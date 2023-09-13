傳說關公在曼谷昭披耶河大戰夜叉王？原來是一部泰國電影帶來的「美麗誤會」

近年遊客到泰國旅行掀起了穿泰服的熱潮，旅客穿上泰服在黎明寺拍攝帥氣或美麗的照片，而沒有拍照習慣的長輩們則會跟著諳華語的導遊走走逛逛黎明寺，聽著導遊提到黎明寺與泰國七大帝當中的鄭信王之間的關聯，同時也不免俗地會聽到那講了很多年的「鄭信王詛咒」，以及傳說位於黎明寺對面的臥佛寺是用來震攝鄭王詛咒所用，關於這部分筆者之前已經寫過文章〈從台灣媒體瘋傳的泰國「鄭信王詛咒」，一探謠言背後的虛實〉，分析過其謬誤之處，不過這不代表臥佛寺跟黎明寺之間就不存在傳說。本文就要以當地人的視角，帶讀者來認識曼谷人所聽過的「守護夜叉對決傳說」。

「守護夜叉」（ยักษ์วัด）是泰國寺廟的文化特色，最知名的守護夜叉就是大皇宮內玉佛寺的十二守護夜叉，該十二守護夜叉在曼谷蘇汪納朋機場的報到大廳可以看到，關於最常見到的十二守護夜叉的詳細介紹，可參考筆者之前的文章〈遊客們愛去的曼谷大皇宮玉佛寺，竟是由泰國史詩《拉瑪堅》的大反派「十二夜叉」守護著〉。

Photo Credit：洪銘謙 圖中的兩個守護夜叉，是托薩甘之雙胞胎兒子

黎明寺的兩尊守護夜叉王

如果讀者是搭船前往黎明寺的話，都會在下船後看見「黎明寺的守護夜叉（ยักษ์วัดแจ้ง）」，許多人會在那邊拍照，而那兩尊實際上也是來自傳統十二守護夜叉，分別是托薩甘（ทศกัณฐ์）與薩哈德差（สหัสเดชะ），這兩位夜叉王都是泰國神話《拉瑪堅》當中的大反派，也是擁有強大法力夜叉王，因此能震攝整個區域，維護寺廟的安寧與秩序。

值得注意的是，泰國的十二守護夜叉的搭配是依據神話《拉瑪堅》當中的地位與能力搭配，並不能隨意找兩個守護夜叉就搭配一起，也就是説，當我們看到一尊是擁有十顆頭的托薩甘時，旁邊站著的一定就是同樣是夜叉王的薩哈德差；這兩尊守護夜叉在十二守護夜叉當中地位最高，因此才能搭配上黎明寺這座地位崇高的寺廟。黎明寺除了在吞武里王朝時期是鄭信王皇宮的寺廟以外，在卻克里王朝期間也是拉瑪二世遺骨的放置處，是屬於帝王層級的寺廟，因此必須由王者等級的守護夜叉駐紮。

Photo Credit:โดย Jakub Hałun - งานของตัวCC BY-SA 4.0 托薩甘

臥佛寺的各種守護夜叉

臥佛寺的守護夜叉則比較特別，並不是出自於常見十二守護夜叉的組合，但同樣是來自泰國神話《拉瑪堅》故事當中的角色，他們分別是托薩甘的弟弟「孔王（พญาขร）」（膚色：綠色），搭配「薩塔順王（สัทธาสูร）」（膚色：粉紅接近白），還有「麥亞腊王（มัยราพณ์）」（膚色：紫色）搭配「賢阿提王（แสงอาทิตย์）」（膚色：紅色），其中麥亞腊王在傳統十二守護夜叉的組合當中，是與托薩甘的姪子威倫詹邦（วิรุณจำบัง）站在一起，不過在臥佛寺則是跟賢阿提王一起，算是較特殊的組合。

至於許多人去臥佛寺看到的關公造型或西洋人造型的石像，嚴格說起來並不是臥佛寺的守護夜叉，也不能稱作「中式夜叉（ยักษ์จีน）」，依據當地說法這些石像只是雕像而已。

所以真正守護寺廟安寧的夜叉並不是來自中國與西洋，而是神話《拉瑪堅》的夜叉王，至於為何臥佛寺會出現電影當中的「關公石像大戰夜叉王」的畫面，那就是來自傳說故事與電影的改編了。

臥佛寺與黎明寺的「守護夜叉對決傳說」