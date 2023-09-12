以色列司法改革爭議持續延燒：最高法院今日舉行聽證會，數萬名反對者揮舞以色列國旗抗議

今（12）日，以色列最高法院針對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所推動的司法改革計畫舉行聽證會，而前一晚（11日），數萬名抗議者也在耶路撒冷最高法院外集會示威。目前，最高法院的聽證會仍在進行中，法院的審理預計會持續數週甚至是數月，而法院最遲將於明年1月之前做出最終裁決。外界擔憂，納坦雅胡政府是否會遵守法院的裁決，以色列是否又將陷入前所未有的政治危機。

以色列最高法院大法官：合理性是全球的司法趨勢

今天這場歷史性的聽證會由15名法官共同審理，並將首次聽取納坦雅胡政府的請願內容。

今年7月，在納坦雅胡及其極右翼執政聯盟的支持下，以色列國會強行修訂基本法、通過極具爭議性的司法改革計畫。納坦雅胡稱，以色列的司法體系需要徹底改革，否則最高法院中的非民選法官將持續掌握「至高無上的權力」。

在極右翼執政聯盟所推動的司法改革計畫中，允許以色列國會能以單純多數決（Simple Majority）的方式，推翻該國最高法院所裁決的結果。此舉是為了反制最高法院有權以「合理性」為由，撤銷民選的國會議員所做出的決策。

在今天的聽證會上，最高法院首席大法官哈尤特（Esther Hayut） 表示，使用「合理性」來審查政府的決策是全球趨勢。他指出，英國和澳洲近年來愈加頻繁地使用合理性作為司法原則，但以色列卻正在取消這一原則。

根據《以色列時報》報導，在聽證會開始的前不久，以色列副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）聲稱，這場聽證會「完全缺乏權威」，並且「對民主和國會構成致命打擊」。

李文說，「歷代最高法院的法官都同意『主權在民』，而這個理念也體現在《以色列基本法》當中。」他進一步表示，最高法院的法官是非民選的，而法院卻將自己置身於政府之上、國會之上、人民之上、法律之上。李文認為，「動搖了以色列民主基礎的」不是政府推動的司法改革，而是這場最高法院的聽證會。

另一方面，今天聽證會開始時，數十名納坦雅胡的右翼支持者也在最高法院外抗議，他們通過大聲公呼喊，「人民掌握主權！」此外，支持者強調，他們是投票給納坦雅胡，而非最高法院的法官。

Photo Credit: GettyImages 9月12日，親以色列政府的右翼支持者在最高法院前舉行集會，表達對司法改革計劃的支持。

以色列史上規模最大、歷時最長的抗議持續延燒

納坦雅胡政府的司法改革計畫被反對者視為「對民主的威脅」，並且激怒了社會各階層的以色列人。在過去的36週內，數十萬名抗議者走上街頭，舉行一場又一場的示威活動。

而不出意料的，在週二聽證會的前一晚，抗議者也於最高法院外集結，他們高舉以色列國旗、呼喊口號，以表達對極右翼政府的不滿。

根據《路透社》報導，抗議者認為，司法改革計畫損害了法院的獨立性，並為政府腐敗打開大門，從而削弱了民主。而一名抗議者向媒體表示，「以色列一直是一個民主、開放、自由的國家，但這個政府想要改變它，我們不會讓他們這麼做。」

根據《美聯社》報導，納坦雅胡政府試圖透過司法改革計畫，將權力集中至執政聯盟手中，而這會讓以色列走向獨裁統治。抗議者認為，由於以色列的立法、政治制衡體系相對薄弱，法院必須保留撤銷政府決策的權利，作為制衡國會的手段。若法院失去合理性的判斷標準，納坦雅胡政府便可能任命有前科的親信作為內閣，或是取消婦女與少數族群的權利，甚至是併吞、佔領約旦河西岸。

Photo Credit: GettyImages 9月11日晚間，以色列民眾在最高法院外示威抗議，反對納坦雅胡政府的司法改革計畫。

Photo Credit: GettyImages 9月11日晚間，以色列民眾在最高法院外示威抗議，反對納坦雅胡政府的司法改革計畫。

針對司法改革計畫所舉行的聽證會預計將持續數週，甚至是數月。不過，由於法官卸任期限將至，最高法院最遲應於2024年1月12日之前做出裁決，而外界也擔心，納坦雅胡政府是否會遵守法院的裁決，以色列是否又將陷入前所未有的政治危機。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範