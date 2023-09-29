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2023/09/29,
健康

中秋節吃柚子需注意的藥物交互作用：間隔兩小時服用，就安全嗎？

中秋節吃柚子需注意的藥物交互作用：間隔兩小時服用，就安全嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（5瓣），約有215mg的鉀離子，隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了，在透析患者不得不慎。另外，柚子也會抑制腸道中的P-醣蛋白，使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。

文：陳佑丞醫師・腎臟專科

吃柚子需注意的藥物交互作用

中秋佳節，最應景的就是吃柚子。柚子的營養價值極高，果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷等。其中維生素C含量是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化，可以說是百果之王。

柚子甘甜爽口，常常一顆柚子剝下去就會全部吃完，要小心攝取量超標。根據國民健康署給一般民眾的每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於五瓣柚子果肉的重量。

另外，也需注意柚子的鉀離子含量。每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（五瓣），約有215mg的鉀離子，隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了，在透析患者不得不慎。

其中，要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用。目前針對葡萄柚汁與藥品交互作用的研究已獲公認，國外雖較少文獻直接研究柚子與藥品間的關係，但柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素（Fluranocoumarin） ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。

另外，柚子與葡萄柚也會抑制腸道中的P-醣蛋白（P-glycoprotein），使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。

以下幫大家整理常見與柚子及葡萄柚會出現交互作用的藥物：

1. 抗凝血劑

  • 藥物：Rivaroxaban、Apixaban
  • 影響：造成流血不止
  • 可能服用族群：心房顫動患者、深層靜脈血栓患者、肺栓塞患者

註：Edoxaban較少經由CYP3A4代謝；Dabigatran不經由CYP3A4代謝）

2. 抗血小板藥物

  • 藥物：Clopidogrel（保栓通）、Ticagrelor（百無寧）
  • 影響：造成流血不止
  • 可能服用族群：冠心病患者、腦中風患者

3. 抗心律不整藥物

  • 藥物：Amiodarone（臟得樂）、Dronedarone（脈泰克）、Quinidine（奎尼丁）、Propafenone（律諾）
  • 影響：造成多型性心室心律不整、肝毒性、甲狀腺毒症等
  • 可能服用族群：心律不整，如Wolff-Parkinson-White氏症候群、心室性心搏過速等患者

4. 降血壓藥：主要是鈣離子通道阻斷劑（CCB）

  • 藥物：Amlodipine（脈優）、Felodipine（普心寧）、Nifedipine（冠達悅、壓達能）、Verapamil（心舒平）
  • 影響：造成低血壓、心跳過快、周邊水腫等
  • 可能服用族群：高血壓患者

5. 降血脂藥

  • 藥物：Atovastatin（妥寧、立普妥）、Simvastatin（素果）、Lovastatin（美乏脂）
  • 影響：造成肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、急性腎損傷、肝毒性等
  • 可能服用族群：高膽固醇血症患者

6. 鎮靜安眠藥

  • 藥物：Diazepam（煩可寧、樂平片）、Midazolam（導眠靜）、Triazolam（酣樂欣）、Buspiroene（克煩）、Quetiapine（思樂康）
  • 影響：增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等風險
  • 可能服用族群：失眠患者

7. 免疫抑制劑

  • 藥物：Cyclosporine（新體睦）、Tacrolimus（普樂可復、安瑞福）、Sirolimus（斥消靈）、Everolimus（癌伏妥）
  • 影響：造成頭痛、電解質不平衡、腎毒性、高血鉀、增加伺機性感染風險等
  • 可能服用族群：器官移植患者

8. 抗癲癇藥

  • 藥物：Carbamazepine（癲通）
  • 影響：出現藥物過敏如紅疹、嘴唇腫、口腔潰瘍、眼睛紅腫或灼熱感等
  • 可能服用族群：癲癇患者

9. 攝護腺肥大用藥

  • 藥物：Silodosin（優列扶）、Tamsulosin（暢利淨、活路利淨）
  • 影響：造成頭暈與姿勢性低血壓
  • 可能服用族群：攝護腺肥大患者

10. 促腸胃蠕動藥

  • 藥物：Domperidone（癒吐寧）、Cisapride（西沙必利）
  • 影響：造成多型性心室心律不整
  • 可能服用族群：噁心、嘔吐的症狀治療
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Photo Credit: 陳佑丞醫師・腎臟專科

柚子與藥物間隔兩小時服用，就安全嗎？

另外，很常見的問題：柚子與藥物「間隔兩小時服用」，就可以安全嗎？

答案是不行。葡萄柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至兩三天，因此即使間隔兩小時服藥，也無法完全避免。有研究發現，喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達三天（72小時）！因此，為了用藥安全，應盡量避免服用葡萄柚與柚子。

如果真的想吃，由於交互作用與「劑量」相關，淺嚐一兩瓣還算安全，太多就不建議喔。

以上整理，祝大家中秋佳節愉快，身體健康。

參考資料

  • UpToDate
  • Grapefruit-Drug Interactions. Drugs. 2010;70（18）:2373-2407.
  • 衛生福利部食品藥物管理署
  • 營養成分APP

本文經陳佑丞醫師・腎臟專科授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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