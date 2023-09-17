《我最愛的笨男人》：與其說是黑道浪漫動作片，不如說是以主角為主的全天候跟拍綜藝秀
我們想讓你知道的是
《我最愛的笨男人》有很多相當本土味的冷笑點，喜歡這種日常笑料的人會覺得很不錯，但如果對於阿全耍蠢耍憨的行為頻皺眉頭的人，可能會很痛苦，因為對於這種天真浪漫的聖人型男子，不見得受到現在觀眾愛戴，甚至連戀愛戲份也是一頭霧水，有種火山孝子的即視感。
文：陸坡（LUPO）
愛我你會死，傻傻兄弟與混沌黑暗眠
如果要說什麼是具有傳統雄性浪漫色彩，和讓男人之魂可以沸騰，黑道是一個很直接的類型，不管是經典電影《教父》、還是日本極道色彩濃厚的《無仁義之戰》、或是台灣1992年讓無數人驚豔的黑道作品《少年吔，安啦！》。
可以看出黑道有著自己一種江湖美學色彩，讓人常常有所想像，誕生出許多美化過後的黑社會情意，讓人對這幫在黑夜走鋼索的人有不同的看法與創作空間。
《我最愛的笨男人》是一部以江湖義氣結合台式浪漫的動作電影，故事以又傻又天真的少年仔阿全與聰明的阿鬼和好鬥的龍仔是江湖結伴的好兄弟，但在一次角頭老大意外過世對阿全留下希望他好好過生活的遺言，讓阿全決定追求酒家女的貝貝。但貝貝絲毫不領情，而另一派系的人也窺視著老大留給阿全那最後一塊土地，伺機而動。
《我最愛的笨男人》是什麼電影？
黑幫文化是讓人又愛又恨的一種每個地方特有的底層派系特色，有趣的點在於一般人對此不熟悉但又感興趣，黑幫裡那些形形色色的人、兄弟義氣、江湖倫理，往往都讓人覺得很有意思。
但回到現實世界黑幫所作所為無疑是有礙與讓許多人憎恨的，不管是博弈販毒、打架滋事、詐騙擄人等情況都在社會版出現過，現實中沒有美好，但在想像世界中黑社會的人常常扮演著有情有義的角色。
2014年，韓國電影《不標準情人》就以暴力討債的混混愛上銀行欠債女職員為題材，受到韓國人歡迎，在2021年被台灣翻拍成《當男人戀愛時》，同樣有著上億的好票房，但也被許多人詬病男主角各種恐怖情人與痴漢般對女性的追求，引起反感，認為這是一種很噁心愛的行為。雖然明知道不正確，但票房擺在眼前也不得不認同，以黑道為題材的故事，的確有他的基本盤。
同樣以黑道故事為背景的動作片《我最愛的笨男人》，以兄弟們的搞笑互動和戀情為主題，故事敘述好傻好天真的阿全是老大最疼的小弟，並與會賺錢腦袋靈光的阿鬼，和好鬥有氣魄的龍仔是拜把兄弟。
在一次意外中老大突然過世，留給唯一在場的阿全一段話要他好好過日子，而阿全也真的聽了老大的話，開始對煞到的酒家女貝貝展開猛烈的追求，但貝貝卻對這純情的神經病絲毫不領情，而就在此時另一個派系的人也正在窺探阿全過世老大最後一塊土地。
台中從過去到現在都是台灣人喜歡用「慶記」開玩笑，有黑道紛爭之地的縣市，而《我最愛的笨男人》這次以台中西屯為背景故事，也算是黑道回到主場地。裡面有大量的國台語交錯，並且也結合一些台灣在地文化。《我最愛的笨男人》監製表示這是一部傻氣的男人拼了命也要守護自己人，這次他人生中最幸福的事。
《我最愛的笨男人》分析與延伸
在黑道電影中很常聽見用台語說出的髒話，並且在通常人想起黑社會都會伴隨著台語國罵的印象，讓人誤以為黑道是使用台語多過華語中文。其實如果以台灣發跡的三大黑幫「竹聯幫、四海幫、天道盟」只有天道盟這支在創始由監獄結盟的本省黑道體系，其他兩大幫派多為外省掛。其他如松聯幫、飛鷹幫也都是眷村派系創氣，最後融合地方角頭，更進一步像是北聯幫甚至有在台東南亞移工派系，擴大在台另一群體的版圖。
台灣這些黑幫的出現多為從中國來台、或是眷村、外省體系的崛起故以實際面來說，幾乎通通都是在「台北成立與發跡」，漸漸擴散全台，就連本省人的天道盟也是於台北看守所結盟，故在通常情況下黑幫說中文的比例應該比台語高上許多。
但為何會有黑道說台語的印象呢？有可能是外省黑幫之後吸收了許多本省人現在以無分內外，但另一種可能性，對於那些說台語的人可能不是黑幫是地方「角頭」。
雖然《我最愛的笨男人》定調是一部黑道浪漫動作片，但依照故事裡包含阿全的三位主角應該比較算是地方角頭，而不是黑道份子。黑幫為有規模的組織犯罪並以全國為據點。
但角頭的存在就比較曖昧了，角頭是一種地域性的組織，通常有著地盤分明的狀況，並且過去有著調解紛爭，並在外來者入侵有著共同抵禦的兄弟氣魄。故電影裡比起黑道內鬥，更像是黑道試圖搶奪角頭的地盤與所有區域。
知名的角頭如牛埔幫，就是以台北中山區為據點與其他黑道幫派對幹，並且這樣的台灣角頭有時候成立的時代可考就得更遠，牛埔幫就是一個從日治時期一直活躍到今的台灣本省人的角頭，可以說對於竹聯或四海其他外省黑道，在他們眼裡是外來的想要瓜分自己的地盤，這樣的存在。故雖然現在外省本省在黑道、角頭組織都逐漸模糊化，但彼此的恩怨情仇，卻可以從台灣的歷史去看見曾經。
《我最愛的笨男人》值得一看嗎？
雖然打著黑道或角頭追求女孩的名號，會讓人想到《當男人戀愛時》這類的電影，但在觀影過後，《我最愛的笨男人》其實比較像是有角頭、黑道背景來延伸的動作電影，裡面雖然有阿全追求貝貝的情節，但更多的是關於阿全與兄弟們之間的情感，和黑吃黑、槍戰打鬥、兄弟之間抉擇的俠義動作場面，雖然在故事方面《我最愛的笨男人》實在不能稱作完美。
我認為《我最愛的笨男人》比起故事情節、兄弟情誼或追求女性的安排，更多的是在突顯阿全的憨厚感，也就是台灣男性藍領男性或從回頭後的那種對於兄弟和自己女人、大哥的傻勁、賣命是一種天真浪漫，也是一種為生活打拼，難免孤注一擲的樂天與重情重義的個性。
故全片下來《我最愛的笨男人》與其說是一部動作片，不如說是以主角阿全為主的全天候跟拍綜藝秀。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約