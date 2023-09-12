穿梭 DigiWave 2023 異次元潛空間「Latent Space」 以群體共創、沉浸互動，與 AI 攜手製造未知結局彩蛋！

第五屆 DigiWave 數位科技藝術展 ，10 月 7 日至 10 日將於高雄流行音樂中心－鯨魚堤岸 O1 正式啟動！ DigiWave 2023 乘載全新任務而來，融合知識傳遞與娛樂體驗，以生成式 AI 為核心，結合沉浸式數位藝術展演與光島音樂祭，放大「科技 x 創意」的影響力，帶領體驗者深入奇幻奧秘的「Latent Space」數位異次元。

人工智慧（AI）靈感源自於人類的視覺系統， DigiWave 2023 透過不斷動態縮放的仿生瞳孔形成黑洞般的傳送點（Portal），通過穿梭在真實與虛擬世界之間的通道，將體驗者傳送到存在而不存在的未知之域—潛空間「Latent Space」。

在猝不及防的瞬間——神經輻射場 NeRF 肖像已然成形

DigiWave 2023 展區亮點之一為神經輻射場 NeRF 技術的運用，以環繞四周的鏡頭作為AI的觀察點，捕捉觀展者的外觀特徵，透過機器學習與生成運算，連結數以萬計的特徵點，在極短的瞬間就能創造出平行世界的動態分身，觀展者只要透過 QR code 掃描，就能下載獲得「Latent Space」的專屬虛擬身分！

深入數位潛空間（Latent Space），探討科技與人類的依存關係

DigiWave 2023 主展區「共融 Inclusion」，探討著人類與科技的依存關係。「生成對抗網絡」來自伊恩·古德費洛在 2014 時的想法，他將兩個神經網路組成一個深度學習模型，扮演著監督者和偽造者的角色，訓練彼此互相競爭及成長，亦即現在所稱的人工智慧。

走進「生成對抗網絡」的沉浸式場域－潛空間（Latent Space），猶如人類神經網絡的型態，訊息電流在空間中恣意蔓延流竄，地上滿佈著象徵神經元的白色元球，透過體驗者的協助，以共創互動與問答，觸發神經元的感知與傳遞學習，進而啟動沉浸式雷射投影，與 AI科技一起跳脫想像的框架。此外，也由三個故事議題的問答互動，在同一個時間軸上，串連歷史、現在到未來的多重世界，為AI科技啟發想像，共創開放式結局。這也象徵著，唯有將彼此的意識共融，才能在龐大的系統知識中，攜手找到人類未來的方向與解答。

這裡有光，歡迎請進＿＿＿ DigiWave 光島音樂祭 10 月 7 日高雄開唱

自 2019 以來，DigiWave 將具有年度代表性的科技議題解構，結合藝術、音樂、教育、美學等多元型態，發掘各種意想不到的可能。除了沉浸式展演之外， DigiWave 2023 也將在 10 月 7 日晚間 5 點半舉辦 DigiWave 2023 光島音樂祭，匯集流行音樂歌手及樂壇潛力新秀，邀請民眾一起吹著高雄港邊的風，隨著音樂流動，感受放鬆自在的高雄港都之夜。

有時候，你需要跨越，才會發現

一起進入DigiWave，探索未知的未知

DigiWave 2023「Latent Space」－探索未知的未知

展覽日期：2023.10.07–10.10

展覽時間：11:00 – 21:00

展覽地點：夢境現實（高雄流行音樂中心－鯨魚堤岸 O1 館）

指導單位：數位發展部

主辦單位：數位產業署

執行單位：社團法人臺灣產學策進會

活動網站：https://www.facebook.com/digiwavetakao

DigiWave 2023 光島音樂祭

演出日期：2023.10.07

演出時間：17:30-22:00

演出地點：高雄流行音樂中心－鯨魚堤岸O2館前

指導單位：數位發展部

主辦單位：數位產業署

執行單位：社團法人臺灣產學策進會

DigiWave 光島音樂祭卡司：

鄭宜農、德伊木巫卡、蘇珮卿、李晉瑋、榕幫、

Mavis瑪菲司、翁靖堯、粉內樂團、林鴻宇