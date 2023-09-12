2024年度趨勢色出爐！Dulux得利塗料發表 "瑰蜜粉"為空間帶來甜蜜歸屬

由得利全球美學中心創意總監Heleen Van Gent帶領著各地設計、美學、社會觀察專家們共同探討並研究後，從得利2079種電腦調色中選定『瑰蜜粉』做為2024年度代表色，並將主題訂為『你的甜蜜歸屬』。專家們也圍繞柔和淺淡的『瑰蜜粉』延伸創作出三組配色靈感：溫暖相擁色盤、悠然愜意色盤、喜悅生機色盤。每一組色盤都呈現了不同的風格，讓我們的家更加舒適暖心。

Dulux 2024年度趨勢色『瑰蜜粉』

瑰蜜粉靈感來自羽毛和晚雲，可讓居家展現更細緻、柔和的美感，並增加空間的歸屬感帶來正面能量。瑰蜜粉除了可做為獨立色調外，也非常適合做為其他色彩組合的基礎顏色。它微妙而精緻，在不同的燈光下呈現出不同的色調，為空間帶來溫暖柔和感。

瑰蜜粉如何搭配不同色盤風格讓空間更多變化

『溫暖相擁色盤』- 瑰蜜粉搭配大地色系

快節奏的生活步調中，大地色系可為空間帶來踏實與親切感。選用大地色與瑰蜜粉做出漸層效果的牆面，可創造出獨一無二的溫暖風格。

『悠然愜意色盤』 - 瑰蜜粉搭配自然色系

忙碌生活中，當我們需要一個可以暫時放鬆下來、理清思緒的地方。象徵森林和海洋的藍色和綠色可以帶來平靜、清晰的感覺。瑰蜜粉結合清新的大自然色可以為空間帶來寧靜、煥新的感受。

『喜悅生機色盤』- 瑰蜜粉搭配黃褐色系

當生活充滿挑戰時，我們希望能有一個激發積極與活力的空間。喜悅生機色盤運用粉嫩色彩帶給空間更多的現代感及正面能量。

得利作為全球第一大塗料品牌，在全球運用色彩的力量，讓居家、辦公、各種生活空間煥然一新，充滿生命力。得利塗料更擁有2079種電腦調色服務，更多選色、配色靈感可上得利官網瀏覽 https://www.duluxtaiwan.com.tw/ 。

除居家空間外，2024年度代表色『瑰蜜粉』首度與大同電鍋推出10人份限量瑰蜜粉電鍋，限量上市！以瑰蜜粉的柔和淡粉色調為廚房妝點幸福空間。燉湯煲煮皆可滿足，不論是1人歸屬、2口甜蜜或4口之家，透過大同瑰蜜粉電鍋創造出每日的甜蜜時光。得利x大同瑰蜜粉電鍋預計10月中正式開賣，於大同官方購物網e同購、MOMO購物網、PChome、Yahoo購物中心、東森購物同步販售。

Photo Credit : Dulux得利塗料

本文章內容由「Dulux得利塗料」提供。