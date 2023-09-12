居民少於5萬人，給遊客的床位還比較多：威尼斯明年對「一日遊」旅客收5歐元

近日，威尼斯主島上可供遊客使用的床位數量，首次超過了長年居住的當地居民數量。與此同時，沙烏地阿拉伯首都利雅德已於當地時間10日（台灣時間11日），舉行了聯合國教科文組織（UNESCO）第45屆的世界遺產委員會（World Heritage Committee）會議，是否將威尼斯列入「瀕危世界遺產」（World Heritage in Danger）名單將會是主要焦點之一。

目前，飯店和出租度假屋共提供了4萬9693個床位給遊客，而居民人數則為4萬9304人，隨著數量過於龐大的遊客不停湧入，威尼斯正在等待聯合國教科文組織的裁決。

在中世紀時期，威尼斯主島是義大利和環地中海區域一個強大城邦共和國的中心，曾在地中海與黑海沿岸建立了許多殖民地和貿易據點。但自1950年代至今該島已流失了12萬多的居民，這些居民雖然因各種問題而被迫離開，但主要是因威尼斯對旅遊觀光業的強烈關注。

遊客多於居民，威尼斯人成為家鄉的異鄉人

Venessia.com是一個多年來一直致力於保護威尼斯遺產的組織。自2008年以來，該組織一直在追蹤威尼斯的人口數量，並將這個不斷減少的數字展示在一間藥局櫥窗中的電子螢幕上。根據《衛報》，今（2023）年夏天威尼斯居民人數首次跌破5萬，如今遊客人數甚至多於持續減少中的居民人口。

Venessia.com的負責人塞基（Matteo Secchi）表示，走上街時他們是少數，雖然是在家鄉卻感覺自己才是外國人，周圍永遠圍繞著眾多旅客。

Ocio是另一個關注威尼斯住房問題的居民組織，也在今年4月於某間書店的櫥窗裡放置一個電子螢幕，用來呈現該市可供遊客使用的床位越來越多。該協會在網站上發表的一份聲明中表示，他們從未想過在幾個月內，這個顯示遊客數目的電子螢幕上的數字，會超過展示居民數量螢幕上的數字。

聯合國教科文組織已將把威尼斯列入瀕危遺產名單的建議，提交給世界遺產委員會會議。該機構今年7月曾表示，由於氣候危機和大眾旅遊（Mass Tourism）的觀光模式等問題，威尼斯正面臨著 「不可逆轉」的破壞，同時指出義大利在解決這些問題上 「缺乏重大進展」。

Ocio表示，儘管某些地區的遊客床位數已超過了居民人口數，但在聯合國教科文組織的世界遺產委員會會議之前，他們想強調的是，在越來越多間旅館開業且短租缺乏監管的狀況下，這座歷史名城正逐漸成為旅遊勝地。

因應遊客回歸，威尼斯明年起將實施門票制度

在經歷了2019年底發生的嚴重洪災，和隨後的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情擾亂了旅遊業後，今年夏天威尼斯遊客全面回歸。 旺季時每天平均有4萬名遊客湧入，促使威尼斯地方政府不得不宣布，將從明（2024）年起強制實行醞釀已久的門票政策。

5歐元的門票將僅針對預計遊覽威尼斯一整日的遊客。地方當局領導人表示，這是為了試圖減少高峰期的一日遊客數量，希望發揮勸退效果，以保護城市的「脆弱性」和「獨特性」。

負責旅遊事務的議員文圖里尼（Simone Venturini）表示，該措施措將把威尼斯定位為「全球層面的先驅」（trailblazer on the global level）。其目的並不是為了盈利，而是試圖於在威尼斯生活、學習或工作的人們的權利，和城市的觀光族群之間找到新的平衡。然而，塞基擔心這會將威尼斯變成一個主題公園，而不是一個人們想要生活和工作的地方。 他表示，威尼斯需要的是規範遊客流量，而不是收取入場費。

聯合國教科文組織世界遺產委員會的會議將持續到9月23日，目前尚不清楚何時將宣布有關威尼斯的決定。威尼斯在1987年獲聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，2021年才躲過列入瀕危世遺名單的命運，而這次是第二次面臨相同的危機。

賽基說，他們並不需要聯合國教科文組織來告訴他們，他們的城市正處於危險之中，但也許被列入瀕危名單會使當局採取更多行動。

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核稿編輯：楊士範