美FDA核准最新版COVID-19加強針：建議施打原因、疫苗版本差異重點一次看
我們想讓你知道的是
拜登政府一直以來推動的是大多數美國人每年都接種COVID-19疫苗加強針，預計CDC今日會議後端出的指南也類似。有別於美國，歐洲通常只建議年長者或患有慢性病（如心臟病、糖尿病、呼吸系統疾病）等染疫高風險族群接種加強針，英、法及德國都採這種做法。
（中央社）隨感染人數再次上升，美國昨（11）日核准最新版的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，新配方是針對當前正在流行的新變異株。
《法新社》報導，美國新核准的新版疫苗分別為莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）研製，可應對Omicron新的亞變異株。美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，對於6個月以上嬰幼兒來說，接種疫苗好處大於風險。
FDA高級官員馬克斯（Peter Marks）說：「疫苗接種對於公共衛生和持續預防COVID-19重症（包括住院和死亡）依然非常重要。」
莫德納和輝瑞都發出聲明，稱未來幾天內美國各地藥房和診所就能拿到最新版疫苗。
由美國疾病管制暨預防中心（CDC）召集的小組將於今（12）日舉行會議，擬定有關哪些民眾應接種新版疫苗的臨床建議。
拜登政府一直以來推動的是大多數美國人每年都接種COVID-19疫苗加強針，預計CDC今日會議後端出的指南也類似。有別於美國，歐洲通常只建議年長者或患有慢性病（如心臟病、糖尿病、呼吸系統疾病）等染疫高風險族群接種加強針，英、法及德國都採這種做法。
莫德納與輝瑞最新版疫苗針對的是XBB.1.5變種，雖然XBB.1.5在美基本已不再流行，但FDA表示最新版疫苗依然能有效應付EG.5和BA.2.86等當前的流行株。
世界衛生組織（WHO）和美國都在今年5月解除因應COVID-19的公衛緊急狀態，不過藉由個人保險和政府補貼方案，多數美國民眾應依然能免費接種新疫苗。
專家對新疫苗接種對象範圍則意見不一，但白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）告訴《法新社》：「我相信所有美國民眾今秋都接種加強針會比較好。雖說高風險群體接種後受益最多，但即使風險較低者最好也能接種。」
2支新版疫苗回復為單價，供美入秋後全面施打
（中央社）美國食品暨藥物管理局昨日核准輝瑞BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗，作為加強針供入秋後全面施打。2支新版回復為單價疫苗，能應對新的變異株。
《紐約時報》報導，除2支最新版COVID-19疫苗外，FDA昨日也核准新一季的流感疫苗與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，後者供嬰幼兒與年長族群加強保護力。
去（2022）年冬天美國只有不到20%的成人接種當時的次世代COVID-19二價疫苗，但美國去年確診病死人數仍大幅減少。專家認為主要是群體免疫增強和年長族群疫苗接種率提高，今年推廣加強針目的依然是保護更多弱勢群體降低重症和死亡風險。
為何要打加強針？
儘管美國去年確診COVID-19住院和死亡人數已趨緩，但這段時間病毒已進化並突變為近30種不同變異株，而大多數人的免疫力也已下降。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日開諮詢會議研擬指南，討論應接種COVID-19新疫苗的對象，本週就能將數百萬劑疫苗發送至全美各地診所、藥房等據點。
FDA核准12歲以上者都能接種最新版疫苗，另授權可基於保護而對6個月以上至11歲的嬰幼與兒童施打。
今秋最新版與去年版差別在哪？
去年秋天輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）上市的次世代二價疫苗，號稱同時應對COVID-19原始株與Omicron變異株的亞變種BA.4和 BA.5。今年2家公司的最新版又恢復為單價疫苗，只針對今年稍早Omicron的XBB.1.5變異株。
雖然XBB.1.5目前已非主要流行株，但初步研究顯示，最新版疫苗對目前流行的EG.5及BA.2.86等變異株仍具良好保護力。
按哥倫比亞大學病毒學家何大一說法，根據幾個學術實驗室的數據表明，感染過XBB.1.5且還沒接種最新疫苗的人，體內的中和抗體可以「充分應對」當前的流行株，「我們相信，這效果相當於接種針對XBB.1.5的疫苗」。
除輝瑞、莫德納2款最新版，FDA也在審查第3支由諾瓦瓦克斯（Novavax）研發、同樣也是針對XBB.1.5株的單價加強針。諾瓦瓦克斯的疫苗為蛋白質次單位疫苗，與輝瑞、莫德納的mRNA疫苗不同。
為何最新版又回復成單價疫苗？
輝瑞與莫德納的最新版疫苗不針對最原始的COVID-19病毒株，這將有助於應對新變異株。
何大一解釋，免疫系統會偏向於記住所遇到的第一版病毒，代表疫苗若做成同時含原始株與新株的二價型，免疫系統也傾向於對付原始病原，而不是對新變異株做出反應。
出於這種免疫印記（immune imprinting）特性，去年哈佛大學與哥倫比亞大學2項研究發現，接種第一代疫苗者和接種次世代二價疫苗者的免疫反應差不多，意即去年的次世代疫苗應對BA.4和BA.5的效果並不比第一代疫苗更有效。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html