中秋節吃柚子需注意的藥物交互作用：間隔兩小時服用，就安全嗎？
我們想讓你知道的是
每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（5瓣），約有215mg的鉀離子，隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了，在透析患者不得不慎。另外，柚子也會抑制腸道中的P-醣蛋白，使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。
吃柚子需注意的藥物交互作用
中秋佳節，最應景的就是吃柚子。柚子的營養價值極高，果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷等。其中維生素C含量是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化，可以說是百果之王。
柚子甘甜爽口，常常一顆柚子剝下去就會全部吃完，要小心攝取量超標。根據國民健康署給一般民眾的每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於五瓣柚子果肉的重量。
另外，也需注意柚子的鉀離子含量。每100公克的柚子含有132.3mg的鉀離子，換算成每份柚子（五瓣），約有215mg的鉀離子，隨便吃個兩份（10瓣），鉀離子就超標了，在透析患者不得不慎。
其中，要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用。目前針對葡萄柚汁與藥品交互作用的研究已獲公認，國外雖較少文獻直接研究柚子與藥品間的關係，但柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素（Fluranocoumarin） ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。
另外，柚子與葡萄柚也會抑制腸道中的P-醣蛋白（P-glycoprotein），使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。
以下幫大家整理常見與柚子及葡萄柚會出現交互作用的藥物：
1. 抗凝血劑
- 藥物：Rivaroxaban、Apixaban
- 影響：造成流血不止
- 可能服用族群：心房顫動患者、深層靜脈血栓患者、肺栓塞患者
註：Edoxaban較少經由CYP3A4代謝；Dabigatran不經由CYP3A4代謝）
2. 抗血小板藥物
- 藥物：Clopidogrel（保栓通）、Ticagrelor（百無寧）
- 影響：造成流血不止
- 可能服用族群：冠心病患者、腦中風患者
3. 抗心律不整藥物
- 藥物：Amiodarone（臟得樂）、Dronedarone（脈泰克）、Quinidine（奎尼丁）、Propafenone（律諾）
- 影響：造成多型性心室心律不整、肝毒性、甲狀腺毒症等
- 可能服用族群：心律不整，如Wolff-Parkinson-White氏症候群、心室性心搏過速等患者
4. 降血壓藥：主要是鈣離子通道阻斷劑（CCB）
- 藥物：Amlodipine（脈優）、Felodipine（普心寧）、Nifedipine（冠達悅、壓達能）、Verapamil（心舒平）
- 影響：造成低血壓、心跳過快、周邊水腫等
- 可能服用族群：高血壓患者
5. 降血脂藥
- 藥物：Atovastatin（妥寧、立普妥）、Simvastatin（素果）、Lovastatin（美乏脂）
- 影響：造成肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、急性腎損傷、肝毒性等
- 可能服用族群：高膽固醇血症患者
6. 鎮靜安眠藥
- 藥物：Diazepam（煩可寧、樂平片）、Midazolam（導眠靜）、Triazolam（酣樂欣）、Buspiroene（克煩）、Quetiapine（思樂康）
- 影響：增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等風險
- 可能服用族群：失眠患者
7. 免疫抑制劑
- 藥物：Cyclosporine（新體睦）、Tacrolimus（普樂可復、安瑞福）、Sirolimus（斥消靈）、Everolimus（癌伏妥）
- 影響：造成頭痛、電解質不平衡、腎毒性、高血鉀、增加伺機性感染風險等
- 可能服用族群：器官移植患者
8. 抗癲癇藥
- 藥物：Carbamazepine（癲通）
- 影響：出現藥物過敏如紅疹、嘴唇腫、口腔潰瘍、眼睛紅腫或灼熱感等
- 可能服用族群：癲癇患者
9. 攝護腺肥大用藥
- 藥物：Silodosin（優列扶）、Tamsulosin（暢利淨、活路利淨）
- 影響：造成頭暈與姿勢性低血壓
- 可能服用族群：攝護腺肥大患者
10. 促腸胃蠕動藥
- 藥物：Domperidone（癒吐寧）、Cisapride（西沙必利）
- 影響：造成多型性心室心律不整
- 可能服用族群：噁心、嘔吐的症狀治療
柚子與藥物間隔兩小時服用，就安全嗎？
另外，很常見的問題：柚子與藥物「間隔兩小時服用」，就可以安全嗎？
答案是不行。葡萄柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至兩三天，因此即使間隔兩小時服藥，也無法完全避免。有研究發現，喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達三天（72小時）！因此，為了用藥安全，應盡量避免服用葡萄柚與柚子。
如果真的想吃，由於交互作用與「劑量」相關，淺嚐一兩瓣還算安全，太多就不建議喔。
以上整理，祝大家中秋佳節愉快，身體健康。
參考資料
- UpToDate
- Grapefruit-Drug Interactions. Drugs. 2010;70（18）:2373-2407.
- 衛生福利部食品藥物管理署
- 營養成分APP
本文經陳佑丞醫師・腎臟專科授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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