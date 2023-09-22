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2023/09/22,
職場

《不用好口才，也能聰明回話》：懂得「聆聽附和」，任何人都把你當知音

《不用好口才，也能聰明回話》：懂得「聆聽附和」，任何人都把你當知音
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

當你是聽人說話的一方時，請勿將話題誘導到「自己」身上。基本上，對話的重點一定要擺在對方那邊。所以請先利用能「附和對方」的詞句，扮演好聽人說話的一方吧。

文：伊庭正康

懂「聆聽附和」，任何人都把你當知音

在前幾節已先提過—閒聊的話題若能配合對方感興趣的事物，就會使對話更加熱絡。那麼具體來說，究竟該怎麼做呢？

接下來，我就介紹一些給「不擅長讀取對方心思之人」使用的個人推薦詞句吧。

首先，請記得你在對話裡的任務是「扮演聽人說話的一方」。因此，你需要掌握好「聽人說話」時必備的基本詞句。只要使用得當，你就能有效率地將話題轉移到對方有興趣的事物上。我將這些基本詞彙整理成下列四個等級—

  1. 接受：對啊、好厲害喔、真不錯、原來還有這種事。
  2. 有共鳴的附和：那很令人開心呢、這樣很有趣耶、真是令人驚訝。
  3. 讓對話加速進行的提問：結果怎麼樣了？、你的意思是……嗎？
  4. 擴展對話的深度提問：為什麼？、那是怎樣的？、該怎麼做？、你的意思是？

光是以上這些詞彙，對於「聽人說話」的一方來說，就已經非常足夠了。我可以很肯定地保證，一定會讓閒聊更加熱絡。

當然，你不必從頭到尾全部都試過一次，一開始只要從最初的「等級1」用起就可以了。光是這樣，便足以順利地進行閒聊。如果你覺得「等級1很容易達成」，就請逐漸挑戰更高等級。若能達到等級3以上，表示已經可以輕易控制好對話進展。

等級3之前的詞語，屬於「用提問讓對話更熱絡」的程度。建議正在閱讀本書的你，至少要將目標設定到這個階段。

試試看下面的練習題吧，請你一邊回想「聆聽回話四等級」的詞句，一邊思考要如何回答。

【等級一．接受】
發話者：「最近天氣真好呢！」
A：真的耶。
B：嗯嗯。

【等級二．共鳴】
發話者：「最近天氣真好呢！」
A：天氣真的很好呢。
B：是因為溫室效應的關係吧。

【等級三．加速對話】
發話者：「最近天氣真好呢！」
A：真的！你週末有去哪裡嗎？
B：真的！我都滿身大汗了。

【等級四．深度提問】
發話者：「最近好熱啊，真令人困擾。」
A：真的很熱，你是為什麼感到困擾呢？
B：真的太熱了，我也這麼覺得！

如何？以上四個問題，你認為哪一邊的答案，回答得比較好呢？

其實，正確答案全部都是「Ａ」，理由如下。

  • 【等級一．接受】回答「嗯嗯」聽起來太過冷淡。
  • 【等級二．共鳴】「因為溫室效應」是自己的想法，在閒聊中沒必要說。
  • 【等級三．加速對話】「流了滿身汗」也與對方無關，這不是有趣話題。
  • 【等級四．深度提問】「我也這麼覺得」一樣回答了自身感受，難引興趣。

當你是聽人說話的一方時，請勿將話題誘導到「自己」身上。基本上，對話的重點一定要擺在對方那邊。所以請先利用能「附和對方」的詞句，扮演好聽人說話的一方吧。

  • ﹝POINT﹞聽人說話時，重點一定要擺在對方身上。

書籍介紹

本文摘錄自《（暢銷新版）不用好口才，也能聰明回話：好人緣話匣祕笈 一開口就打破僵局 商談、閒聊都能擄獲人心！》，方言文化出版

作者：伊庭正康
譯者：汪欣慈

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不用好口才，也能聰明回話_立體書
Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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