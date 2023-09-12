「丹尼爾風暴」重創利比亞：水壩潰堤淹沒城市，至少2000死、5000失蹤
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丹尼爾（Daniel）風暴為利比亞帶來了毀滅性的洪災，水壩潰堤與基礎建設的不足使整個街區被洪水沖走，不少人民也在洪流之中被滅頂。利比亞東西方政府的分裂使確切死亡人數難以估計，但據信位於東部的德爾納恐怕已有至少2000人死亡、5000千人失蹤。
地中海風暴「丹尼爾」（Daniel）自4日以來重創希臘，10日持續席捲地中海，在利比亞造成了毀滅性的洪災。水壩被暴雨沖垮，非洲東北部許多個沿海城鎮，都發生了整個街區被洪水沖走的災難。
根據《衛報》、《美聯社》與《路透社》，一座位於利比亞東部的城市德爾納（Derna）受到的破壞尤其嚴重。利比亞東部政府總理哈馬德（Ossama Hamad）11日接受電視台電訪時說，德爾納恐怕已有2000人死亡，數千人失蹤。德爾納已被宣佈為災區，總理並宣布哀悼3天，下令全國降半旗致哀。而據信失蹤的數千人中，有許多人是被上游2座水壩潰堤後的洪水沖走且滅頂的。
水壩崩塌山洪暴發，德爾納首當其衝
駐紮在東部的利比亞武裝部隊發言人莫斯馬里（Ahmed al-Mosmari）也在記者會證實這個說法，並表示在這座擁有10萬人口的城市中，據報已有多達5000到6000人失蹤，但目前仍無醫療或急救單位證實這些數字。莫斯馬里將這場災難歸咎於附近2座水壩的崩塌，造成了致命的山洪暴發。
利比亞第二大城班加西（Benghazi）的紅新月會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）雖已將死亡人數推至接近250人，但受災最嚴重的德爾納基本上仍和外界隔絕。
德爾納市議會在其官方臉書頁面上宣布，「局勢是災難性的，且已經失控。」由於該市大部分道路坍塌，議會也呼籲國際社會介入提供幫助，並開放一條海上通道。據當地媒體所稱，德爾納目前在電力及通訊中斷的狀況下，情況十分危急。
利比亞政府東西分裂，難以估計確切死亡人數
自2011年起義推翻並殺害長期統治者格達費（Moammar Gadhafi）以來，利比亞一直缺乏中央政府。這意味著對該國道路和公共建設的投資不斷減少，對私人建築的監管也微乎其微，使利比亞十多年來一直處於混亂狀態，基礎設施殘破不堪。
目前利比亞仍被2個對立的政府分割，各自佔據東部和西部，2個政府各自受不同外國政府與民兵支持。由於2個對立政府之間長達十年多的權力爭奪戰，利比亞東西之間通信持續中斷，行政管理上也受阻，因而難以估計確切的死亡人數。
德爾納及蘇爾特市（Sirte）多年來一直受極端主義組織的控制，甚至一度被那些宣誓效忠伊斯蘭國組織者控制，直到2018年效忠東部政府的部隊將其驅逐。
利比亞東部政府內政部長澤里巴（Essam Abu Zeriba）說，許多遇難者都被沖向地中海。他在接受沙烏地阿拉伯電視台電訪中表示這是一場悲劇，並敦促當地和國際機構盡快提供幫助，表示急需擔架、飲用水與糧食等資源。聯合國利比亞人道主義協調員蓋格農（Georgette Gagnon）也呼籲所有地方、國家和國際組織合作，為利比亞東部人民提供緊急的人道主義救援。
美國駐利比亞大使館在社群平台X上發文稱，美國正在與聯合國和利比亞當局聯繫，並正確定如何向受災最嚴重的地區提供援助。而據《美聯社》，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）也表示，阿聯酋將向利比亞東部派遣人道主義援助和搜救隊。支持西部政府的土耳其，與鄰國的阿爾及利亞、埃及和伊拉克也紛紛表達了哀悼。
丹尼爾風暴未來將抵達埃及西部部分地區，埃及當局對可能出現的降雨與惡劣天氣提出警告，並呼籲與利比亞東部接壤的北部沿海地區保持警惕，宣布他們已開始準備將丹尼爾風暴的影響降至最低。
新聞來源
- Flooding in Libya leaves 2000 people feared dead and more missing after storm collapsed dams（美聯社）
- Up to 2000 feared drowned after Libyan city hit by “catastrophic” storm floods（衛報）
- Eastern Libya authorities say 2000 dead in flood, thousands missing（路透社）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html