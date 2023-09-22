《高趣商思維》：想要真正做到有趣，就要擺脫自我中心主義
我們想讓你知道的是
你有沒有過這樣的經歷：因為今天的頭髮比較亂或者衣服上有污漬，所以覺得許多人都在看自己，或者說錯一句話便認為別人都會記住，實際情況有可能並不是我們想像的那樣。
文：朱老絲
以自我為中心的傾向
當我們呱呱墜地時，便開始被父母無微不至地照料。一哭就得到滿足，伸手就得到一切，這讓我們覺得自己無所不能，覺得自己就是世界的中心。在兒童心理學家尚．皮亞傑的實驗中，他發現當四歲的小孩面對由三座不同的山峰組成的模型時，他們會認為山峰背面或側面的玩偶看到的景象和自己看到的是完全一樣的。
難怪有一次我和女兒玩捉迷藏，她把腦袋朝向牆角，屁股朝外，喊了一聲「我躲好了」之後就以為我看不到她了。而當玩具娃娃掉到地上時，小孩會覺得娃娃痛，也是同樣的道理。這些都是因為小孩認為其他人與自己有同樣的所見所感。
隨著慢慢長大，我們已經可以分辨上述那些簡單的場景。但對於更為複雜的情形，我們仍然傾向於把自己視為事件的中心，即自我中心主義。
你有沒有過這樣的經歷：因為今天的頭髮比較亂或者衣服上有污漬，所以覺得許多人都在看自己，或者說錯一句話便認為別人都會記住，實際情況有可能並不是我們想像的那樣。
康乃爾大學的湯瑪斯．吉洛維奇教授和他的研究夥伴做了一系列實驗來驗證這個現象，稱其為「聚光燈效應」，即我們總是認為自己是被聚光燈照亮的那一位，並被其他人注視。其中最著名的實驗是請一些人穿上印有過氣歌手頭像的T 恤，然後讓他們走進一個有許多人的房間。 離開房間後，穿著T 恤的受試者認為房間裡大概有五十％的人注意到了他們的T恤。但是，真實的調查結果是，只有二十％的人注意到了。
後來，受試者的衣服換成了當紅歌手或政治家的頭像，例如雷鬼樂歌手巴布．馬利或馬丁．路德．金，他們代表著更加積極或流行的形象。結果仍然一樣，受試者遠遠高估了別人對自己的關注程度。
隨後，湯瑪斯教授對這個實驗進行了升級，在大學排球隊員中做了另一個實驗。在幾輪訓練過後，他讓隊員打分數。
一個是讓隊員猜測其他隊員幫自己打的分數。從負三到三代表從最不好到最好，如果認為和自己以往的平均水準相當，就是零分。
一個是按同樣規則為其他每一位隊員的實際表現打分數。這樣的話，每個隊員都會收到其他人對自己的實際表現打的分數。
結果是，整體上，隊員自以為別人給自己的分數的絕對值，比別人真正給自己的分數的絕對值更大，也就是說，自己以為別人會打三分時，其實別人只打了一‧ 五分，而自己以為別人會打負二分時，別人可能只打了負一或零分。人們自以為的分數範圍要大於實際分數範圍。這再一次證明了聚光燈效應——我們都以自我為中心，把別人對我們的印象放大了。（也有少數相反的情況，例如自己以為是負一分別人卻打了二分。該情況不影響整體規律。）
這和有趣有什麼關係呢？實際上，人們的自我中心傾向最凸顯的時候，正是其言行最偏離常規的時候。例如：穿帶有非常規圖案的T恤而不是普通白T恤時；在球隊打得特別好或者特別差，而不是不好不差時；到臺前發言而不是和其他人坐在臺下聽時。而偏離常規正是有趣所需要的。
因此，想要真正做到有趣，就要擺脫自我中心主義，因為它會在我們考慮做出一些言行時，偷偷把我們攔住。
書籍介紹
本文摘錄自《高趣商思維：比智商、情商更稀有的能力！創造不凡的「有趣」係數，放大你的表達力、思考力、行銷力、領導力》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版
作者：朱老絲
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趣商，就是「有趣」的能力。有趣不等於搞笑，不僅是幽默，而是思想靈活、說話有內容。
從麥肯錫諮詢顧問、職場培訓師到粉絲百萬的影片創作者，朱老絲成功跨界、吸引流量、獲得成就的祕訣就是「有趣」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心