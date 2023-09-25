《遙遠的海岸》：晚清「雙刀會起事」的驚人之處，在於人民實踐自己的反政府情緒
我們想讓你知道的是
稅務問題為何突然間激起1844年的大型暴力反抗事件？簡短的答案是國際事務與帝國時代邊疆農民承擔的額外負擔。廣東省的地主與商業菁英承擔了1839到1842年第一次鴉片戰爭中對抗英軍的財務壓力。
文：麥柯麗（Melissa Macauley）
雙刀會起事
鴉片走私與組織犯罪的演化，反映出潮州在海疆的位置。邊疆社會產出自己的社會錯位。1844年，潮陽黃悟空（1808至1845年）領導的起事，正是17世紀以來種種社會趨勢的總合，也是反清事業的開頭，此一發展將在區域內不斷產生迴響，直到1912年清朝終結。更特別的是，它還反映出此刻天地會意識形態在沿岸鄉村社群中滲透的程度。
黃悟空是來自廈林村的工人。幼年喪父，母親改嫁後，他跟祖父母同住。他的祖父是鄰近衛所的守衛，教導他武術要訣。祖父去世後，家族陷入財務窘境，黃悟空遂到別人家擔任幫工。
某個時間點上，他跟一位名叫黃英聲（Huang Yinsheng，音譯）的地方流氓走得很近，後者組織了一個抗稅的幫會。雖然黃悟空是黃英聲最信任的下屬，出於某些原因，他殺害了老大接掌組織，並將之轉變成令人聞風喪膽的雙刀會。
雙刀會的入會儀式也有熟悉的天地會誓言與儀式，他還加入18世紀流傳下來的傳統教誨。黃悟空的下屬隨即開始建立支會，幫眾遂日漸擴張。
天地會入會儀式中用到雙刀，黃悟空建立自己團體時，無疑受到當地幫會傳統的影響。在菁英文化中，刀劍已經很長一段時間不被視為帝國法統的象徵，然而在幫會組織裡卻仍是強大的象徵，在天地會的「劫變末世思想（demonological messianic paradigm）」中更是重要。
一則傳說中，明朝最後皇帝的兒子為忠僕所救，他還同時帶走跟皇室有關的兩把寶劍。因此預言中，明室皇子將重返人民，雙劍也會再現。潮州幫會的入會儀式中用到刀劍，同樣地，黃悟空也訴諸這些明室復興的強大象徵。
雖有其宗教性的一面，雙刀會的吸引力更來自白話的抗稅訊息。黃悟空下令追隨者拒繳田賦，卻避免劫掠村落或殺人。這個運動吸引了一群鄉村地主追隨者。一開始，潮陽地區四村加入行動。最終會眾高達數千人之譜，多數來自潮陽及揭陽，甚至包圍了揭陽城。當縣令領軍打算逮捕幫眾時，爆發了更大規模的反抗。
這場起事遭到鎮壓後，清廷官員發現天地會滲透潮州社會的程度。廣東按察使孔繼尹（生年不詳至1848年）找到雙刀會眾名冊，估計「十戶中九戶（有人）入會」。到了1840年代，天地會傳統滲入所有社會階層，它不再是以邊緣人為主的旅外者經驗，而是鄉村生活的基本特徵。
由於這個區域充滿具有西婆羅洲僑居經驗的男性，因此兩個組織間可能有關聯（卻難以驗證）。東印度群島的荷蘭官員經常感到疑惑，早期幫會窩藏在華人農耕社群，而非比較熟悉的商業社群。黃悟空的反抗反映出旅外生活型態回頭影響了東南中國的村落生活。
當地官員此刻面臨困境，要如何抓捕完全遁藏在鄉村社會裡的數千反徒。廣東按察使認為這麼多人不可能全都被脅迫加入起事；他們應該是出於自願。要如何處理這些人呢？他決定要專注在領袖身上。黃悟空輕易被捕，拉到潮州府城處決。
當局將其他300名追隨者判處不同刑度，接著宣稱組織已遭成功「鎮壓」。其他人並未遭到處刑。大批失敗的黃悟空追隨者搭上「紅頭船」，前往海外。許多人終老於新加坡，五虎祠的神主牌上銘刻著明朝「義士」。
雙刀會起事的動機與手法都有其驚人之處。此役係由反抗者發動，幫眾採取行動，而非對官方盤查的反應。他們拒絕繳稅，攻擊縣城。也就是說，他們實踐了自己的反政府情緒。
最後，反抗勢力的規模導致官員不得不放過許多幫眾，即便已經知道他們的身分。這跟數十年前追捕幫會的手法截然不同，當時幾乎每個有名有姓的人都會被無情追擊。在此案例中，官員基本上將被迫對潮州兩縣大片區域宣戰，而此地是以家族團結聞名。
許多人受到雙刀會的抗稅訊息所吸引，因此反抗行動裡也包含繳稅的地主。雖然很難驗證區域內「十室有九戶」都有人加入反抗（名冊已經佚失），孔繼尹明顯感覺到多數家戶都有人涉入幫會。連浩鋈（Alfred Lin）以熟悉的主張回應這個議題：中華帝國晚期的地稅並沒有特別沉重。但至少在廣東，確實是個負擔。
日常交易的單位是銅幣，然而稅卻總是以白銀繳交。1713年後（康熙皇帝宣稱永不加賦），銅幣對白銀的價值下貶。1713年，兌換率是一銀兩兌700銅幣；到了19世紀中葉，兌率已經來到一銀兩兌2200銅幣。事實上，在一世紀間，土地稅已經上升三倍。
然而稅務問題為何突然間激起1844年的大型暴力反抗事件？簡短的答案是國際事務與帝國時代邊疆農民承擔的額外負擔。廣東省的地主與商業菁英承擔了1839到1842年第一次鴉片戰爭中對抗英軍的財務壓力。正如赫志清與吳兆清注意到，這場戰爭超過80％的支出，完全由廣東省財庫與稅關支付。
戰爭結束後，為了重建省府收入，遂提高地稅。在潮州，至少農民反對這些額外的榨取。
我們將看到，雙刀會之所以受到歡迎的另一個因素，是因為清廷在1839到1858年期間暴力推動的反鴉片行動。到了1830年代，沿岸地區所有村落市集社群都高度涉入非法鴉片貿易。商賈、小販、漁民及他們在鄉鎮村落的親友生計都遭到威脅，吸食鴉片取樂的人也遭遇地方當局前所未有的騷擾。
Tags：
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心