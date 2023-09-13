德國足球友誼賽1：4輸日本，國家隊總教練被炒成近百年來第一人

文：Michael Da Silva

在德國隊主場以1：4負於日本隊後，主帥弗利克（Hansi Flick）被解除國家隊主教練職務，此時距離2024年在德國主場舉辦歐洲盃已不到一年。德國足協主席貝爾德・紐恩多夫（Bernd Neuendorf）在一份聲明中表示：「德國足協認為國家隊現在需要新的動力，隨著明年歐洲盃的臨近，我們需要信心和熱情。」

弗利克於2021年接替世界盃冠軍教練勒夫（Joachim Löw）執教國家隊，其任務是帶領德國隊重返世界頂級球隊行列，但卻在卡達世界盃小組賽中即遭淘汰。作為2014年的世界盃冠軍，德國已連續兩屆未能晉級小組賽。

世界盃後，德國隊表現一蹶不振，接連在過去的5場比賽中輸掉了4場，自3月以來未能取得一場勝利。

德國國家隊總監沃勒爾（Rudi Völler）之前向德國電視台RTL表示，在現任主帥去留的問題上，他會「先考慮一下」。在經過一夜的思考後，沃勒爾做出了解雇的決定。

弗利克在執教期間帶領德國隊贏得了前8場比賽的勝利，但在其後的17場比賽中只贏了4場。他也成了自1926年該職位設立以來首位被解僱的德國國家隊主教練。

沃勒爾將與漢內斯・沃爾夫（Hannes Wolf）以及桑德羅・華格納（Sandro Wagner），一起於週二在多特蒙德舉辦的友誼賽中率領德國隊對陣法國隊。但沃勒爾承諾將盡快找到弗利克的繼任者。

前拜仁慕尼黑教練尤普・海因克斯（Jupp Heynckes）和朱利安・納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）被認為是可能接任的人選，法蘭克福隊主教練奧利弗・格拉斯納（Oliver Glasne）以及目前擔任土耳其隊主教練並曾負責德國青年隊的斯特凡・昆茨（Stefan Kuntz）也被認為是潛在的候選人。

沃勒爾說：「我們必須做出改變。」

沃勒爾對弗利克最終未能扭轉德國隊的命運表示遺憾，在卡達世界盃期間，德國隊輸掉了首場比賽（也是輸給日本），且未能在小組賽中晉級，連續第二次止步小組賽。

沃勒爾在一份聲明中表示：「過去幾個月裡弗利克已經筋疲力盡，球隊在卡達世界盃上被淘汰後，他與他的團隊一起，在竭盡全力去扭轉這一局面。不幸的是，今天我們不得不得出這樣的結論，即我們沒能成功。和日本隊的比賽清楚地告訴我們，已無法再以這種方式取得進步。」

沃勒爾同時提醒道，九個月後，德國將主辦歐洲盃，這一次如果再次被早早淘汰出局，將成為一場公關災難——還是在自家門口。

沃勒爾說：「我們必須負責任地行動，必須做出改變，這樣才能勝任在本土舉辦的歐洲盃上作為東道主的角色，於此同時展現勃勃雄心，這也正是德國球迷所期看到的。」

德國球員托瑪斯・穆勒（Thomas Müller）和約書亞・基米希（Joshua Kimmich）在最近一次的球隊潰敗後承擔了部分責任，後者質疑了球隊目前的整體實力和水準，並表示「球員必須進行自我審」。

穆勒對當下形式的看法則更為直接了當，他承認德國隊不再屬於世界頂級球隊。

比賽結束後穆勒向記者表示：「一直是同樣的故事在上演，你可以看到我們很投入，也很渴望勝利，但與此同時，我們一直在將機會拱手送人。比賽的最初階段我們常常丟球。」

他說：「我們很容易丟球，又很難進球。我們的對手往往比我們踢得更直接。他們在團隊協作和戰術協調上比我們表現得更有紀律性。」

穆勒補充說：「對於目前我們為自己設定的要求來說，這還不夠好。日本是世界前十、前十五的球隊，而我們現在不屬於這個行列。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：1比4負於日本 德國國足主教練被「炒魷魚」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀