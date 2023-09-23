《名媛養成班》：社交必知人際次序的禮儀——先介紹男士或女士？ 握手是由誰先伸手？

文：陳弘美

測量自己的知性、感性全方位的舞台——社交

社交，是反照自己內涵的真實力。

今晚有個名人的新書慶祝宴會。赴宴時間要刻意晚一點到，以免被認為是太閒。會場有各種業界的人士，趁此多開拓人脈、多認識一些人，就盡量發名片。用餐時和旁邊的陌生人開始交談，但是年齡、業界和我都不同，真是沒有話題。他說他的，我虛意應付，又一邊探望四周……今晚要以發完這疊名片為目標。

你會這樣嗎？

社交的意義

社交，就是與人交流。而交流什麼？這就是考題。

和各種不同年齡、業界的男性、女性、前輩、晚輩在第一聲「您好」之後，立刻什麼話題都可以勝任暢談，不是一件簡單的事。這是你平常生活中吸收的知性、感性的一個成績單。社交是給自己打個綜合分數的機會，看看這三點，你得幾分：

首先是外表。打扮、衣著對不對場合？ 各輩分之間的禮儀對不對？給人的第一印象如何？懂得進餐禮儀嗎？ 你的感性、知性和文化教養拿得出去嗎？還是和誰都沒話題，好無聊？

這三點的成績分數可以提醒你瞭解自己的優、弱點。

首先，對於赴宴的時間，愈懂社交的人愈早到。早到有許多好處：可以不必被堵在門口的人群堆中；並且早到、人尚少的時候，宴會的主人比較有時間能夠交談，也有空介紹一些新朋友給你。人少時也較能夠和新認識的人更深入交談。宴會早到可以餘裕十足的慢慢享受美酒、佳餚，並和平常碰不到、不同業界的人交換知識，這就是社交的愉悅。

宴會開場後，過了二、三十分才氣喘噓噓地跑進會場、慌忙拿飲料、取餐，隨便和其他客人交換名片，不知道要交談什麼，表面上虛應一下。要結束的十分鐘前又匆匆離開，趕去下一場……

這樣東趕西趕，好充實嗎？名媛不「跑趴」。

若以為社交就只是去表面虛應而已的話，那沒有必要去。因為你是不是在表面虛應，對方看的很清楚，也不會對你留下任何印象。就像政治人物，哪兒都露臉敷衍虛交一下，他下了政壇後也一切空空。

年紀輕時，多看看世面是很重要。一晚上軋好幾場，名片拿了一疊五彩繽紛很過癮，覺得：「哇！我認識好多人！」但是年紀過了三十歲，就應該懂得如何選擇，將時間精力灌注在某個焦點。真正的名媛社交是不以量，要以質作有內容的交流。

各路人馬共聚一堂，或許魑魅魍魎，也可能臥虎藏龍，每個人抱著不同心情和目的前來。有人為了公事想開拓更多人脈；有人想交交不同業界的朋友；有人則清心寡慾只來吃吃喝喝聊聊。社交的意義每個人不同，但是「您好」之後就「……」

沒聲音了，很可惜。不管愛不愛社交，既然出席了，被介紹了，提供話題是一個基本的義務。

當你一接到對方的名片，能夠馬上說出一個和對方業界有關係的話題，這是個漂亮的成績單。

即使和不同業界的人只能有粗淺的交談內容，也會因此刺激你今後對那個業界的注意，這就啟開了你新的智慧的一扇門，博學之路的開始。愈有知識的人就問更深的問題。有深度的問，就引出有深度的答，這就是開啟一個上乘的交流。讓對方留下印象的交流，才是一個成功的社交。

社交必知的三大禮儀

社交除了測量你知性、感性的程度之外，也是展現社會成熟度（Sophistication）的機會。參加宴會首先要注意的是得宜的服裝。一般邀請卡上會註明dress code是正式或便服。但是「便服」不是休閒服喔！還是盡量別穿平底鞋。

外觀OK了，接下來是舉止。宴會上的三大禮儀：人際次序的禮儀、進餐的禮儀、禁忌的話題。

人際次序的禮儀

在宴會上當你要介紹或是被介紹各種身分、輩分不同的男女的時候，你都有最適宜的禮數以對嗎？

介紹的順序，要先介紹男？女？

握手是由誰先伸手？

如何遞名片、接名片？

這三點是展開一個新關係的第一個動作，它有國際禮儀規定的作法（Protocol）。

和第一次見面的人，這三步作得順暢悠然，就已透露你必是經歷過許多正式、一流場面的人。

答案：

介紹的順序：先把晚輩介紹給長輩，先將男士介紹給女士。它的意義是，尊重長輩和女士，所以先讓他們瞭解對方的資訊。

握手順序亦同。晚輩、男士不先伸出手，要等長輩、女士伸出手才握。是尊重他們意願的意思。所以女士想握就大方先伸出手。

名片是代表一個人的人格，無論對方是誰，一定要用雙手接遞。接到後，雙手捧在胸前的高度靜看、唸一下名字後再收入名片匣。拿著對方名片的手不要垂下來，這樣很無禮。

書籍介紹

本文摘錄自《名媛養成班（暢銷15年，新增修版）：國際禮儀專家教你成為真名媛的20個法則》，商周出版

作者：陳弘美

現代名媛不跑趴、不用名牌，而是要大方得體，勤於行動又善於動腦；不必有錢有權，也不一定要當個拘謹的乖乖女。只要掌握20個提升談吐、氣質與品味的法則，就能成為在國際舞台上的真名媛！

人的氣質與品味其實表現在細節裡，而這些細節要靠平日的培養。本書不是教你硬梆梆的禮儀知識，而是以平易的實例與重點提示，道出國際禮儀專家的深刻體會與可行方案。

掌握成為真名媛的20個法則，讓你從裡到外，美麗滿分——

1.決定第一印象的十個要點

2.三分鐘內留下印象的社交達人

3.測量自己的知性、感性全方位的舞台——社交

4.在餐廳約會，暴露假淑女的舉止

5.珠寶是僕，不是主

6.「為誰使用香水？」才是重點

7.皮包要用對場合

8.鞋子是你的「第二張臉」

9.世界上最好的招待所——家

10去私宅作客時，小心地雷！

11.名媛必具的生活教養——瞭解食器文化

12.光環來自高頻的生物光子——運動和飲食的原點

13.光環來自高頻的意念——日常升維的方法

14.慢活，做自己時間的設計師

15.名媛的格局——單獨行動的膽識和深度

16.成為高級飯店、日式旅館的一流女客

17.世界觀升級的觀光客

18.優雅地享受異國的文化殿堂

19.有「錨」！

20.面由心生：「臉」是你人生的成續單

Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航