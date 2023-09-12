鄉親大回饋，未來住作伙！達麗建設力邀「超級夜總會」與鄉親粉絲同樂

橋科指標案「達麗未來市」銷售火熱，上市品牌建商「達麗建設」為回饋鄉親，連假期間皆舉辦各種不同活動，9月09日更特別邀請熱門節目三立「超級夜總會」來到達麗未來市與大家同歡！現場邀請黃西田、沈文成、張秀卿、澎澎、董至成⋯⋯等堅強卡司眾星雲集，精彩表演、逗趣內容，帶給橋頭鄉親粉絲最開心的周末假期，一起迎接高雄新市鎮的美好未來。

Photo Credit：達麗未來市 現場擠滿人潮，與民眾共襄盛舉。

「達麗未來市」座落高雄新市鎮，享有內政部營建署主導開發的新市鎮計畫，作為橋頭科學園區的住宅配套，享有整齊劃一的工整街廓，以及全台第二大95公頃的都會公園綠帶，更已經劃定雙語國中小校園預定地；藉由國際級的開發規格，展現接軌世界的氣度與高度，為移入橋頭科學園區的菁英家庭打造指標生活圈。

Photo Credit：達麗未來市 超級夜總會在達麗未來市接待中心錄影。

達麗建設延續過去「全民萬歲」在區域創下的口碑佳績，「達麗未來市」以散步650公尺即達捷運青埔站，以及鄰近都會公園的兩大指標優勢；強化深耕高雄的品牌力加持，還有美國西雅圖的國際開發經驗，傾注企業全力打造品牌生活圈，與捷運岡山站鉅資打造4.2公頃的「樂購廣場」快速串連，為新市鎮的機能發展注入強大動能，「達麗未來市」現正主力銷售3房產品，為置產、換屋最佳選擇，鎖定未來定居高雄的科技菁英，一起見證橋科的世界級大未來！

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本文章內容由「達麗未來市」提供。