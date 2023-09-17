兩廳院科技表演藝術系列講座側記：A加B等於C，C是一個不可預期的結果
我們想讓你知道的是
綜觀台灣科技表演藝術十多年來的發展，從光影／光雕投影到聲音裝置、虛擬實境到擴增實境、進而發展至人工智能到5G即時運算等，每個作品都在探索著科技與藝術的可能性。最重要的是，創作者應思考如何在科技和藝術的交融中找到平衡，同時呈現出具有實驗性和潛力的科技景觀。
文：黃上容
國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情，更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。
為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理台灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」，除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理台灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。
講座第一場延請清華大學科技藝術研究所專任教授暨所長邱誌勇談「科技表演藝術在台灣應用的現況與發展」，為台灣科藝發展歷程做快速而清晰地梳理。
當科技遇上藝術：挑戰與創新的交匯
在「科技表演藝術在台灣應用的現況與發展」這個命題下，邱誌勇試圖以「回顧科技在台灣藝術領域中的應用」以及「跨領域創作的形式」兩者為切入角度談論。
邱誌勇提起，大約自2010年左右，台灣的表演藝術界開始大量運用科技創作，且台灣的文化政策和補助計畫推動了各式新興藝術形式的興起，藝術家與創作團體紛紛探討如何在科技潮流下應對變革，將數位技術融入創作中。
回顧歷史，科技介入表演藝術最早可追溯到古希臘時期，以拉丁語「神從機器中降臨」（Deusex machina，英譯為God from the machine），描述了在早期戲劇中扮演神的演員從機械中降臨的情節，表現於神明、英雄或其他超自然力量突然介入故事。
邱誌勇認為，這個邏輯一直延續於西方文化史中，許多藝術家與科學家為了適應劇場或表演藝術的需求，藉由發明佈景特效、戲服、機械裝置，作出幻視效果；我們可以藉此聯想到近年來科技在表演藝術中的應用，同樣是藉由技術賦予了原本無法實現的功能或表現形式，這種「賦能」的概念，不僅是單純的A加B的總和，而是A加B等於C，C則是一個不可預期的結果。
然而，當這樣的概念運用在科技表演藝術上，會產生一個新議題，也就是藝術性與科技性的平衡──這是因為科技與表演的結合並非單一概念──在藝術創作中，藝術性與科技性必須達到平衡，才能成為一個可被理解的完整作品。
就像2013年王俊傑在台灣首部科技媒體無人劇場《罪惡之城》便引發了爭議，其中一些人認為混合了機械動力與影像的演出概念是前衛的，而另一方則質疑這是否能被視為真正的劇場表演。
細究這些狀況的背後原因，邱誌勇認為，這是因為在過去的幾年裡，台灣的科技藝術學術領域一直強調實踐導向的研究，這種實踐先行的方法，強調從實際創作中積累經驗和見解，而非僅依賴理論；然而在科技表演藝術中，方法和理論通常是根據個別項目的需要而定，無法一概而論。
2010至今，台灣科技表演藝術的進程
回顧科技在台灣藝術領域中的應用，我們可以將2010年視為第一個分水嶺，2010年前數位表演處於實驗的階段：2006年，台北市政府文化局辦理台北數位藝術節，新媒體與表演的實驗作品不斷增加。
2009年，第四屆台北數位藝術節的《光怪》，由台灣美術前輩劉國松與新媒體藝術創作者張永達、黃翊、姚仲涵和葉廷皓三世代進行跨域合作，在台北紅樓做了首次的環形投影演出，舞者在舞台中央，以劉國松的作品為基礎，透過即時影像運算，產生身體的形變影像。
2010年，國家藝文政策開始推動，文化部舉辦「科技與表演藝術結合旗艦計畫──數位表演藝術節」，以及廣藝基金會與數位藝術基金會合作，創立「數位藝術表演獎」，在數位藝術領域引入新的競賽。
同一時期，另一股力量是廣藝基金會自籌主辦的「廣藝科技表演藝術節──超未來」，在桃園連續辦理五屆科技表演藝術節；而當時的牯嶺街小劇場則在姚立群的策畫下，也於2009年開始舉辦國際藝術節，亦有科技跨域的相關內容出現。
這些科技表演藝術的推動，使得相關展演蓬勃發展，逐漸開花結果，各類型的數位藝術跨域形式隨之增加： 2018年，文化部在兩年一期的台灣科技藝術節結束後，將計畫執行交付至台中國家歌劇院，納入歌劇院台灣國際藝術節（NTT-TIFA）的框架中執行，並以兩年一主題來規畫。
除此之外，包括黃翊工作室的《黃翊與庫卡》（2018）、梅田宏明（Hiroaki Umeda）的《勾勒》（2018）、阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）的《熱室》（2018）等也頗受矚目，甚至躍上國際舞台。
2020年，因疫情導致許多節目取消，但亦不乏許多值得關注的作品：梅田宏明的舞蹈影像《存在粒子》（2021）與《並存序列》（2021）；黃翊工作室《小螞蟻機器人──遊牧咖啡館》（2021）的人類與機器人互助共生；瑞克．米勒（Rick Miller）的《爆發年代》三部曲（2021），以精湛的獨角戲搭配多元劇場媒體，跨越七十五年的時空，交織百餘位名人故事；以及兩廳院製作國內首部5G科技劇場展演《神不在的小鎮》（2021），結合虛擬遊戲、線上直播、異地共演，將影像即時串流與線上／線下觀眾互動，達成虛實整合的多重感官觀演經驗。
技術與表演：數位美學形式的多元發展
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供