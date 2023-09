福島首批核處理水排放作業完成，原能會：海水漁產檢測無異常

生成式AI蓬勃發展,在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式,如何借助AI力量打造己身優勢,便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場,大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新,築夢雲端轉型」,帶領大家領航雲世代趨勢脈動,聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程,與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式,與您攜手打造雲端解決方案,加速數位轉型腳步。

2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑,在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路,以及不斷創新的雲端技術,賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質,Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術,協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能,實踐「十年雲端,智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望,歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝,並與我們一同邁向下一個十年。

集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵

本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天,集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動,全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗,帶領大家開創未來格局,運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外,我們也特別規劃開發者系列活動,包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等,打造開發者專屬的社群空間,讓與會的開發者互動交流。

第一天活動中,將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望,並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題,邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析,提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題,帶領大家探索多元企業雲端轉型實例,並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。

擁抱雲端與生成式AI的浪潮,本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位,更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場,透過Google PaLM2語言模型的加值,邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。

本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動,更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮,不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家,都能找到合適的參與方式,期待與您一起探索雲端科技的最前線,找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT!

數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型

許多企業在轉型時,皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之路看似艱辛無比,但透過瞭解四個不同的關鍵領域,包括資料雲端(Data Cloud)、現代基礎架構(Modern Infrastructure Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)和安全的雲端(Security Cloud)並視個別需求而調整,許多人會發現,其實一切比想像中更容易且順利。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端,確保客戶可以利用各種來源的資料,並適用於任何存儲格式和分析方式,同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台。為協助IT人員打下最佳轉型基礎,Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新,讓客戶無論處於導入過程中的任何階段,都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作;隨著更多公司開始採取混合辦公模式,不少組織正臨兩大挑戰:克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距,使得完成工作變得更加困難,同時,組織要在任何位置和裝置上,確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰;Google Cloud亦建構開放、可擴充且可靠的雲端產品,以協助全球企業因應最緊迫的安全性資安挑戰。

若想幫助客戶真正做到長期改變,關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務,且於業界最乾淨的雲端環境中營運,而在Google Cloud上運作的客戶,可以立即改善他們的永續發展概況,並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。

本文章內容由 「Google Cloud」 提供。