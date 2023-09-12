法國媒體、網紅力推，台式車輪餅成巴黎年輕族群小吃新寵
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「（網紅）說現在巴黎有車輪餅店，是必嘗的新甜點，說熱熱吃很療癒，口味很有趣。我們都看到多少會被影響，想來試試。我本來就會來喝珍奶，就順便嘗試，真的很不錯。」她認為台式小吃風潮讓法國人對台灣更加好奇，「光是珍奶，大家都知道它在法國超爆紅。這熱潮也會讓人對產地有興趣，想去探索這個國家」。
（中央社）繼珍奶之後，台灣車輪餅成為法國年輕族群小吃新寵。不僅獲主流媒體報導，社群媒體上也受各路網紅與網友力推。許多人因此嚐鮮，也進一步引發對台灣文化與美食的高度興趣。
巴黎的台灣車輪餅店去年5月躍上法國《世界報》（Le Monde）等多家媒體，讓台灣人兒時記憶的國民甜點首次進入法國民眾視野。
如今打開法國社群媒體，輸入wheel cake paris（巴黎車輪餅），就會找到上百支短片，各家網紅與創作者競相嚐鮮、拍攝並推薦「台灣蛋糕」。影片動輒上百上千讚，吸引越來越多年輕族群，成了繼珍珠奶茶之後的另一波台灣風潮，連印度洋上的法屬留尼旺首家車輪餅店開張都成為新聞。
法國第一間台灣車輪餅店Simplify開業於2021年5月巴黎郊區，大受歡迎；今年2月底巴黎分店Simplify Plus開幕，餅皮酥厚，內餡濃郁。
原從事科技業的負責人呂叔優表示，引進車輪餅的動機，是發現部分法國人認為亞洲或台灣沒有代表性甜點，她想推廣台灣甜點，最後選擇了適合法國市場的車輪餅，如今證明眼光準確。
她告訴《中央社》，法國現在很多台灣人努力宣傳台灣餐飲，「我們想找比較不一樣的產品，讓他們對台灣飲食文化有更多一點認識，那時車輪餅還沒有人開始做，就想先來攻打市場」。
她說，雖然車輪餅起源是日本，但已深耕台灣街頭，「我們可以做出台灣特色，我們之所以今年在巴黎開分店，就是覺得這將來會引起風潮，因為開了店之後，也有人來詢問合作的可能性」，且據她所知，還有兩三間新店正在籌備中，「我覺得它就是珍奶之後的趨勢」。
常客維奧利耶（Alice Violier）向記者表示，「我愛車輪餅，不膩又美味，逛街時拿在手上吃很方便」。她表示很喜歡透過美食探索國家，「這些小吃會讓我想造訪台灣」。
2022年3月開業的Ciao Roue車輪餅專賣店就是受到世界報青睞的店家。
負責人張巧薇告訴《中央社》自己最愛車輪餅，「小學放學時都會去買車輪餅，大部分台灣人應該都是」。當她向客人介紹是「我們兒時回憶」，對方馬上能了解那份情感所在。
她表示，開店動機是想在法國創造一個「童年回憶」的地方，也讓客人有安全、溫馨的感覺，「碰到難過的事，進到這環境就會像小時候擁有的幸福感」。
張巧薇愛和客人話家常，她表示客人能透過聊天和車輪餅開始了解台灣的風光、多元文化及各式小吃。她笑著說：「客人聽完後都說很想去台灣，我就會覺得『我好棒，做了國民外交』。」
店家有7成熟客，「很幸運有網路新媒體報導，吸引新客嘗試」。《世界報》記者在沒有透露身分的情況下主動探店並好評報導，隨後又有許多自媒體前來。張巧薇表示自己沒預算宣傳，感謝媒體和網紅自發來店裡嚐鮮才意外出現車輪餅風潮。
剛畢業的努魯（Nourou）就是因網紅推薦才來的，「我在社群媒體上看到這間店，有個我忘了名字的網紅，他喜歡這間店，就在網上宣傳」。
這是她和朋友第一次品嚐台灣食物，「我很喜歡，我的好奇心會帶我去其他台灣店家、餐廳，嘗試更多台灣特色」。
曾到台灣交換的客人杜提勒（Arnaud Duthilleul）也表示，會知道Ciao Roue是因為有朋友在Instagram上看到，「有位講茶坊、甜點的美食網紅介紹過這間店，朋友轉給我，我發現是在台灣嚐過的車輪餅，所以想在法國回味」。
他發現如今有越來越多台灣店家，「巴黎確實出現蠻多台灣小吃，吸引巴黎人」。
不僅旅法的僑胞，台灣薡茶法國一號店負責人、來自越南的鄧文（Julie Van Dang）半年前也決定進攻車輪餅市場。
在法國定居20多年的她告訴記者，一開始是客人詢問是否有搭配珍奶的點心，他們想找台灣特色小吃，就想起去年到台灣總公司受訓時在街邊吃到且非常喜歡的車輪餅。
他們會向客人解釋，「是台灣特色蛋糕，酥脆現做的小點心，加上軟心內餡，一旦吃過通常都會說非常好吃」。
鄧文觀察：「了解台灣文化的人越來越多，只要看上次巴黎加盟展台灣攤位和產品的數量與規模就知道。巴黎的台灣店家、餐廳、珍奶一直在開，就會意識到這塊市場的潛力，以及法國人對台灣產品的興趣。」
尚迪歐（Manon Chandioux）是有薡茶4張集點卡的珍奶大粉絲，她第一次聽到車輪餅也是在社群媒體上。
「（網紅）說現在巴黎有車輪餅店，是必嘗的新甜點，說熱熱吃很療癒，口味很有趣。我們都看到多少會被影響，想來試試。我本來就會來喝珍奶，就順便嘗試，真的很不錯。」
她開心說道：「我很愛珍奶，會讓我想去台灣探索珍奶，會想去旅遊。我有台灣朋友，她說台灣有珍奶提袋，我超想去買一個。」
她認為台式小吃風潮讓法國人對台灣更加好奇，「光是珍奶，大家都知道它在法國超爆紅。這熱潮也會讓人對產地有興趣，想去探索這個國家」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。