2023/09/12,
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諾貝爾和平獎得主「瑞薩」再贏官司，五項逃稅指控全獲判無罪

諾貝爾和平獎得主「瑞薩」再贏官司，五項逃稅指控全獲判無罪
諾貝爾和平獎得主、菲律賓媒體Rappler執行長瑞薩。Photo Credit: 中央社

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菲律賓諾獎得主瑞薩因大力批評前總統杜特蒂，而遭致杜特蒂政府任內對她提出多項涉嫌逃稅的指控，而瑞薩主張這些指控都是出於政治動機。繼今年1月菲律賓法院宣告瑞薩其中4項指控無罪後，第5項指控也在今天宣告無罪。

（中央社）曾獲諾貝爾和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）背負的最後一項逃稅指控，今天獲得法院裁定無罪；這是她努力避免入獄的又一場官司勝利。

瑞薩與俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov）因努力「捍衛言論自由」，於2021年共同獲得諾貝爾和平獎。

瑞薩過去大力批評菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和他發起的反毒戰爭，杜特蒂政府任內對她提出多項指控，而她向來主張，針對她和她創辦的新聞網站Rappler的指控，都是出於政治動機。

綜合法新社與路透社報導，59歲的瑞薩獲得無罪裁定後，於法院外告訴記者，她對這項裁定感覺「很好」，還說「一定要抱持信念」。

政府指控瑞薩與Rappler在2015年向海外投資人出售存託憑證時未申報收益，犯下5項逃稅罪名；出售存託憑證是企業向海外投資人募款的常見方式。

菲律賓一個法院今年1月宣告其中4項指控無罪，第5項指控由另一個法院審理，並於今天認定瑞薩與Rappler並無不當行為。

不過，瑞薩與Rappler還有兩起官司要打，仍面臨不確定的未來。

瑞薩與前同事小桑托斯（Rey Santos Jr）正為一起網路誹謗罪提出上訴；這項罪名的刑期將近7年。

與此同時，菲律賓證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）以Rappler涉嫌違反外資持有媒體的禁令為由，下令關閉網站，Rappler正提出上訴，目前持續營運。

根據憲法，只有菲律賓公民或菲律賓公民控制的實體才能投資媒體。

根據2023年「全球新聞自由指數」（World Press Freedom Index），菲律賓在180個接受評比的國家中排名第132，這份報告描述菲律賓媒體「即使在政府（對記者）具針對性的攻擊和持續騷擾下，仍極為活躍」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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