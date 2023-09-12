2023/09/12,
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今夏湧入400萬遊客，日本山梨縣官員：「富士山正痛苦地尖叫」、建議打造輕軌以緩解旅遊亂象

今夏湧入400萬遊客，日本山梨縣官員：「富士山正痛苦地尖叫」、建議打造輕軌以緩解旅遊亂象
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日本富士山的登山季節已結束，隨著疫情後旅遊解封，今年約有400萬名遊客前往富士山旅遊，而富士山也因此承載著極大的環境壓力。日本山梨縣官員泉正武表示，「富士山正痛苦地尖叫著，我們現在就需要解決過度旅遊的問題。」他建議，可透過建設輕軌、提高輕軌票價來減少人潮的湧入。

為了趕上富士山的登山季節，在封山的前一週，有大批旅客湧入富士山。然而，富士山近來因過度旅遊而引發的亂象，引起各界的擔憂。對此，日本山梨縣政府計畫透過建設輕軌、禁止車輛進出富士山的措施，來有效管制人潮，並減少富士山的環境負擔。然而，也有官員因為輕軌建設成本過高、施工困難而持反對意見。

富士山成過度旅遊的受害者

根據《CNN》報導，富士山因人潮過多，使得當地交通堵塞嚴重、垃圾佈滿登山道。此外，富士山也因為龐大的人潮壓力，導致廁所與醫療站不堪負荷，環境髒亂的狀況更讓富士山旅遊體驗急劇下降。

日本山梨縣官員泉正武（Masatake Izumi）表示，「富士山面臨著真正的危機」，他擔心富士山很快就會變得毫無吸引力，且沒有人願意來攀登。他指出，過度旅遊已對富士山造成許多問題，包括垃圾量、碳排放量的增加，甚至有許多魯莽的旅客，穿著不合格的衣服試圖登山。

根據《NHK》報導，自富士山7月10日開山至9月10日閉山期間，靜岡縣的登山側共發生63起事故，導致2人死亡、18人受傷。按事故發生原因分類，有26人出現高山症、體溫過低等身體不適的情況。另有18人跌倒、12人因疲勞而行走困難。

靜岡縣山地救援隊表示，雖然因為旅遊限制放寬而使得登山人數增加，但希望遊客充分意識到攀登富士山的危險性，並讓自己在不疲勞的情況下爬山。

據統計，今年夏天約有400萬名遊客抵達富士斯巴魯（Subaru）線的五合目車站，該站海拔高達2304公尺，是遊客與登山客的主要造訪地。

一名致力於富士山保護的基金會員工接受《CNN》採訪時形容，「這裡就像迪士尼樂園，因為人太多了。」他表示，「並非每個遊客都會支付1000日圓的富士山保全協力金，應該收取更高的強制入場費，讓真正欣賞世界遺產的遊客來這裡。」

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日本官員提議建設輕軌解決過度旅遊

日本山梨縣官員泉正武指出，為了有效管制人潮，應只讓有預約停車位或旅館的旅客獲得登山許可。此外，他建議政府建設輕軌系統，減少汽車和巴士抵達富士山的數量，從根本解決交通堵塞的問題。

泉正武表示，「富士山正痛苦地尖叫著。我們不能只是等待改進，我們現在就需要解決過度旅遊的問題。」

根據《CBS》報導，山梨縣知事長崎幸太郎（Kotaro Nagasaki）提議，富士山應禁止所有巴士和汽車通行，取而代之的是公私合營的輕軌系統。他表示，輕軌的來回票價大約定在1萬日圓，如此一來不只能管控人流，更可以吸引消費力更高的旅客。

此外，山梨縣的官員也計畫拆除雜亂無章的五合目車站的商店街和水泥停車場，並改建綠化建物，如高級酒店與火車站。

雖然日本輿論廣泛支持應加強管制富士山遊客，但富士吉田市長堀内茂（Shigeru Horiuchi）對建設輕軌抱持反對意見。根據《讀賣新聞》報導，他7日受訪時表示，輕軌的建設成本估計高達1400億日元，且在富士山雪崩的風險下，將可能破壞施工。

堀内茂說，「我們的基本立場是不再進一步破壞富士山。」他認為，可採取更嚴格的措施來加強管制汽車、公車的進出。同時，他也建議引進電動公車系統，將人們從山腳下運輸至登山口。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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