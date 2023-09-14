鬼門關祭拜禁忌：供品不能太豪華？避免招鬼、「死一串」哪些水果不能拜？
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鬼門關代表鬼魂即將返回陰間，因此供品以簡單和方便攜帶為主，用意是讓鬼魂可以帶回去陰間享用，也避免他們因為供品太豪華而捨不得離開。鬼門關拜拜的供品可以準備罐頭、零食、泡麵，或是白米、油、鹽等，可以選擇包裝完整的乾貨，讓鬼魂可以拿了就離開。
文：Zero圈圈
農曆七月進入尾聲，2023年鬼門關的日期為國曆9月14日。鬼門關代表鬼魂重返陰間，在這天家家戶戶會準備供品拜拜，不只是歡送鬼魂離開，也是讓鬼魂能夠將食品、生活用品帶回到陰間享用。
鬼門關是鬼月的最後一天，除了拜拜之外台灣還有鬼門關夜市、搶孤等習俗活動，2023年鬼門關的日期是在什麼時候？該如何拜拜、該準備哪些供品？而在習俗上又有哪些禁忌呢？本篇將依序解答。
2023鬼門關日期、鬼門關拜拜時間
農曆七月的最後一個晚上鬼門關，在陽間遊蕩的鬼魂將返回陰間。鬼門關的拜拜對象包括陰間的鬼魂、普渡公，拜拜的時間建議選在日落之前，確切時間可以選擇下午13點至17點之間。
2023年的鬼門關時間為農曆7月30日、國曆9月14日，且因為地藏王菩薩的生日也在農曆7月30日的緣故，因此也有部分民眾會在拜拜的時候另外準備一張供桌擺放幾項素果，用來祭拜地藏王菩薩。
2023鬼門關拜拜：
- 日期：國曆9月14日。
- 時間：下午13點至17點之間，日落前完成。
- 金紙：經衣、銀紙、財寶。
- 鬼魂供品：罐頭、餅乾、零食、泡麵等方便攜帶的食物。
- 普渡公供品：另開一桌，擺放3樣或5樣水果。
- 地藏王菩薩供品：另開一桌或是於自家神明龕、地藏王菩薩廟拜拜，準備素果。
2023鬼門關的供品如何準備？拜拜有哪些注意事項？
鬼門關代表鬼魂即將返回陰間，因此供品以簡單和方便攜帶為主，用意是讓鬼魂可以帶回去陰間享用，也避免他們因為供品太豪華而捨不得離開。鬼門關拜拜的供品可以準備罐頭、零食、泡麵，或是白米、油、鹽等，可以選擇包裝完整的乾貨，讓鬼魂可以拿了就離開。
鬼門關的祭拜方法和一般普渡時差不多，在每項供品上斜插上1炷香，或也可以使用米杯作為浮爐代替香爐使用。鬼門關祭拜的金紙種類同樣為經衣、銀紙、財寶等等，祭拜後直接燒化，而如果要祭拜普渡公的話，則依照祭拜普渡公的習俗，另外擺設一張桌子，以3或5項鮮果為供品祭拜。
鬼門關拜拜禁忌：
- 供品不可準備鳳梨，諧音「旺來」會招來厄運。
- 供品不可準備香蕉，諧音「招」，代表招來鬼魂。
- 供品不可準備葡萄、龍眼、荔枝，有「死一串」的負面涵義。
- 拜拜時不可和祖先抱怨，避免祖先回到陰間時帶著怨氣，影響家裡運氣。
- 拜拜時不可說「留下」、「再見」等詞語，鬼魂可能會誤會或因此留下。
2023鬼門關禁忌有哪些？需要注意什麼？
在拜拜結束之後，供品建議全數食用完畢，不可保存太久，民俗上的說法認為鬼魂如果聞到供品的氣味，可能又回頭過來。另外，鬼門關當天不可以播放佛經，播放佛經會讓鬼魂認為要超渡，不願意離開。此外夜晚點蠟燭也有招來鬼魂的意義，在鬼門關當天應盡量避免。
鬼門關當天建議不要出入陰氣較重的場所例如廢墟、樹蔭等，民俗上的說法認為鬼門關的前3天陰氣最強，因此體弱多病者、家中有喪事者、或是孕婦需要特別注意，避免受到鬼魂驚嚇，若是需要在夜晚外出也建議穿著亮色的衣物。
2023鬼門關禁忌：
- 普渡供品應儘早吃完，避免鬼魂聞到氣味回頭。
- 鬼門關當天不要播放佛經，避免鬼魂以為要超渡而停留。
- 鬼門關當天不要擺放花香，避免鬼魂聞香而來。
- 鬼門關當天晚上不要點蠟燭，避免鬼魂尋光而來，不願離去。
- 要將玩偶要藏起，避免鬼魂不回陰間，附身在玩偶之中。
- 要將磁鐵收起，傳說磁鐵的引力會招引鬼魂，或是吸收鬼魂的能量。
- 避免前往聚陰的場所，習俗上認為鬼門關前幾天陰氣最重，傍晚後也應減少出門。
- 鬼門關後普渡燈需燒化，不能燒的材質也要將普渡燈拿下來。
2023鬼門關有哪些習俗活動？
鬼門關代表農曆七月結束，鬼魂回到陰間，在這天會有廟宇舉辦「關鬼門」或是「關龕門」習俗，並且舉辦「城隍夜巡」活動把還在遊蕩的鬼魂抓回去。而除了廟宇的關鬼門活動之外，還有宜蘭頭城的搶孤活動，一說是扮演搶食的餓鬼娛樂祖先，另一說則是認為搶奪祭品可以嚇退還在陽世間遊蕩的鬼魂。搶孤在早期有賑濟民生的意義，如今演變成具有競賽性的民俗活動。
有說法認為鬼門關需要送鬼魂風光離開，因此祭祀活動要比中元普渡更加盛大，而此說法也衍生出苗栗苑裡的「鬼門關夜市」。鬼門關夜市起源推測是苗栗苑裡的菜市場攤販在鬼門關當天的普渡活動，後來吸引人潮聚集，演變成為一年一度的鬼門關觀光盛會。
2023鬼門關習俗活動：
- 關鬼門、關龕門儀式。代表鬼門正式關上。
- 謝燈腳、拜燈腳嬤儀式。將招集孤魂的普渡燈取下並燒化。
- 城隍夜巡。由城隍爺外出緝拿遊蕩的鬼魂。
- 搶孤。搶奪祭品嚇退遊蕩的鬼魂。
- 鬼門關夜市。
鬼門關當天各地都會有不同的習俗活動，其中鬼門關又有「謝燈腳」的稱呼，因為鬼門開時部分廟宇會在門前豎起普渡燈招集鬼魂，稱為「起燈腳」，而在鬼門關時，普渡燈需要撤下燒化，並且舉辦最後的祭祀典禮。
苗栗苑裡的鬼門關夜市每年只會舉辦1天，2023年曾經傳出停辦的消息，不過後續確定將如期舉辦，並且規模比以往更盛大。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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