TNL+ 2023/09/16,
印太

在韓國住過10年的我為何捨棄「自由行」，特別挑選「跟團旅行」遊首爾？

在韓國住過10年的我為何捨棄「自由行」，特別挑選「跟團旅行」遊首爾？
仁川松島一景｜Photo Credit: 陳慶德 提供

我們想讓你知道的是

我本著考察動機，挑選的多是自己不曾去過的許多新景點。印象最為深刻的是，現今不少韓國旅遊團，皆曾安排位於京畿道金浦的「漢江新都市Laveniche March Avenue」的「金光水路」（금빛수로），而此地號稱是韓國的「小威尼斯」（儘管跟團導覽的韓籍導遊，對此稱號不以為然），但此處值得一記。

疫情解封後，大家覺得吸引外國觀光客的台灣「新」景點是什麼呢？為人所稱道的，台灣親切的風土人情，廣受國外人士喜愛，且我們也時常可見，不少來台的國外YouTuber，多拍片介紹台灣觀光景點、美食，抑或安全旅遊環境，進而吸引了為數不少的國外觀光客，前來台灣一玩。

然而，今年年初世界各國漸迎來COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）消散的「後疫情時代」，想必不少悶在台灣三年多的朋友，都已趁著連假或寒暑假，踏出國門出外走走，我當然也不例外。

在出遊之際，看到日漸恢復人潮的桃園機場或他國機場，大感欣慰，畢竟三年多的疫情，苦了不少旅遊業與航運業者，而讓人感動的是，許多遊客已經慢慢卸下口罩，談笑風生地走在各大觀光景點，使人深覺這場影響世界巨大的疫情，終歸平淡，國境間的相繼解封，終讓世界恢復平靜，只期望此生不要再一次遇到類似COVID-19的疫情。

而我趁著暑假開學之際，抽空前往韓國一遊，除了自身學術資料之蒐集，與私人訪問韓國友人行程外，此次出遊最特別的是，我放棄了過往「自由行」，特別挑選「跟團旅行」（其中包含兩天自由行程）。

而不少朋友聽聞，皆好奇在韓國居住長達10年之久，甚者略懂韓語的我，理當選擇自由自在的自助旅行，怎麼這次會選擇「跟團」呢？是想嘗試坊間傳說把遊客關在小房間的「買人蔘」、「保肝寧」或「美妝」等購物行程嗎？

但我之所以選擇跟團，最大的主因，莫過於想知道在這疫情三年間，韓國是否有新的觀光景點或新的硬軟體設施，好帶起後疫情時代的旅行熱潮與前景。

雖然，現今網路資訊方便，甚則課堂上的我，也常推薦想自助前往韓國（自助）旅行的學生，除了行前瀏覽一些部落客文章與影片外，最為精準的資訊，就是參閱韓國政府官方規劃的「韓國觀光會社」網頁，好得知最新旅行情報。

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