杭州亞運9/23揭開序幕：台灣代表團由戴資穎、郭婞淳領軍，棒球隊陣容為近3屆亞運最強

（中央社）杭州亞運將於9月23日揭開序幕，台灣代表團將由「舉重女神」郭婞淳、羽球一姐戴資穎領軍，除將尋求隊史第100金外，體育署也期盼，能再次突破10金的門檻。

亞運過去向以4年舉辦一次，杭州亞運受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，被迫延後1年登場，也是繼1990年北京、2010年廣州亞運後，中國第3度取得亞運主辦權。

杭州亞運將於9月23日登場，直至10月8日閉幕，將舉行游泳、射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、拳擊等41個賽事，且首度增設電子競技、霹靂舞項目，來自亞洲各國好手將角逐481面金牌。

台灣代表團預計將派出521名選手參賽，其中「舉重女神」郭婞淳、羽球一姐戴資穎與「鞍馬王子」李智凱都將尋求連霸。

至於曾在東京奧運奪牌的跆拳道女將羅嘉翎、「柔道男神」楊勇緯等人，同樣也是今年台灣亞運代表團爭金的指標。

台灣代表團在2018年雅加達亞運拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，僅次1998年曼谷亞運所締造的19金、17銀與41銅隊史之最，且自2010年廣州亞運開始，台灣代表團已連3屆亞運都拿下雙位數金牌，今年也希望可以維持「傳統」，拿下至少10面以上金牌。

由於台灣代表團過去在亞運已累積99金，誰能在隊史第100金留名備受關注，而柔道、射擊等競賽項目，都將在杭州亞運開幕式隔天登場，都有機會成為第100金的得主。

將在杭州亞運期間迎來26歲生日，楊勇緯生日禮物瞄準金牌

（中央社）「柔道男神」楊勇緯曾登上世界第1，也曾在奧運殿堂奪銀，2項紀錄都是台灣第1人，9月28日將滿26歲的他，這次出征杭州亞運不僅要超越上屆成績，金牌無外乎是最好的生日禮物。

具排灣族血統的楊勇緯，是台灣柔道代表隊在這次杭州亞運的奪牌希望，2年前他首度叩關奧運就締造歷史，勇奪東奧男子柔道60公斤級銀牌，不僅拿下隊史首面奧運獎牌，還成為登上世界第1的首名台灣柔道選手。

2022年對於楊勇緯而言是風光璀璨的1年，他征戰7場國際賽事，累積帶回1金、2銀、3銅、共計6面獎牌，只要有出賽，幾乎就是奪牌保證。

不過今年上半年楊勇緯迎來考驗，由於規則變動，還在適應裁判尺度的他陷入低潮，上半年出賽5場，僅在成都世界大學運動會拿下1銀，本季獎牌總算開張。

中華民國柔道總會今年4月聘請日籍教練高市賢悟來台擔任教練，協助楊勇緯持續精進技術，希望透過「外援」的加入，讓他儘速找回過往節奏，並在杭州亞運再次攀上顛峰。

在杭州亞運登場前，楊勇緯特地前往柔道發源地日本進行移訓，期待汲取更多經驗，在亞運舞台大展身手，面對9月28日即將到來的26歲生日，上屆亞運奪銅的他，這次不僅要追求更佳的獎牌成色，也將為自己的生日禮物全力以赴，期望得以穿金戴銀。

棒球將在10/1開打，台灣隊陣容堪稱近3屆最強

（中央社）杭州亞運棒球將在10月1日開打，台灣隊擁有9名旅外選手、8名中職菁英，共17名職業球員堪稱近3屆最華麗陣容，其中還有許多小聯盟潛力投手，目標是繼2006年杜哈亞運後再次摘金。

上屆2018年雅加達亞運台灣隊以業餘球員為主體，只有少數中職球員支援，靠著「抗韓英雄」吳昇峰好投，以2比1擊敗全職業明星陣容的韓國隊，最後拿下銅牌；台灣在2014年仁川亞運、2010年廣州亞運都拿下銀牌。

2006年杜哈亞運台灣在金牌戰對上日本，靠著林智勝敲出再見安打，助台灣拿下隊史首面亞運棒球金牌（不含示範賽），這面金牌至今仍讓球迷印象深刻。

這次杭州亞運台灣棒球代表隊由總教練吳思賢領軍，球員24人名單中，職業球員就占了17人，為近3屆亞運最強陣容，包括美職小聯盟體系的林昱珉、陳柏毓、劉致榮、潘文輝、林家正、鄭宗哲、李灝宇，日職球員王彥程、吳念庭；還有中職的古林睿煬、鄭浩均、戴培峰、林立、林子豪、申皓瑋、林安可與林子偉。

其中投手陣容由美職小聯盟投手群撐起，以響尾蛇隊2A的林昱珉及紅襪隊2A的劉致榮層級最高。20歲左投林昱珉去（2022）年開啟旅美生涯，今年從高階1A起步、7月中升至2A，備受球團重視，並在8月的各隊農場新秀前30名排行中，從季初的第13名躍升至第5名。

「火球男」劉致榮在加入美職前就受到各方關注，參加2019年亞錦賽冠軍戰面對日本，後援2.1局飆出5次三振，最快球速達158公里，助台灣隊奪下冠軍，也獲大會最有價值球員殊榮，進軍職棒前就已在國際賽舞台證明自己。

今年杭州亞運棒球第1階段資格賽在9月26日至28日舉行，由泰國、寮國、新加坡爭取2張晉級正式賽門票。正式賽程則從10月1日開打，台灣隊與資格賽排名第1的球隊、以及韓國、香港分在B組；A組則有地主中國、菲律賓、日本和資格賽排名第2的球隊，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範