以色列司法改革爭議持續延燒：最高法院今日舉行聽證會，數萬名反對者揮舞以色列國旗抗議
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以色列最高法院今天舉行歷史性的聽證會，聽取總理納坦雅胡政府推動司法改革的意見。由於反對者將政府的司法改革計畫視為「對民主的威脅」，因此在聽證會前夕，數萬名抗議者上街示威遊行，來表達對極右翼政府的不滿。
今（12）日，以色列最高法院針對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所推動的司法改革計畫舉行聽證會，而前一晚（11日），數萬名抗議者也在耶路撒冷最高法院外集會示威。目前，最高法院的聽證會仍在進行中，法院的審理預計會持續數週甚至是數月，而法院最遲將於明年1月之前做出最終裁決。外界擔憂，納坦雅胡政府是否會遵守法院的裁決，以色列是否又將陷入前所未有的政治危機。
以色列最高法院大法官：合理性是全球的司法趨勢
今天這場歷史性的聽證會由15名法官共同審理，並將首次聽取納坦雅胡政府的請願內容。
今年7月，在納坦雅胡及其極右翼執政聯盟的支持下，以色列國會強行修訂基本法、通過極具爭議性的司法改革計畫。納坦雅胡稱，以色列的司法體系需要徹底改革，否則最高法院中的非民選法官將持續掌握「至高無上的權力」。
在極右翼執政聯盟所推動的司法改革計畫中，允許以色列國會能以單純多數決（Simple Majority）的方式，推翻該國最高法院所裁決的結果。此舉是為了反制最高法院有權以「合理性」為由，撤銷民選的國會議員所做出的決策。
在今天的聽證會上，最高法院首席大法官哈尤特（Esther Hayut） 表示，使用「合理性」來審查政府的決策是全球趨勢。他指出，英國和澳洲近年來愈加頻繁地使用合理性作為司法原則，但以色列卻正在取消這一原則。
根據《以色列時報》報導，在聽證會開始的前不久，以色列副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）聲稱，這場聽證會「完全缺乏權威」，並且「對民主和國會構成致命打擊」。
李文說，「歷代最高法院的法官都同意『主權在民』，而這個理念也體現在《以色列基本法》當中。」他進一步表示，最高法院的法官是非民選的，而法院卻將自己置身於政府之上、國會之上、人民之上、法律之上。李文認為，「動搖了以色列民主基礎的」不是政府推動的司法改革，而是這場最高法院的聽證會。
另一方面，今天聽證會開始時，數十名納坦雅胡的右翼支持者也在最高法院外抗議，他們通過大聲公呼喊，「人民掌握主權！」此外，支持者強調，他們是投票給納坦雅胡，而非最高法院的法官。
以色列史上規模最大、歷時最長的抗議持續延燒
納坦雅胡政府的司法改革計畫被反對者視為「對民主的威脅」，並且激怒了社會各階層的以色列人。在過去的36週內，數十萬名抗議者走上街頭，舉行一場又一場的示威活動。
而不出意料的，在週二聽證會的前一晚，抗議者也於最高法院外集結，他們高舉以色列國旗、呼喊口號，以表達對極右翼政府的不滿。
根據《路透社》報導，抗議者認為，司法改革計畫損害了法院的獨立性，並為政府腐敗打開大門，從而削弱了民主。而一名抗議者向媒體表示，「以色列一直是一個民主、開放、自由的國家，但這個政府想要改變它，我們不會讓他們這麼做。」
根據《美聯社》報導，納坦雅胡政府試圖透過司法改革計畫，將權力集中至執政聯盟手中，而這會讓以色列走向獨裁統治。抗議者認為，由於以色列的立法、政治制衡體系相對薄弱，法院必須保留撤銷政府決策的權利，作為制衡國會的手段。若法院失去合理性的判斷標準，納坦雅胡政府便可能任命有前科的親信作為內閣，或是取消婦女與少數族群的權利，甚至是併吞、佔領約旦河西岸。
針對司法改革計畫所舉行的聽證會預計將持續數週，甚至是數月。不過，由於法官卸任期限將至，最高法院最遲應於2024年1月12日之前做出裁決，而外界也擔心，納坦雅胡政府是否會遵守法院的裁決，以色列是否又將陷入前所未有的政治危機。
新聞來源
- Israel on edge as Supreme Court convenes for historic, crucial overhaul hearing（The Times of Israel）
- High Court chief says nixing of reasonableness standard goes against global trends（The Times of Israel）
- Israel’s contentious legal overhaul comes to a head as judges hear cases on their own fate（AP）
- Israeli Supreme Court hears first challenge to Netanyahu’s contentious judicial overhaul（AP）
- Protests grip Israel ahead of historic Supreme Court session（Reuters）
延伸閱讀
- 以色列國會通過極具爭議性司法改革計畫，削弱最高法院權力，數萬名群眾上街激烈抗議
- 以色列國會砍最高法院權力激化對立，美國表遺憾、德國高度關切，司改風暴一次看懂
- 一首20年前的〈Seven Nation Army〉，為何成為以色列反司法改革示威潮的「主旋律」？
- 以色列司法改革抗議潮，為何境內最大少數族裔阿拉伯人鴉雀無聲？
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html