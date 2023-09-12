巴黎奧運前哨戰!9 月 17 日 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂 舞大賽」信義區香堤大道廣場 見證冠軍誕生

霹靂舞展現出熱情與無框架的創意，舞出了無限可能，這與安麗公司提倡不斷創新及挑戰自 我的「創玩精神」不謀而合。由安麗公司連續兩年獨家冠名贊助的 Taipei Bboy City「安麗盃世 界霹靂舞大賽」，即將於 9 月 17 日在台北市信義區香堤大道廣場舉行，當天有超過百位來自 全球 20 多個國家的頂尖選手，使出渾身解數爭奪冠軍寶座，賽事的精采激烈可期!現場也打 造成大型街舞嘉年華，設置紐崔萊品牌體驗區，還有安麗公司贊助 XS 能量飲試飲活 動，勢必要嗨翻香堤，引爆賽事能量，讓 舞力達到最高點!

今年活動也邀請到現象級男團，來自原子 少年選秀節目的偶像團體 FEniX 擔任表演 嘉賓，為激烈決賽點燃戰火，也向年輕世 代展現獨特自我的無限活力致敬。

為 2024 奧運暖身!躍上國際的街頭文化成為當代流行顯學



時隔百年，「花都」巴黎即將於 2024 年迎來第三度舉辦夏季奧運會(2024 Summer Olympics)， 無論是移師塞納河舉行的開幕典禮，或見證來自世界各國選手的同台競技，皆讓全球民眾萬 分期待。而繼 2020 奧運將滑板列入新增的競賽項目之一，2024 巴黎奧運新增的霹靂舞項目， 對於熱愛跳舞的人來說可謂意義非凡。安麗公司自 2022 年開始贊助 Taipei Bboy City「安麗盃 世界霹靂舞大賽」以及 Breaking Stage「霹靂舞國手選拔賽」，希望能幫助台灣選手站上世界級 舞台，往奧運邁進!

推廣大健康，安麗長期耕耘運動賽事

「幫助人們過更好、更健康的生活」是創立於 1959 年的安麗始終秉持的信念。連續 11 年榮 獲全球直銷業排名第一的安麗，在台灣深耕市場超過 40 年，除了與直銷商夥伴建立緊密關係， 共同以公益回饋社會，對於健康生活以及運動的提倡更是不遺餘力。從撞球、花式溜冰、籃 球、 路跑、健騎與健走等項目，都能看到來自安麗的滿滿能量和大力支持。