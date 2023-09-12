美FDA核准最新版COVID-19加強針：建議施打原因、疫苗版本差異重點一次看

（中央社）隨感染人數再次上升，美國昨（11）日核准最新版的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，新配方是針對當前正在流行的新變異株。

《法新社》報導，美國新核准的新版疫苗分別為莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）研製，可應對Omicron新的亞變異株。美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，對於6個月以上嬰幼兒來說，接種疫苗好處大於風險。

FDA高級官員馬克斯（Peter Marks）說：「疫苗接種對於公共衛生和持續預防COVID-19重症（包括住院和死亡）依然非常重要。」

莫德納和輝瑞都發出聲明，稱未來幾天內美國各地藥房和診所就能拿到最新版疫苗。

由美國疾病管制暨預防中心（CDC）召集的小組將於今（12）日舉行會議，擬定有關哪些民眾應接種新版疫苗的臨床建議。

拜登政府一直以來推動的是大多數美國人每年都接種COVID-19疫苗加強針，預計CDC今日會議後端出的指南也類似。有別於美國，歐洲通常只建議年長者或患有慢性病（如心臟病、糖尿病、呼吸系統疾病）等染疫高風險族群接種加強針，英、法及德國都採這種做法。

莫德納與輝瑞最新版疫苗針對的是XBB.1.5變種，雖然XBB.1.5在美基本已不再流行，但FDA表示最新版疫苗依然能有效應付EG.5和BA.2.86等當前的流行株。

世界衛生組織（WHO）和美國都在今年5月解除因應COVID-19的公衛緊急狀態，不過藉由個人保險和政府補貼方案，多數美國民眾應依然能免費接種新疫苗。

專家對新疫苗接種對象範圍則意見不一，但白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）告訴《法新社》：「我相信所有美國民眾今秋都接種加強針會比較好。雖說高風險群體接種後受益最多，但即使風險較低者最好也能接種。」

2支新版疫苗回復為單價，供美入秋後全面施打

（中央社）美國食品暨藥物管理局昨日核准輝瑞BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗，作為加強針供入秋後全面施打。2支新版回復為單價疫苗，能應對新的變異株。

《紐約時報》報導，除2支最新版COVID-19疫苗外，FDA昨日也核准新一季的流感疫苗與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，後者供嬰幼兒與年長族群加強保護力。

去（2022）年冬天美國只有不到20%的成人接種當時的次世代COVID-19二價疫苗，但美國去年確診病死人數仍大幅減少。專家認為主要是群體免疫增強和年長族群疫苗接種率提高，今年推廣加強針目的依然是保護更多弱勢群體降低重症和死亡風險。

為何要打加強針？

儘管美國去年確診COVID-19住院和死亡人數已趨緩，但這段時間病毒已進化並突變為近30種不同變異株，而大多數人的免疫力也已下降。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日開諮詢會議研擬指南，討論應接種COVID-19新疫苗的對象，本週就能將數百萬劑疫苗發送至全美各地診所、藥房等據點。

FDA核准12歲以上者都能接種最新版疫苗，另授權可基於保護而對6個月以上至11歲的嬰幼與兒童施打。

今秋最新版與去年版差別在哪？

去年秋天輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）上市的次世代二價疫苗，號稱同時應對COVID-19原始株與Omicron變異株的亞變種BA.4和 BA.5。今年2家公司的最新版又恢復為單價疫苗，只針對今年稍早Omicron的XBB.1.5變異株。

雖然XBB.1.5目前已非主要流行株，但初步研究顯示，最新版疫苗對目前流行的EG.5及BA.2.86等變異株仍具良好保護力。

按哥倫比亞大學病毒學家何大一說法，根據幾個學術實驗室的數據表明，感染過XBB.1.5且還沒接種最新疫苗的人，體內的中和抗體可以「充分應對」當前的流行株，「我們相信，這效果相當於接種針對XBB.1.5的疫苗」。

除輝瑞、莫德納2款最新版，FDA也在審查第3支由諾瓦瓦克斯（Novavax）研發、同樣也是針對XBB.1.5株的單價加強針。諾瓦瓦克斯的疫苗為蛋白質次單位疫苗，與輝瑞、莫德納的mRNA疫苗不同。

為何最新版又回復成單價疫苗？

輝瑞與莫德納的最新版疫苗不針對最原始的COVID-19病毒株，這將有助於應對新變異株。

何大一解釋，免疫系統會偏向於記住所遇到的第一版病毒，代表疫苗若做成同時含原始株與新株的二價型，免疫系統也傾向於對付原始病原，而不是對新變異株做出反應。

出於這種免疫印記（immune imprinting）特性，去年哈佛大學與哥倫比亞大學2項研究發現，接種第一代疫苗者和接種次世代二價疫苗者的免疫反應差不多，意即去年的次世代疫苗應對BA.4和BA.5的效果並不比第一代疫苗更有效。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範