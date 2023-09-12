今夏湧入400萬遊客，日本山梨縣官員：「富士山正痛苦地尖叫」、建議打造輕軌以緩解旅遊亂象
我們想讓你知道的是
日本富士山的登山季節已結束，隨著疫情後旅遊解封，今年約有400萬名遊客前往富士山旅遊，而富士山也因此承載著極大的環境壓力。日本山梨縣官員泉正武表示，「富士山正痛苦地尖叫著，我們現在就需要解決過度旅遊的問題。」他建議，可透過建設輕軌、提高輕軌票價來減少人潮的湧入。
為了趕上富士山的登山季節，在封山的前一週，有大批旅客湧入富士山。然而，富士山近來因過度旅遊而引發的亂象，引起各界的擔憂。對此，日本山梨縣政府計畫透過建設輕軌、禁止車輛進出富士山的措施，來有效管制人潮，並減少富士山的環境負擔。然而，也有官員因為輕軌建設成本過高、施工困難而持反對意見。
富士山成過度旅遊的受害者
根據《CNN》報導，富士山因人潮過多，使得當地交通堵塞嚴重、垃圾佈滿登山道。此外，富士山也因為龐大的人潮壓力，導致廁所與醫療站不堪負荷，環境髒亂的狀況更讓富士山旅遊體驗急劇下降。
日本山梨縣官員泉正武（Masatake Izumi）表示，「富士山面臨著真正的危機」，他擔心富士山很快就會變得毫無吸引力，且沒有人願意來攀登。他指出，過度旅遊已對富士山造成許多問題，包括垃圾量、碳排放量的增加，甚至有許多魯莽的旅客，穿著不合格的衣服試圖登山。
根據《NHK》報導，自富士山7月10日開山至9月10日閉山期間，靜岡縣的登山側共發生63起事故，導致2人死亡、18人受傷。按事故發生原因分類，有26人出現高山症、體溫過低等身體不適的情況。另有18人跌倒、12人因疲勞而行走困難。
靜岡縣山地救援隊表示，雖然因為旅遊限制放寬而使得登山人數增加，但希望遊客充分意識到攀登富士山的危險性，並讓自己在不疲勞的情況下爬山。
據統計，今年夏天約有400萬名遊客抵達富士斯巴魯（Subaru）線的五合目車站，該站海拔高達2304公尺，是遊客與登山客的主要造訪地。
一名致力於富士山保護的基金會員工接受《CNN》採訪時形容，「這裡就像迪士尼樂園，因為人太多了。」他表示，「並非每個遊客都會支付1000日圓的富士山保全協力金，應該收取更高的強制入場費，讓真正欣賞世界遺產的遊客來這裡。」
日本官員提議建設輕軌解決過度旅遊
日本山梨縣官員泉正武指出，為了有效管制人潮，應只讓有預約停車位或旅館的旅客獲得登山許可。此外，他建議政府建設輕軌系統，減少汽車和巴士抵達富士山的數量，從根本解決交通堵塞的問題。
泉正武表示，「富士山正痛苦地尖叫著。我們不能只是等待改進，我們現在就需要解決過度旅遊的問題。」
根據《CBS》報導，山梨縣知事長崎幸太郎（Kotaro Nagasaki）提議，富士山應禁止所有巴士和汽車通行，取而代之的是公私合營的輕軌系統。他表示，輕軌的來回票價大約定在1萬日圓，如此一來不只能管控人流，更可以吸引消費力更高的旅客。
此外，山梨縣的官員也計畫拆除雜亂無章的五合目車站的商店街和水泥停車場，並改建綠化建物，如高級酒店與火車站。
雖然日本輿論廣泛支持應加強管制富士山遊客，但富士吉田市長堀内茂（Shigeru Horiuchi）對建設輕軌抱持反對意見。根據《讀賣新聞》報導，他7日受訪時表示，輕軌的建設成本估計高達1400億日元，且在富士山雪崩的風險下，將可能破壞施工。
堀内茂說，「我們的基本立場是不再進一步破壞富士山。」他認為，可採取更嚴格的措施來加強管制汽車、公車的進出。同時，他也建議引進電動公車系統，將人們從山腳下運輸至登山口。
新聞來源
- Mount Fuji in trouble: How Japan’s highest peak fell victim to overtourism（CNN）
- 富士山の遭難事故 今季は去年比２割余増加の６３件（NHK）
- Why Japan's iconic Mt. Fuji is "screaming" for relief（CBS）
- 富士山登山鉄道に反対する市長、山梨県に不信感「外堀固めて世論固め」「地元への傲慢な姿勢」（讀賣新聞）
延伸閱讀
- 日本人與富士山（上）：對富士山的恐懼，轉化為修行者「登拜」的山岳信仰
- 日本人與富士山（中）：無法爬真正的富士山朝聖，可以去住家附近的迷你「富士塚」
- 日本人與富士山（下）：鄰近江戶又路況良好，「吉田口」自古就是登富士山最熱門路線
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約