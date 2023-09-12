iPhone15發表會前你應該要知道的六大重點

我們想讓你知道的是
蘋果發表會的邀請函總是會藏一些秘密在裡面，而今年的代表字就是「wonderlust」，拆開來的意思就是「驚奇的渴望」？我想這就是Apple想引起大家好奇到底在「驚奇什麼」，當然這個字面上的意義不代表就跟要發表的產品有關，只是蘋果每年的猜謎遊戲都不會讓人失望。
iPhone 15發表將在台北／香港時間（GMT+8）9月13日凌晨一點登場。如果想看線上直播的，可以到蘋果官網、Apple YT頻道或是Apple TV app上觀看。
1. 什麼是Wonderlust？金屬流沙logo又代表什麼？
蘋果發表會的邀請函總是會藏一些秘密在裡面，而今年的代表字就是「wonderlust」，拆開來的意思就是「驚奇的渴望」？我想這就是Apple想引起大家好奇到底在「驚奇什麼」，當然這個字面上的意義不代表就跟要發表的產品有關，只是蘋果每年的猜謎遊戲都不會讓人失望。
這次的蘋果發表會圖案是一個會動帶有金屬感的金屬流沙logo，有些人會說是金屬顆粒，代表著今年iPhone15換成了鈦合金的材質。至於特別色方面，logo上可能暗示了iPhone 15所代表的藍色和這個鈦合金的鈦銀色。
2. iPad mini 7代
距離上一代iPad mini發表一經快兩年了，根據產品週期理論上會在這一次發表新一代iPad mini，值得觀察的點是會不會搭上今年最新的蘋果 A17晶片。如果跟上次一樣的邏輯，在當年A15發表的時候 iPad mini 就是使用當時最新的A15晶片，因此大家會認為今年換上A17晶片是可以預期的，不過這還是取決於 A17晶片產能是否足夠，以蘋果這幾年庫存大師的作風就算最後是A16晶片，我也只能說是令人生氣但是不意外。
外型上大家目前普遍認為不會有太大的改變，單純就是晶片的升級。
3. AirPods 4
除了大家推測可能會出不同顏色外，另一個值得關心的點就是究竟AirPods系列，會不會因為歐盟法規也跟進換成 Type-C。既然iPhone 15都已經換成Type-C了，AirPods跟著升級也是在情理之中。
至於AirPods Pro，目前更新才一年，大家推測並不會出現在這一次的發表會。
4. Apple Watch 9
目前可以比較確定的是Apple Watch 9在處理器上會跟著Apple Watch Ultra一起升級成S9晶片，至於Apple Watch SE推論是會有一些小更新，但是應該不會有所升級。而新的Apple Watch Ultra 2會不會改進很多戶外運動家所嫌棄的那些不足，如續航力等等，這也是值得觀察的重點。
不過有在關注蘋果消息的朋友，你們的注意力應該都在未來的Apple Watch X吧！
5. iPhone 15／iPhone 15 Plus
目前大家認知上會有的顏色就是白、黑、粉紅、藍、綠、黃。使用Pro系列下放的A16處理器、4800萬主鏡頭、動態島、可變焦超廣角、Type-C等。 雖然A16處理器真的讓人頗有微詞，但說不定在散熱設計改變後，整體會有更亮眼的表現。 （延伸閱讀：iPhone 15全系列開賣前你要注意的事：不要再去買iPhone14系列了）
鏡頭下放後的iPhone15我自己是覺得算是蠻香的，雖然我在上一篇文章把這顆鏡頭嫌棄到不行，但是如果是裝在數字系列的話我就覺得有點香。螢幕更新應該還是維持在60 Hz，畢竟數字系列的價格是沒有條長的，所以如果特別想要120 Hz的話還是需要準備鈔票升級到 Pro系列。（延伸閱讀：【iPhone 15 粉紅色、黃色、藍色、淺綠】顏值爆表，CP值又高，會是最值得入手的iPhone 15系列？）
iPhone數字系列預估價格：
- iPhone 15：799美金
- iPhone 15 Plus：899美金
6. iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max（改名 iPhone 15 Ultra ？）
這次大家最好奇的就是會不會把iPhone 15 Pro Max改名叫做iPhone 15 Ultra ，不過我相信不管有沒有改名他的價格依舊會尊爵不凡。全新的A17處理器相信效能絕對是一極棒，但是會不會傳出跟A16一樣的災情就有待觀察，畢竟沒有真正使用過誰也不會知道。
白、鈦銀、灰、藍，雖然據說金色會消失，但是鈦金屬原本的顏色就會帶有淡淡的金色，所以還是值得期待的。
鏡頭方面，目前外媒推論新的Pro系列兩隻會使用跟Sony Xperia 1 V一樣，最新主鏡頭感光元件，然後iPhone 15 Ultra會使用更新的潛望式鏡頭。當然這樣的升級就很Pro，但是在看到他的價格後，是不是真的有必要花那麼多錢，就讓大家自行抉擇了。不過必須說，新的感光元件應該會讓蘋果鏡頭更加強大，蘋果祖傳的爛調色也有機會跟著改變。
螢幕邊匡變得更窄，一樣的動態島，螢幕更新率120 Hz，體驗上就不會有太大的改變。但是邊匡材質在改成鈦合金後，會不會有效減輕Pro系列的重量，就是值得關心的點。iPhone 14 Pro跟iPhone 14 Pro Max重量分別是206克 跟240克，據說新的iPhone 15 Pro跟15 Ultra重量可以減到191克跟221克。
不過今年看來有更重的鏡頭、更大的堆疊式電池、新的散熱設計，我想重量只要持平就不錯了，這樣的重量一樣對於一些女性朋友而言可能是太重了。另外要注意的就是Pro系列靜音鍵會變成一顆按鍵，會不會是要將 Apple Watch Ultra的使用習慣跟iPhone 15 Pro系列做一個使用邏輯上的整合，這就要再觀察。
最後提一下全面更新的USB Type-C，雖然在數字系列維持USB 2.0 ，但是iPhone 15 Pro系列非常有可能配上TB4的傳輸規格。如果是這樣那就值得注意了，相較於數字系列會讓人不自覺得香了起來，不只傳輸速度大增，充電速度也可望大幅提升。不過對於都已經可以拍4K影片的蘋果而言，這樣的升級只能說剛好而已。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。