被遺忘的戰爭：敘利亞內戰12年再陷衝突，阿薩德獨裁政權成唯一贏家
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這場可謂21世紀重要之中東動盪似乎永無止盡，縱使聯合國於2023年8月表示現況是令人無法接受的，阿薩德政權卻已然站穩腳步，於2023年5月代表敘利亞重返阿拉伯國家聯盟，展現周遭阿拉伯國家已接受阿薩德倖存之事實，不論其過往殘暴之舉，意味著獨裁者仍屹立不搖。
文：吳政諭（遠景基金會助理研究員）
敘利亞內戰迄今已過12載，原為阿拉伯之春脈動下對獨裁者的挑戰，卻隨阿薩德（Bashar al-Assad）政權之血腥鎮壓而演變為遍及全國之內戰，跌宕起伏的過程囊括延續至今的跨境難民危機、恐怖組織「伊斯蘭國」之崛起與衰落、敘利亞境內庫德族勢力日益茁壯、錯綜複雜之反對派彼此傾軋、境外勢力介入遂成之代理人戰爭等。
綜合聯合國難民總署（UNHCR）、國際危機組織（International Crisis Group）及敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）估計，曠日廢久的鏖戰已造就超過60萬人死亡、528萬難民流竄至鄰近國家、680萬境內流離失所者（Internal Displaced People, IDP）。
內戰中各勢力的控制版圖在這12年中不斷變化，惟各方勢力範圍至今大致可分為以下：在俄羅斯及伊朗支持下，阿薩德政權已重新控制約六成三之領土；反對派主要在土耳其的支持下，僅控制伊德利卜省（Idlib Province）及土耳其自2015年起發動若干跨境軍事干預、沿土敘邊境佔領之敘利亞領土；而敘利亞庫德族則控制近二成五之東北邊敘利亞領土。
內戰局勢在各方勢力皆無法完全相互推進下，自2022年起大致陷入僵局，爰此這場超過一秩之人道災難逐漸被世人所遺忘，再加上2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際焦點瞬間移轉至他處。
惟這場可謂21世紀重要之中東動盪似乎永無止盡，縱使聯合國於2023年8月表示現況（Status Quo）是令人無法接受的，阿薩德政權卻已然站穩腳步，於2023年5月代表敘利亞重返阿拉伯國家聯盟（The Arab League），展現周遭阿拉伯國家已接受阿薩德倖存之事實，不論其過往殘暴之舉，意味著獨裁者仍屹立不搖。
僵局之下衝突實則持續，阿薩德對伊德利卜省的攻擊從未停歇，過往在俄羅斯、伊朗、土耳其斡旋下，敘利亞境內曾有四個「衝突降級區」，由北至南分別為伊德利卜省、北荷姆斯省（Homs Provinces）、東古塔區域（Eastern Ghouta）、德拉省（Daraa Provinces），現除伊德利卜在土耳其保護傘下，其餘皆被阿薩德政權違反停火協議下佔領。
而阿薩德企圖用過往針對「衝突降級區」（De-escalation Zones）之併吞戰術蠶食反對派據點，同時伊德利卜省之反對勢力在境外勢力的制約之下亦無法有效反擊，遑論主動攻擊阿薩的政權。
除伊德利卜省在阿薩德的覬覦下仍危機四伏，東北方大片庫德族控制區亦出現動盪。
2023年8月底，位處庫德族主導之「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）控制下之代爾祖爾省（Deir ez-Zor Governorate）及部分東北區域爆發阿拉伯族裔民兵與SDF交火，據聞衝突肇因庫德族控制區內阿拉伯裔長期對石油收益分配不公、政治代表權被稀釋之積怨，零星衝突或許有更深層之意涵，揉合了長達百年的族裔斷層（Ethical Fault Lines）以及對庫德族獨立意識的戒慎恐懼。
敘利亞民主力量在自2014年起至今美國針對「伊斯蘭國」（Daesh）發起之打擊，即所謂「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）中扮演地面主要抗擊勢力，於消弭伊斯蘭國上可謂重大功臣，惟隨2019年美國川普（Donald Trump）政府宣布自敘利亞撤軍後，SDF便深陷背腹受敵之窘境，其不僅面臨阿薩德政權之威脅，亦面臨對庫德族極為敵視之土耳其的攻勢，最終促使庫德族對阿薩德政權多有讓步，令後者得進駐其控制區內以遏制土耳其。
近期SDF控制區內所爆發之族裔衝突，或顯示其治理能力日益遭受挑戰，另隨甫再次贏得大選之土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），多次發言將再針對敘利亞境內庫德族發動軍事干預，敘利亞庫德族的前景似乎越趨黯淡。
當國際注目俄烏戰爭替全球帶來之動盪，發生在敘利亞的持續衝突日益無聲化，然而這場內戰仍值得被關注，原因大致如下：
一、敘利亞內戰係阿拉伯之春之產物，而阿薩德政權已然自衝突中再次鞏固，對未來研究獨裁政權如何歷經動盪仍得屹立不搖甚為重要。
二、衝突從內戰升級為境外勢力進行代理人戰爭之場域，當中以俄羅斯、伊朗、土耳其、美國間權力競逐為要，隨美國於中東場域影響力逐漸式微之際，其它行為者得以填補稍縱即逝的權力真空，令中東局勢更添詭譎，敘利亞或為未來中東整體格局之縮影。
延伸閱讀
- 阿薩德政權重回阿拉伯聯盟——回顧敘利亞的12年內戰
- 敘利亞睽違11年重返阿拉伯聯盟，美英譴責、卡達反對「關係正常化」
- 中東和解效應：伊朗與沙烏地恢復邦交後，阿聯總統呼籲接納敘利亞重返阿拉伯世界
- 俄羅斯居中斡旋，沙烏地阿拉伯與敘利亞時隔12年有望恢復外交關係
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html