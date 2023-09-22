《高趣商思維》：想要真正做到有趣，就要擺脫自我中心主義

文：朱老絲

以自我為中心的傾向

當我們呱呱墜地時，便開始被父母無微不至地照料。一哭就得到滿足，伸手就得到一切，這讓我們覺得自己無所不能，覺得自己就是世界的中心。在兒童心理學家尚．皮亞傑的實驗中，他發現當四歲的小孩面對由三座不同的山峰組成的模型時，他們會認為山峰背面或側面的玩偶看到的景象和自己看到的是完全一樣的。

難怪有一次我和女兒玩捉迷藏，她把腦袋朝向牆角，屁股朝外，喊了一聲「我躲好了」之後就以為我看不到她了。而當玩具娃娃掉到地上時，小孩會覺得娃娃痛，也是同樣的道理。這些都是因為小孩認為其他人與自己有同樣的所見所感。

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隨著慢慢長大，我們已經可以分辨上述那些簡單的場景。但對於更為複雜的情形，我們仍然傾向於把自己視為事件的中心，即自我中心主義。

你有沒有過這樣的經歷：因為今天的頭髮比較亂或者衣服上有污漬，所以覺得許多人都在看自己，或者說錯一句話便認為別人都會記住，實際情況有可能並不是我們想像的那樣。

康乃爾大學的湯瑪斯．吉洛維奇教授和他的研究夥伴做了一系列實驗來驗證這個現象，稱其為「聚光燈效應」，即我們總是認為自己是被聚光燈照亮的那一位，並被其他人注視。其中最著名的實驗是請一些人穿上印有過氣歌手頭像的T 恤，然後讓他們走進一個有許多人的房間。 離開房間後，穿著T 恤的受試者認為房間裡大概有五十％的人注意到了他們的T恤。但是，真實的調查結果是，只有二十％的人注意到了。

後來，受試者的衣服換成了當紅歌手或政治家的頭像，例如雷鬼樂歌手巴布．馬利或馬丁．路德．金，他們代表著更加積極或流行的形象。結果仍然一樣，受試者遠遠高估了別人對自己的關注程度。

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隨後，湯瑪斯教授對這個實驗進行了升級，在大學排球隊員中做了另一個實驗。在幾輪訓練過後，他讓隊員打分數。

一個是讓隊員猜測其他隊員幫自己打的分數。從負三到三代表從最不好到最好，如果認為和自己以往的平均水準相當，就是零分。

一個是按同樣規則為其他每一位隊員的實際表現打分數。這樣的話，每個隊員都會收到其他人對自己的實際表現打的分數。

結果是，整體上，隊員自以為別人給自己的分數的絕對值，比別人真正給自己的分數的絕對值更大，也就是說，自己以為別人會打三分時，其實別人只打了一‧ 五分，而自己以為別人會打負二分時，別人可能只打了負一或零分。人們自以為的分數範圍要大於實際分數範圍。這再一次證明了聚光燈效應——我們都以自我為中心，把別人對我們的印象放大了。（也有少數相反的情況，例如自己以為是負一分別人卻打了二分。該情況不影響整體規律。）

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這和有趣有什麼關係呢？實際上，人們的自我中心傾向最凸顯的時候，正是其言行最偏離常規的時候。例如：穿帶有非常規圖案的T恤而不是普通白T恤時；在球隊打得特別好或者特別差，而不是不好不差時；到臺前發言而不是和其他人坐在臺下聽時。而偏離常規正是有趣所需要的。

因此，想要真正做到有趣，就要擺脫自我中心主義，因為它會在我們考慮做出一些言行時，偷偷把我們攔住。

書籍介紹

本文摘錄自《高趣商思維：比智商、情商更稀有的能力！創造不凡的「有趣」係數，放大你的表達力、思考力、行銷力、領導力》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

作者：朱老絲

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航