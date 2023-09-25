《遙遠的海岸》：公共租界該被視為半殖民地，還是中國主權的一部分？

文：麥柯麗（Melissa Macauley）

毒品愛國主義

由於潮陽幫徵納鴉片釐金，因此他們在上海的利益與省政府一致，後者的歲入也仰賴這些稅收。

從1869到1885年間，江蘇省財庫光是鴉片釐金，就納入223萬5004兩白銀。潮陽集團從釐金徵納費用跟鴉片市場獨占中獲利。這些收入支付了一批「釐金徵收員」大軍的經費，用來強制收取稅費，阻止走私同時還保護集團的商業利益。

我們可能會假設多數衙役都來自潮陽，不只是因為這符合旅外者的文化模式——商人建立貿易事業後，同區域的勞工尾隨而至，還因為同鄉會館控制了上海港的移工僱用，仰賴跟組織有關的勞工包頭（baotou），招募不同職種的勞工。

英國領事官員十分藐視這些徵收員，視他們為汕頭公會毒品權力的暴力執行者。這些徵收員形同一支「私人警力」，讓潮陽幫得以騷擾中國與外國競爭對手，阿查理試圖「揭發他們的裝腔作勢」。在他看來，「包繳釐金的集團……運用這個位置取得貿易獨占……並以眼線包圍騷擾獨立商家，不斷不請自來，抓捕盤問銷售員，讓人心生憂慮。」

阿查理的譴責出現在英中兩國當局的持續爭議脈絡中，亦即關於中國人是否有「權」在公共租界裡，徵收英國王室並未同意之稅收的爭議。

根本上，這是關於多數外國人選擇居住的上海區域裡，哪個國家才擁有最終主權的爭議。透過強力主張中國政府賦予的徵稅權力，潮陽商人延伸了國家權力所及之處。他們也讓英國人警覺到，他們決心要贏得這場鬥爭。

正如阿查理向英國外交部上級提出警告，他「先前期望釐金集團會放棄對租界內消費的鴉片徵收釐金，然而並未成真，同時……我收到對方法務顧問的通知，他們將持續不休，以他的話來說，就是鬥到最後。」在釐金徵收員軍團及英國律師的支持下，潮陽幫挑戰了英國人從1842年就開始打造的半殖民勢力圈。

阿查理堅稱他的前任，許士（P. J. Hughes，生卒年不詳）同意「允許」潮陽幫發出「傳票」，讓徵收員得以在公共租界區活動，是因為他以為此一制度可以阻止印度鴉片走私。

然而即便許士接受這個制度，「他也預見在租界區中允許獨立警力運作的危機，以及阻撓其行動的必要。」當然租界中已經設有警力——上海市警察，1854年在英國控制下的上海公共租界工部局下成立的警務處，由英國、愛爾蘭、錫克教徒及後來的中國警員組成。他所說的「獨立」，指的是「獨立在英國控制之外」。

當許士同意由徵收員收取釐金並監控鴉片市場的體系時，他以為他們會「與外國警力合作」並「獲得會審公廨中的（英國）陪審官（Assessor）同意」。然而潮陽集團兩者皆無，阿查理將此形容為「試圖踐踏」他的權威。

這裡必須補充，阿查理對潮州人別有惡意。1869年擔任駐汕頭領事時，他就不斷抱怨沿岸村民對英國人的武裝對抗。當地農民攻擊一名英國水兵的事件中，由於他過度反應，砲擊村落一事（所謂的金龜子號事件〔Cockchafer Affair〕），差點毀了他的外交事業。

遭到當時外交大臣克拉倫登伯爵〔George Villiers, 4th Earl of Clarendon, 1800-1870〕譴責後，阿查理深感憤恨，認為外交部並不了解他被派駐暴力區域的「困難處境」，此地農民因「難以馴服而名聞遐邇」。他將潮州描述為「自古以來，氏族鬥爭、私下謀殺、幫派搶劫、系統性勒索及一切歐洲黑暗時代才存在的壓迫惡行，就在廣東東北角落星羅棋布的村莊中蓬勃發生。」

後續阿查理轉調上海的請求獲得允許，然而當他發現自己在上海港的最大對手，竟然就是來自廣東那個角落的旅外者時，心底想必多麼驚訝不安。雖然他在關於1880年代上海潮陽幫的記述中，並未提到早年事件，但那些事情不大可能被拋諸腦後。

英國人與潮陽鴉片集團之間的爭議，測試的是公共租界的法律地位。

它該被視為半殖民地，亦或仍舊是中國主權的一部分呢？潮陽商人固然是受到經濟的利己心驅使；他們並未公開表達政治議題（但他們也不是十分忠於清廷）。

無論如何，他們抗拒接受英國人在城裡的權威，反制常見於在大英帝國境內各地，悄悄擴張英國控制力的行動。中國政府賦予他們在鴉片釐金徵收上的獨占權利。中國人有權對本土商業徵稅，也有權派出徵收員執行中國法律。

從英國領事的怒言中可以判斷，這種中國主權的伸張，被視為對英國認知中條約體系的運作方式，發出不尋常的強力抵制。

相關書摘 ▶《遙遠的海岸》：晚清「雙刀會起事」的驚人之處，在於人民實踐自己的反政府情緒

書籍介紹

本文摘錄自《遙遠的海岸：中國海疆上的殖民擴張》，時報文化出版

作者：麥柯麗（Melissa Macauley）

譯者：林玉菁

2022年世界歷史協會班特利圖書獎

改變對殖民時代中國角色理解的先鋒史學之作

本書故事極具感染力，色彩豐厚，深具洞見。

從全球史的角度去詮釋潮州人成功的歷史，驚人深刻，饒有勝意！

傳統中國被視為欠缺海洋與殖民影響力的大陸帝國，

麥柯麗挑戰此一觀點，

揭示中國東南地區的經濟擴張，可與歐洲人的海外殖民野心分庭抗禮。

本書是一份全球脈絡下的地方研究。它將闡明中國東南方、上海、香港與東南亞區域之間交纏的歷史；這些東南亞區域是十七世紀後旅外潮人遷徙的目的地，包含暹羅灣上的曼谷與柬埔寨、西婆羅洲、馬來亞南部、新加坡及越南的湄公河三角洲。