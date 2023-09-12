2023/09/12,
環境

福島首批核處理水排放作業完成，原能會：海水漁產檢測無異常

福島首批核處理水排放作業完成，原能會：海水漁產檢測無異常
日本福島第一核電廠｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本福島第一批核處理水排放入海作業，已由8月24日至昨天辦理完畢，共排放7788立方公尺的多核種去除設備（ALPS）處理水，排放氚總量約1.1兆貝克。期間原能會密切掌握日本源頭排放與國際原子能總署（IAEA）監督資訊，共執行海水氚及海水銫取樣分析14件，沿近海漁產氚及漁產銫檢測76件，均無輻射異常狀況。

（中央社）福島第一核電廠首批核處理水入海作業昨（11）日完成，原能會表示，目前海水氚濃度為每公升千萬分之一貝克，遠低於儀器偵測極限；原能會期間共執行海水取樣分析14件，沿近海漁產檢測76件，均無輻射異常。

原能會昨天發布新聞稿表示，日本福島第一批核處理水排放入海作業，已由8月24日至昨天辦理完畢，共排放7788立方公尺的多核種去除設備（ALPS）處理水，排放氚總量約1.1兆貝克。

期間原能會密切掌握日本源頭排放與國際原子能總署（IAEA）監督資訊，每日提供未來7天擴散預報結果，並與農業部、海委會合作，完成排放期間台灣海域海水、漁獲物取樣分析，共執行海水氚及海水銫取樣分析14件，沿近海漁產氚及漁產銫檢測76件，均無輻射異常狀況。

原能會每日預報結果顯示，目前日本排放含氚廢水擴散至距離福島第一核電廠100至200公里左右海域，其海水氚濃度為每公升千萬分之一貝克，遠低於儀器偵測極限。

日本排放期間，原能會嚴密掌握日本源頭排放資訊，由東電公司每日取樣進行稀釋水中氚濃度分析結果顯示，排放水中氚濃度為每公升150至220貝克，符合日本排放實施計畫，氚濃度低於每公升1500貝克的限值。

另外，東電公司每日於福島第一核電廠3公里範圍內海域10個監測點採集海水，進行快速分析，根據分析結果，8月31日於排放口附近1個監測點，檢測出海水中的氚濃度略為升高，為每公升10貝克，其餘監測點均未檢出，周圍海域海水監測結果低於停止排放標準每公升700貝克。

原能會亦嚴密掌握日本海域環境監測結果，日本政府於排放期間執行海域環境取樣與快速檢測，結果均無輻射異常狀況發生，包括環境省於福島縣近海11個監測點每週採集海水進行快速檢測，結果顯示海水中氚與加馬核種分析均為未檢出。

同時，水產廳每日於福島第一核電廠10公里範圍內，南北端各1監測點進行漁獲取樣與氚含量快速檢測，至今檢測結果均為未檢出。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。