被遺忘的戰爭：敘利亞內戰12年再陷衝突，阿薩德獨裁政權成唯一贏家

文：吳政諭（遠景基金會助理研究員）

敘利亞內戰迄今已過12載，原為阿拉伯之春脈動下對獨裁者的挑戰，卻隨阿薩德（Bashar al-Assad）政權之血腥鎮壓而演變為遍及全國之內戰，跌宕起伏的過程囊括延續至今的跨境難民危機、恐怖組織「伊斯蘭國」之崛起與衰落、敘利亞境內庫德族勢力日益茁壯、錯綜複雜之反對派彼此傾軋、境外勢力介入遂成之代理人戰爭等。

綜合聯合國難民總署（UNHCR）、國際危機組織（International Crisis Group）及敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）估計，曠日廢久的鏖戰已造就超過60萬人死亡、528萬難民流竄至鄰近國家、680萬境內流離失所者（Internal Displaced People, IDP）。

內戰中各勢力的控制版圖在這12年中不斷變化，惟各方勢力範圍至今大致可分為以下：在俄羅斯及伊朗支持下，阿薩德政權已重新控制約六成三之領土；反對派主要在土耳其的支持下，僅控制伊德利卜省（Idlib Province）及土耳其自2015年起發動若干跨境軍事干預、沿土敘邊境佔領之敘利亞領土；而敘利亞庫德族則控制近二成五之東北邊敘利亞領土。

內戰局勢在各方勢力皆無法完全相互推進下，自2022年起大致陷入僵局，爰此這場超過一秩之人道災難逐漸被世人所遺忘，再加上2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際焦點瞬間移轉至他處。

惟這場可謂21世紀重要之中東動盪似乎永無止盡，縱使聯合國於2023年8月表示現況（Status Quo）是令人無法接受的，阿薩德政權卻已然站穩腳步，於2023年5月代表敘利亞重返阿拉伯國家聯盟（The Arab League），展現周遭阿拉伯國家已接受阿薩德倖存之事實，不論其過往殘暴之舉，意味著獨裁者仍屹立不搖。

僵局之下衝突實則持續，阿薩德對伊德利卜省的攻擊從未停歇，過往在俄羅斯、伊朗、土耳其斡旋下，敘利亞境內曾有四個「衝突降級區」，由北至南分別為伊德利卜省、北荷姆斯省（Homs Provinces）、東古塔區域（Eastern Ghouta）、德拉省（Daraa Provinces），現除伊德利卜在土耳其保護傘下，其餘皆被阿薩德政權違反停火協議下佔領。

而阿薩德企圖用過往針對「衝突降級區」（De-escalation Zones）之併吞戰術蠶食反對派據點，同時伊德利卜省之反對勢力在境外勢力的制約之下亦無法有效反擊，遑論主動攻擊阿薩的政權。

除伊德利卜省在阿薩德的覬覦下仍危機四伏，東北方大片庫德族控制區亦出現動盪。

2023年8月底，位處庫德族主導之「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）控制下之代爾祖爾省（Deir ez-Zor Governorate）及部分東北區域爆發阿拉伯族裔民兵與SDF交火，據聞衝突肇因庫德族控制區內阿拉伯裔長期對石油收益分配不公、政治代表權被稀釋之積怨，零星衝突或許有更深層之意涵，揉合了長達百年的族裔斷層（Ethical Fault Lines）以及對庫德族獨立意識的戒慎恐懼。

敘利亞民主力量在自2014年起至今美國針對「伊斯蘭國」（Daesh）發起之打擊，即所謂「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）中扮演地面主要抗擊勢力，於消弭伊斯蘭國上可謂重大功臣，惟隨2019年美國川普（Donald Trump）政府宣布自敘利亞撤軍後，SDF便深陷背腹受敵之窘境，其不僅面臨阿薩德政權之威脅，亦面臨對庫德族極為敵視之土耳其的攻勢，最終促使庫德族對阿薩德政權多有讓步，令後者得進駐其控制區內以遏制土耳其。

近期SDF控制區內所爆發之族裔衝突，或顯示其治理能力日益遭受挑戰，另隨甫再次贏得大選之土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），多次發言將再針對敘利亞境內庫德族發動軍事干預，敘利亞庫德族的前景似乎越趨黯淡。

當國際注目俄烏戰爭替全球帶來之動盪，發生在敘利亞的持續衝突日益無聲化，然而這場內戰仍值得被關注，原因大致如下：

一、敘利亞內戰係阿拉伯之春之產物，而阿薩德政權已然自衝突中再次鞏固，對未來研究獨裁政權如何歷經動盪仍得屹立不搖甚為重要。

二、衝突從內戰升級為境外勢力進行代理人戰爭之場域，當中以俄羅斯、伊朗、土耳其、美國間權力競逐為要，隨美國於中東場域影響力逐漸式微之際，其它行為者得以填補稍縱即逝的權力真空，令中東局勢更添詭譎，敘利亞或為未來中東整體格局之縮影。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航