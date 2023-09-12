前台積電研發副總林本堅提倡「晶片和平」：美國封鎖刺激中國推動科技自主，華為Mate 60 Pro手機就是例證

（中央社）清大半導體學院院長林本堅11日在美國哈佛大學活動上提倡晶片和平，指全球經濟將為晶片戰爭付出慘痛代價，美國出口管制反而刺激中國推動科技自主，華為最新手機就是例證。

《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒（Chris Miller）呼應林本堅表示，短期內沒有一國能實現半導體自給自足。現今半導體98%為民用，僅2%為政府或安全用途，與晶片產業發展初期相差甚多，因此，美國總統拜登對供應鏈的影響力遠小於蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。

哈佛大學甘迺迪政府學院在國立清華大學台北政經學院、台北政經學院基金會支持下舉辦「半導體與地緣政治」座談會，邀請林本堅等台灣學者與美國、日本專家對話，探討半導體產業在美中競爭白熱化背景下的挑戰與機會。

曾任台積電研發副總經理的林本堅提到，由於美國限制，華為新推出的Mate 60 Pro智慧型手機採用中國自製晶片，效能略遜於台積電5奈米晶片。但因訂單夠大，以往打不過台積電的中國晶圓代工廠有了改善良率的「黃金機會」，良率估計已從15%提升到50%。

林本堅說：「我們試圖阻止他們，反倒協助他們推動自給自足，得以和外國供應商競爭。就算外國供應商強很多也不重要，他們不得不依賴單一國內供應商。總之，圍堵不是最佳方式。」

他在題為「晶片和平」的簡報強調，晶片使用者如果自私，可打造能摧毀世界好幾遍的武器；如果負責任，則能用晶片改善經濟、提升人民生活水準，且形成嚇阻防止戰爭發生。

林本堅以越戰為例說，美國當年參戰理由是維護南越自由，投入大量資源、付出慘痛犧牲，卻沒有實現目標。「如果打晶片戰爭，世界經濟勢必付出慘痛代價，而我們無法確定能否達到目標，我認為這會是個不可能實現的目標」。

與談的日本經濟產業省官員西川和美認同林本堅看法，指半導體兼具善惡用途，主事者有控制尖端科技的責任，創新之餘必須促進和平，並在軍用與民用之間取得平衡。

台灣掌握半導體先進製程，在兩岸關係緊繃時成為全球焦點。台積電董事長劉德音今年接受外媒專訪時駁斥「矽盾」說法，指北京不會純粹因半導體而決定是否對台動武，美中如何維持現狀才是關鍵。

米勒回應與會者提問時說，1950年代末期兩岸實際交戰，正值首枚晶片問世，就時間順序而言，兩岸緊張確實早於晶片業誕生，劉德音的說法沒錯。現今兩岸緊張根源並非半導體，而是半導體捲入緊張關係，與數十年前差異在於中國技術升級，美方幕僚對協防台灣的能力深感憂慮。

至於對中國成功發展半導體產業多有信心，哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）說，整體科技趨勢對中國有利，如果華為最新手機能採用中國自製7奈米晶片，相關應用將十分廣泛，「他們的能力很強，不容低估」。

前工業技術研究院院長史欽泰呼應說，中國人才眾多，歷經30多年對外交流已掌握基本能力，且有發展半導體產業的決心，「如果（美中）科技分野持續，我認為（成功）是遲早的事」。

座談會由哈佛大學甘迺迪政府學院拉賈瓦利基金會亞洲研究所（Rajawali Foundation Institute for Asia）主辦，清大校長高為元出席致詞，清大台北政經學院院長陳添枝、芝加哥大學布斯商學院教授謝長泰、哈佛大學費正清中國研究中心主任伍人英（Mark Wu）等人與談。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀