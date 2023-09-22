《死亡專門戶》：腦漿乾掉時不管是紋路或硬度都會和大理石差不多，非常難清洗
我們想讓你知道的是
作者透過訪談和親身體驗職人的日常工作——替亡者著裝、旁觀夭折嬰兒的解剖、為死者撿骨等，書中不只分享第一手經驗，也讓我們得以一窺他們為何選擇這樣的工作？是否讓他們對於生命和死亡有不同見解？跟隨本書走訪十二門死亡產業，我們也將重新思考，找到自己與生死的相處之道。
文：海莉・坎貝爾（Hayley Campbell）
慘狀：犯罪現場清潔工
尼爾和一九九○年代中期許多高中肄業、成天嗑藥與看《黑色追緝令》的二十多歲青年一樣，突然對自己的人生有了新的見解，其他人後來成了只會模仿他人的編劇，尼爾則走上了較不尋常的一條路。對他而言，改變一切的那一幕，是哈維．凱托飾演的溫斯頓．沃夫登場之時。沃夫在大清早穿著禮服西裝登場，準備解決約翰．屈伏塔飾演的文生不慎在車子後座射爆瑪文腦袋的案件。「你說車庫裡有輛車，車上有一具無頭屍體。」「野狼」沃夫說道：「帶我去看看。」他指示屈伏塔與山繆．傑克森將屍體搬到後車廂，用洗手槽下的清潔劑盡快將車子清乾淨。
穿著西裝與黑色細領帶、濺得滿身是血的屈伏塔與傑克森彆扭地站在廚房裡，飾演吉米一角的昆汀．塔倫提諾則穿著睡衣站在一旁，想到太太馬上會回來就緊張得要命。這時候，野狼下達了明確的指令：「你們得爬上後座，把那些小塊的頭骨跟腦子都撈出來。把椅子擦一擦——其實椅子不用擦得一乾二淨，你們又不是要把食物放在上面吃，只要看起來夠乾淨就好了。比較麻煩的是真的很髒的部分，積在車上的血灘都要吸乾淨。」屈伏塔與傑克森無奈地走進了車庫，螢幕前的尼爾則放下手裡的大麻菸，毅然創業了。
他稍微研究了既存的清潔公司，發現已經有幾個人踩上了這片血淋淋的地盤，不過那些人的服務「貴得像在侮辱人」，在他看來根本算不上競爭對手。當時身無分文的他花五十美元申請了營業執照，接著開始上街發傳單，將傳單硬塞給所有可能需要他服務的人。他到太平間與房地產管理公司登門推銷，還用甜甜圈收買了舊金山灣區的警察。
「到後來，警察看到我來了就會直接開門讓我進去，我可以直接進到警察局，直接去命案組、巡邏組之類的地方。那是在九一一以前的事了，以前還可以直接帶著Subway潛艇堡進去，對他們說：『幹，你們什麼時候才要給我工作啦？』我時間抓得很好，臉皮又夠厚，你每次一轉頭就會聽到我在那邊推銷。」尼爾表示，他祖母當時八十多歲，在聖塔克魯茲警局當志工，她會假借客戶的名義寫信誇讚尼爾，將信寄給驗屍官、警官或其他可能有權決定如何讓死亡現場消失的人物。
我們此時所在的餐館名為紅洋蔥，位於里奇蒙市聖帕布羅街，南邊海灣對面則是舊金山市。「餐廳老闆是里奇蒙警局一個作風很老派的警官。」尼爾一面說，一面從眼鏡上方望向牆上的可口可樂壁紙，以及店內老舊的咖啡機。「他以前那個年代，警察就算把人打得半死也不會怎麼樣。他是我剛創業時候的幾個客戶之一。」
一個小時前搭計程車來此時，司機還瞇眼打量這間餐館，問我確定要在這裡下車嗎。我下車後，計程車沒有馬上開走，我和司機一起看著一位半裸的毒蟲拖著羽絨被穿過一元商店「美元樹」的停車場，再經過沃爾格林藥局的得來速。小餐館位於自己一片停車場中央，宛如大海上一座小島，看上去彷彿從一九五○年代搭時光機來的小店。
僅僅數個月前，瑞典記者金．沃爾才剛在一艘潛艇上被殺害，屍體被支解後丟入丹麥與瑞典之間的海裡。我並不認識她，但我拜讀過她的作品，在她遇害那段時期我們還為同一家雜誌寫文章。我以前若聽到有男人自己造潛艇的消息，想必也會提議將這件事寫成一篇報導，最後遭遇同樣悲慘的下場吧。我站在馬路邊，準備去和一個專門讓謀殺案消失的男人見面，腦中浮現的就是金．沃爾的下場。計程車司機抬頭看了我一眼，再次向我確認是否真的要留在此處。我點了點頭。「好喔，小姐。」說罷，他留我獨自一人站在路邊，轉個彎開走了。
「事情就是在這邊發生的。」尼爾一面說，一面揮手示意窗外，讓我越來越懷疑自己的決定了。「這是個由我控制的魔法市場。這個地區人口密集，範圍又不大，半徑六十英里內就有幾百萬個人歸我。」他告訴我，人類是非常重視領域的動物，一個地區內人越多，他們就越有可能互相殘殺或殺死自己。隨著人口密集度上升，緊張感也會越來越強。
事情就是在這間餐館發生的——二○○七年四月，四名蒙面搶匪搶劫失敗，當時的餐館老闆中槍身亡。當年負責偵辦案件的警探對《東灣時報》表示，那是一場「持槍搶劫案，非常暴力的搶劫案」。搶匪毆打了餐館一名廚師，恐嚇了其他員工，而當老闆費加羅亞從辦公室走出來時，搶匪一槍打在他的胸口，最後空手而逃。費加羅亞死在醫院急診室，數日後他那輛紅色的豐田4Runner仍停在圍了警戒線的停車場裡。歹徒一直沒被逮捕，艾塞利托警局的警監後來在二○一九年告訴我，這樁案件仍在偵辦中。案發後那數周，費加羅亞的家屬發起了募款活動，募來的款項將作為獎金贈予提供案件相關情報的人士，而捐款超過二十五美元的人都獲得了在犯罪現場現煎的漢堡。
尼爾也有身為非專業人士清潔犯罪現場的經驗，那是他十二歲的事了。當時他的鄰居用步槍自殺，子彈穿過鄰居的頭部、擊碎了窗戶，腦漿噴濺在尼爾祖父母家的外牆。那年夏天尼爾就住在祖父母家，他拿起鋼刷與水管就動手刷了起來。「那個當然很噁心，可是我才他媽不管它有多噁心。我那時候只想說：『哇幹，那個人把他的腦袋轟飛了耶！』我想到這個就覺得超嗨。清潔就只是非做不可的事情而已，我祖父母年紀大了做不動，所以就只能交給我來做。」聽到槍響後不久，尼爾很快就出去刷洗牆壁了，但如果他等得稍微久一些，就會學到他多年後才學到的知識：腦漿乾掉時不管是紋路或硬度都會和大理石差不多，非常難清洗。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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