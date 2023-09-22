《死亡專門戶》：腦漿乾掉時不管是紋路或硬度都會和大理石差不多，非常難清洗

文：海莉・坎貝爾（Hayley Campbell）

慘狀：犯罪現場清潔工

尼爾和一九九○年代中期許多高中肄業、成天嗑藥與看《黑色追緝令》的二十多歲青年一樣，突然對自己的人生有了新的見解，其他人後來成了只會模仿他人的編劇，尼爾則走上了較不尋常的一條路。對他而言，改變一切的那一幕，是哈維．凱托飾演的溫斯頓．沃夫登場之時。沃夫在大清早穿著禮服西裝登場，準備解決約翰．屈伏塔飾演的文生不慎在車子後座射爆瑪文腦袋的案件。「你說車庫裡有輛車，車上有一具無頭屍體。」「野狼」沃夫說道：「帶我去看看。」他指示屈伏塔與山繆．傑克森將屍體搬到後車廂，用洗手槽下的清潔劑盡快將車子清乾淨。

穿著西裝與黑色細領帶、濺得滿身是血的屈伏塔與傑克森彆扭地站在廚房裡，飾演吉米一角的昆汀．塔倫提諾則穿著睡衣站在一旁，想到太太馬上會回來就緊張得要命。這時候，野狼下達了明確的指令：「你們得爬上後座，把那些小塊的頭骨跟腦子都撈出來。把椅子擦一擦——其實椅子不用擦得一乾二淨，你們又不是要把食物放在上面吃，只要看起來夠乾淨就好了。比較麻煩的是真的很髒的部分，積在車上的血灘都要吸乾淨。」屈伏塔與傑克森無奈地走進了車庫，螢幕前的尼爾則放下手裡的大麻菸，毅然創業了。

他稍微研究了既存的清潔公司，發現已經有幾個人踩上了這片血淋淋的地盤，不過那些人的服務「貴得像在侮辱人」，在他看來根本算不上競爭對手。當時身無分文的他花五十美元申請了營業執照，接著開始上街發傳單，將傳單硬塞給所有可能需要他服務的人。他到太平間與房地產管理公司登門推銷，還用甜甜圈收買了舊金山灣區的警察。

「到後來，警察看到我來了就會直接開門讓我進去，我可以直接進到警察局，直接去命案組、巡邏組之類的地方。那是在九一一以前的事了，以前還可以直接帶著Subway潛艇堡進去，對他們說：『幹，你們什麼時候才要給我工作啦？』我時間抓得很好，臉皮又夠厚，你每次一轉頭就會聽到我在那邊推銷。」尼爾表示，他祖母當時八十多歲，在聖塔克魯茲警局當志工，她會假借客戶的名義寫信誇讚尼爾，將信寄給驗屍官、警官或其他可能有權決定如何讓死亡現場消失的人物。

我們此時所在的餐館名為紅洋蔥，位於里奇蒙市聖帕布羅街，南邊海灣對面則是舊金山市。「餐廳老闆是里奇蒙警局一個作風很老派的警官。」尼爾一面說，一面從眼鏡上方望向牆上的可口可樂壁紙，以及店內老舊的咖啡機。「他以前那個年代，警察就算把人打得半死也不會怎麼樣。他是我剛創業時候的幾個客戶之一。」

一個小時前搭計程車來此時，司機還瞇眼打量這間餐館，問我確定要在這裡下車嗎。我下車後，計程車沒有馬上開走，我和司機一起看著一位半裸的毒蟲拖著羽絨被穿過一元商店「美元樹」的停車場，再經過沃爾格林藥局的得來速。小餐館位於自己一片停車場中央，宛如大海上一座小島，看上去彷彿從一九五○年代搭時光機來的小店。

僅僅數個月前，瑞典記者金．沃爾才剛在一艘潛艇上被殺害，屍體被支解後丟入丹麥與瑞典之間的海裡。我並不認識她，但我拜讀過她的作品，在她遇害那段時期我們還為同一家雜誌寫文章。我以前若聽到有男人自己造潛艇的消息，想必也會提議將這件事寫成一篇報導，最後遭遇同樣悲慘的下場吧。我站在馬路邊，準備去和一個專門讓謀殺案消失的男人見面，腦中浮現的就是金．沃爾的下場。計程車司機抬頭看了我一眼，再次向我確認是否真的要留在此處。我點了點頭。「好喔，小姐。」說罷，他留我獨自一人站在路邊，轉個彎開走了。

「事情就是在這邊發生的。」尼爾一面說，一面揮手示意窗外，讓我越來越懷疑自己的決定了。「這是個由我控制的魔法市場。這個地區人口密集，範圍又不大，半徑六十英里內就有幾百萬個人歸我。」他告訴我，人類是非常重視領域的動物，一個地區內人越多，他們就越有可能互相殘殺或殺死自己。隨著人口密集度上升，緊張感也會越來越強。

事情就是在這間餐館發生的——二○○七年四月，四名蒙面搶匪搶劫失敗，當時的餐館老闆中槍身亡。當年負責偵辦案件的警探對《東灣時報》表示，那是一場「持槍搶劫案，非常暴力的搶劫案」。搶匪毆打了餐館一名廚師，恐嚇了其他員工，而當老闆費加羅亞從辦公室走出來時，搶匪一槍打在他的胸口，最後空手而逃。費加羅亞死在醫院急診室，數日後他那輛紅色的豐田4Runner仍停在圍了警戒線的停車場裡。歹徒一直沒被逮捕，艾塞利托警局的警監後來在二○一九年告訴我，這樁案件仍在偵辦中。案發後那數周，費加羅亞的家屬發起了募款活動，募來的款項將作為獎金贈予提供案件相關情報的人士，而捐款超過二十五美元的人都獲得了在犯罪現場現煎的漢堡。

尼爾也有身為非專業人士清潔犯罪現場的經驗，那是他十二歲的事了。當時他的鄰居用步槍自殺，子彈穿過鄰居的頭部、擊碎了窗戶，腦漿噴濺在尼爾祖父母家的外牆。那年夏天尼爾就住在祖父母家，他拿起鋼刷與水管就動手刷了起來。「那個當然很噁心，可是我才他媽不管它有多噁心。我那時候只想說：『哇幹，那個人把他的腦袋轟飛了耶！』我想到這個就覺得超嗨。清潔就只是非做不可的事情而已，我祖父母年紀大了做不動，所以就只能交給我來做。」聽到槍響後不久，尼爾很快就出去刷洗牆壁了，但如果他等得稍微久一些，就會學到他多年後才學到的知識：腦漿乾掉時不管是紋路或硬度都會和大理石差不多，非常難清洗。