰爭，夢想是要恢復俄羅斯帝國的榮耀。而這樣的希望和期待已經落空。」
米勒表示，普亭自己也遭國際社會拒於千里，因而未參加印度新德里（New Delhi）舉行的20國集團（G20）峰會，而接下來幾天將前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）與金正恩展開會談，「懇求」協助。
米勒說：「我提醒兩國，任何從北韓向俄羅斯交付武器的行為，都將違反聯合國安全理事會的多項決議。」
他表示：「我們當然已對資助俄國戰爭的實體積極地執行制裁行動，且將繼續執行，並將在適當時機毫不猶豫地祭出新制裁。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html