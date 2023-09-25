《遙遠的海岸》：公共租界該被視為半殖民地，還是中國主權的一部分？
我們想讓你知道的是
根本上，這是關於多數外國人選擇居住的上海區域裡，哪個國家才擁有最終主權的爭議。透過強力主張中國政府賦予的徵稅權力，潮陽商人延伸了國家權力所及之處。他們也讓英國人警覺到，他們決心要贏得這場鬥爭。
文：麥柯麗（Melissa Macauley）
毒品愛國主義
由於潮陽幫徵納鴉片釐金，因此他們在上海的利益與省政府一致，後者的歲入也仰賴這些稅收。
從1869到1885年間，江蘇省財庫光是鴉片釐金，就納入223萬5004兩白銀。潮陽集團從釐金徵納費用跟鴉片市場獨占中獲利。這些收入支付了一批「釐金徵收員」大軍的經費，用來強制收取稅費，阻止走私同時還保護集團的商業利益。
我們可能會假設多數衙役都來自潮陽，不只是因為這符合旅外者的文化模式——商人建立貿易事業後，同區域的勞工尾隨而至，還因為同鄉會館控制了上海港的移工僱用，仰賴跟組織有關的勞工包頭（baotou），招募不同職種的勞工。
英國領事官員十分藐視這些徵收員，視他們為汕頭公會毒品權力的暴力執行者。這些徵收員形同一支「私人警力」，讓潮陽幫得以騷擾中國與外國競爭對手，阿查理試圖「揭發他們的裝腔作勢」。在他看來，「包繳釐金的集團……運用這個位置取得貿易獨占……並以眼線包圍騷擾獨立商家，不斷不請自來，抓捕盤問銷售員，讓人心生憂慮。」
阿查理的譴責出現在英中兩國當局的持續爭議脈絡中，亦即關於中國人是否有「權」在公共租界裡，徵收英國王室並未同意之稅收的爭議。
根本上，這是關於多數外國人選擇居住的上海區域裡，哪個國家才擁有最終主權的爭議。透過強力主張中國政府賦予的徵稅權力，潮陽商人延伸了國家權力所及之處。他們也讓英國人警覺到，他們決心要贏得這場鬥爭。
正如阿查理向英國外交部上級提出警告，他「先前期望釐金集團會放棄對租界內消費的鴉片徵收釐金，然而並未成真，同時……我收到對方法務顧問的通知，他們將持續不休，以他的話來說，就是鬥到最後。」在釐金徵收員軍團及英國律師的支持下，潮陽幫挑戰了英國人從1842年就開始打造的半殖民勢力圈。
阿查理堅稱他的前任，許士（P. J. Hughes，生卒年不詳）同意「允許」潮陽幫發出「傳票」，讓徵收員得以在公共租界區活動，是因為他以為此一制度可以阻止印度鴉片走私。
然而即便許士接受這個制度，「他也預見在租界區中允許獨立警力運作的危機，以及阻撓其行動的必要。」當然租界中已經設有警力——上海市警察，1854年在英國控制下的上海公共租界工部局下成立的警務處，由英國、愛爾蘭、錫克教徒及後來的中國警員組成。他所說的「獨立」，指的是「獨立在英國控制之外」。
當許士同意由徵收員收取釐金並監控鴉片市場的體系時，他以為他們會「與外國警力合作」並「獲得會審公廨中的（英國）陪審官（Assessor）同意」。然而潮陽集團兩者皆無，阿查理將此形容為「試圖踐踏」他的權威。
這裡必須補充，阿查理對潮州人別有惡意。1869年擔任駐汕頭領事時，他就不斷抱怨沿岸村民對英國人的武裝對抗。當地農民攻擊一名英國水兵的事件中，由於他過度反應，砲擊村落一事（所謂的金龜子號事件〔Cockchafer Affair〕），差點毀了他的外交事業。
遭到當時外交大臣克拉倫登伯爵〔George Villiers, 4th Earl of Clarendon, 1800-1870〕譴責後，阿查理深感憤恨，認為外交部並不了解他被派駐暴力區域的「困難處境」，此地農民因「難以馴服而名聞遐邇」。他將潮州描述為「自古以來，氏族鬥爭、私下謀殺、幫派搶劫、系統性勒索及一切歐洲黑暗時代才存在的壓迫惡行，就在廣東東北角落星羅棋布的村莊中蓬勃發生。」
後續阿查理轉調上海的請求獲得允許，然而當他發現自己在上海港的最大對手，竟然就是來自廣東那個角落的旅外者時，心底想必多麼驚訝不安。雖然他在關於1880年代上海潮陽幫的記述中，並未提到早年事件，但那些事情不大可能被拋諸腦後。
英國人與潮陽鴉片集團之間的爭議，測試的是公共租界的法律地位。
它該被視為半殖民地，亦或仍舊是中國主權的一部分呢？潮陽商人固然是受到經濟的利己心驅使；他們並未公開表達政治議題（但他們也不是十分忠於清廷）。
無論如何，他們抗拒接受英國人在城裡的權威，反制常見於在大英帝國境內各地，悄悄擴張英國控制力的行動。中國政府賦予他們在鴉片釐金徵收上的獨占權利。中國人有權對本土商業徵稅，也有權派出徵收員執行中國法律。
從英國領事的怒言中可以判斷，這種中國主權的伸張，被視為對英國認知中條約體系的運作方式，發出不尋常的強力抵制。
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書籍介紹
本文摘錄自《遙遠的海岸：中國海疆上的殖民擴張》，時報文化出版
作者：麥柯麗（Melissa Macauley）
譯者：林玉菁
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2022年世界歷史協會班特利圖書獎
改變對殖民時代中國角色理解的先鋒史學之作
本書故事極具感染力，色彩豐厚，深具洞見。
從全球史的角度去詮釋潮州人成功的歷史，驚人深刻，饒有勝意！
傳統中國被視為欠缺海洋與殖民影響力的大陸帝國，
麥柯麗挑戰此一觀點，
揭示中國東南地區的經濟擴張，可與歐洲人的海外殖民野心分庭抗禮。
本書是一份全球脈絡下的地方研究。它將闡明中國東南方、上海、香港與東南亞區域之間交纏的歷史；這些東南亞區域是十七世紀後旅外潮人遷徙的目的地，包含暹羅灣上的曼谷與柬埔寨、西婆羅洲、馬來亞南部、新加坡及越南的湄公河三角洲。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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