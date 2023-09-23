《名媛養成班》：社交必知人際次序的禮儀——先介紹男士或女士？ 握手是由誰先伸手？
我們想讓你知道的是
在宴會上當你要介紹或是被介紹各種身分、輩分不同的男女的時候，你都有最適宜的禮數以對嗎？介紹的順序，要先介紹男？女？握手是由誰先伸手？如何遞名片、接名片？這三點是展開一個新關係的第一個動作，它有國際禮儀規定的作法（Protocol）。
文：陳弘美
測量自己的知性、感性全方位的舞台——社交
社交，是反照自己內涵的真實力。
今晚有個名人的新書慶祝宴會。赴宴時間要刻意晚一點到，以免被認為是太閒。會場有各種業界的人士，趁此多開拓人脈、多認識一些人，就盡量發名片。用餐時和旁邊的陌生人開始交談，但是年齡、業界和我都不同，真是沒有話題。他說他的，我虛意應付，又一邊探望四周……今晚要以發完這疊名片為目標。
你會這樣嗎？
社交的意義
社交，就是與人交流。而交流什麼？這就是考題。
和各種不同年齡、業界的男性、女性、前輩、晚輩在第一聲「您好」之後，立刻什麼話題都可以勝任暢談，不是一件簡單的事。這是你平常生活中吸收的知性、感性的一個成績單。社交是給自己打個綜合分數的機會，看看這三點，你得幾分：
- 首先是外表。打扮、衣著對不對場合？
- 各輩分之間的禮儀對不對？給人的第一印象如何？懂得進餐禮儀嗎？
- 你的感性、知性和文化教養拿得出去嗎？還是和誰都沒話題，好無聊？
這三點的成績分數可以提醒你瞭解自己的優、弱點。
首先，對於赴宴的時間，愈懂社交的人愈早到。早到有許多好處：可以不必被堵在門口的人群堆中；並且早到、人尚少的時候，宴會的主人比較有時間能夠交談，也有空介紹一些新朋友給你。人少時也較能夠和新認識的人更深入交談。宴會早到可以餘裕十足的慢慢享受美酒、佳餚，並和平常碰不到、不同業界的人交換知識，這就是社交的愉悅。
宴會開場後，過了二、三十分才氣喘噓噓地跑進會場、慌忙拿飲料、取餐，隨便和其他客人交換名片，不知道要交談什麼，表面上虛應一下。要結束的十分鐘前又匆匆離開，趕去下一場……
這樣東趕西趕，好充實嗎？名媛不「跑趴」。
若以為社交就只是去表面虛應而已的話，那沒有必要去。因為你是不是在表面虛應，對方看的很清楚，也不會對你留下任何印象。就像政治人物，哪兒都露臉敷衍虛交一下，他下了政壇後也一切空空。
年紀輕時，多看看世面是很重要。一晚上軋好幾場，名片拿了一疊五彩繽紛很過癮，覺得：「哇！我認識好多人！」但是年紀過了三十歲，就應該懂得如何選擇，將時間精力灌注在某個焦點。真正的名媛社交是不以量，要以質作有內容的交流。
各路人馬共聚一堂，或許魑魅魍魎，也可能臥虎藏龍，每個人抱著不同心情和目的前來。有人為了公事想開拓更多人脈；有人想交交不同業界的朋友；有人則清心寡慾只來吃吃喝喝聊聊。社交的意義每個人不同，但是「您好」之後就「……」
沒聲音了，很可惜。不管愛不愛社交，既然出席了，被介紹了，提供話題是一個基本的義務。
當你一接到對方的名片，能夠馬上說出一個和對方業界有關係的話題，這是個漂亮的成績單。
即使和不同業界的人只能有粗淺的交談內容，也會因此刺激你今後對那個業界的注意，這就啟開了你新的智慧的一扇門，博學之路的開始。愈有知識的人就問更深的問題。有深度的問，就引出有深度的答，這就是開啟一個上乘的交流。讓對方留下印象的交流，才是一個成功的社交。
社交必知的三大禮儀
社交除了測量你知性、感性的程度之外，也是展現社會成熟度（Sophistication）的機會。參加宴會首先要注意的是得宜的服裝。一般邀請卡上會註明dress code是正式或便服。但是「便服」不是休閒服喔！還是盡量別穿平底鞋。
外觀OK了，接下來是舉止。宴會上的三大禮儀：人際次序的禮儀、進餐的禮儀、禁忌的話題。
人際次序的禮儀
在宴會上當你要介紹或是被介紹各種身分、輩分不同的男女的時候，你都有最適宜的禮數以對嗎？
- 介紹的順序，要先介紹男？女？
- 握手是由誰先伸手？
- 如何遞名片、接名片？
這三點是展開一個新關係的第一個動作，它有國際禮儀規定的作法（Protocol）。
和第一次見面的人，這三步作得順暢悠然，就已透露你必是經歷過許多正式、一流場面的人。
答案：
- 介紹的順序：先把晚輩介紹給長輩，先將男士介紹給女士。它的意義是，尊重長輩和女士，所以先讓他們瞭解對方的資訊。
- 握手順序亦同。晚輩、男士不先伸出手，要等長輩、女士伸出手才握。是尊重他們意願的意思。所以女士想握就大方先伸出手。
- 名片是代表一個人的人格，無論對方是誰，一定要用雙手接遞。接到後，雙手捧在胸前的高度靜看、唸一下名字後再收入名片匣。拿著對方名片的手不要垂下來，這樣很無禮。
書籍介紹
本文摘錄自《名媛養成班（暢銷15年，新增修版）：國際禮儀專家教你成為真名媛的20個法則》，商周出版
作者：陳弘美
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現代名媛不跑趴、不用名牌，而是要大方得體，勤於行動又善於動腦；不必有錢有權，也不一定要當個拘謹的乖乖女。只要掌握20個提升談吐、氣質與品味的法則，就能成為在國際舞台上的真名媛！
人的氣質與品味其實表現在細節裡，而這些細節要靠平日的培養。本書不是教你硬梆梆的禮儀知識，而是以平易的實例與重點提示，道出國際禮儀專家的深刻體會與可行方案。
掌握成為真名媛的20個法則，讓你從裡到外，美麗滿分——
1.決定第一印象的十個要點
2.三分鐘內留下印象的社交達人
3.測量自己的知性、感性全方位的舞台——社交
4.在餐廳約會，暴露假淑女的舉止
5.珠寶是僕，不是主
6.「為誰使用香水？」才是重點
7.皮包要用對場合
8.鞋子是你的「第二張臉」
9.世界上最好的招待所——家
10去私宅作客時，小心地雷！
11.名媛必具的生活教養——瞭解食器文化
12.光環來自高頻的生物光子——運動和飲食的原點
13.光環來自高頻的意念——日常升維的方法
14.慢活，做自己時間的設計師
15.名媛的格局——單獨行動的膽識和深度
16.成為高級飯店、日式旅館的一流女客
17.世界觀升級的觀光客
18.優雅地享受異國的文化殿堂
19.有「錨」！
20.面由心生：「臉」是你人生的成續單
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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