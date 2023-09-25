張鴻仁《政府不敢告訴你的健保危機》：抽菸可以救健保？你沒搞錯
我們想讓你知道的是
作者以歷任健保局總經理、疾病管制局局長的公衛行政經歷，為台灣的全民健保制度做出全方位的檢查與審視。不僅大膽指陳、針砭健保的長年沉痾，更積極提出多種政策改革選項，逐一分析各種利弊，試圖為台灣醫療體系找到未來的出路。全民健保是否可以永續？就看我們現在的選擇與行動！
文：張鴻仁
第八章 吸菸可以救健保？你沒搞錯
全民健保委員會最常被問到的一個問題：這個新藥使用之後，可以節省多少醫療費用？這樣的問題，已經到了另一個層次——我們不只是投資健康，還希望可以回收投資成本。預防重於治療是理想，但現實上是治療的需求遠大於預防，花錢買到的是健康，不是為了省錢，這是進步社會的思維，也是所有先進國家都清楚的道理。
投資不足，固然是最重要的問題，但是衛生專家常說，增加錢不能完全解決問題，錢用在刀口上才是關鍵。這個思維當然百分之百的正確，但是有一個盲點，那就是「上醫治未病之病」。
據說中國古代四大名醫之一的扁鵲曾講過：「長兄善治未病之病、中兄善治欲病之病，而我僅善治已病之病，於病情嚴重之時，一般人都看到我下針放血、用藥教藥，都以為我醫術高明，因此名氣響遍全國。」
如果千古名醫都這麼說，我們可以推論全世界九九％的醫生都是下醫，那上醫都到哪裡去了？
預防重於治療，是個理想，也是我們應該努力的目標，不過，公共衛生是非常務實的科學，預防醫學是一門很深的學問，有三段五級之分，請參考圖表8-1。
從圖表8-1可以瞭解，理想上我們希望規律生活、規律運動、均衡飲食、環境沒有汙染、乾淨的飲水、潔淨的空氣，從出生到死亡可以無病無痛，活到百歲自然死亡。但這只是一個理想境界，所謂「人吃五穀雜糧，那有不生病的？」而且除了極少數的幸運者之外，通常年歲越長病痛越多。
所以，公共衛生學教導我們，如果你無法「治未病病」，那就「治欲病病」，無法「治欲病病」，只好「治已病病」。有些病發作之後（如中風），救不回完全健康的狀態，那就只能復健了。今天我們說「預防重於治療」，更務實地說是各階段的預防（當然包括治療），各有其重要性。事實上，大家可能高估了現代醫學的發展，依照分類，人類細分有七萬種疾病，目前可以「一級預防」（Primary Prevention）——預防其不發生（治未病之病）的病症是少數中的少數（詳見圖表8-2）。
不只如此，現代醫學可以治欲病之病，也是少之又少。這也是目前醫學研究最重要的領域，其目的是希望「早期診斷，及時治療」，不希望「小病」變大病（詳見圖表8-3）。
這就是為什麼全世界絕大部分醫生是「下醫」， 實非不為也，乃不能也！
有了這個認知之後，我們進一步問，預防了一個疾病後，可以省多少錢？這是在全民健保委員會最常被問到的一個問題：這個新藥使用之後，可以節省多少醫療費用？這樣的問題，已經到了另一個層次——我們不只是投資健康，還希望可以回收投資成本。
我們舉例來說明，二○一七年政府發表了C肝根除計畫，希望提前達成世界衛生組織訂定的二○三○年根除C型肝炎的目標。其中二○一七到二○二一年總藥費共投入一百九十五億元，這個預算因為編在健保總額內，所以每年都要經過全民健保委員會審議。在委員會中「付費者」與「消費者」的代表都提出這個非常重要的問題：我們「根除」了一個疾病，可以省下多少醫療費用？
幽門桿菌的經驗
二○○五年，兩位澳洲學者因為證明幽門桿菌是引發胃潰瘍的元凶而得到諾貝爾獎，打破了醫界數十年來因為「壓力」引發「胃酸過多」而造成胃潰瘍的理論，從此胃潰瘍用抗生素根除幽門桿菌就可以根治，而且未來發生胃癌的機率也大幅降低。
當我們過去一、二十年來根除了那麼多「胃幽門桿菌」，到底省下多少錢？答案是，花在這兩個疾病的錢，「表面上」的確大幅下降；仔細想，不得胃潰瘍的人，也可能有「胃食道逆流」；不得胃癌的人，有可能得其他癌症；什麼胃病都沒有的人，因為活得更長壽，未來卻可能要裝心臟支架、開白內障、換關節、植牙⋯⋯。總言而之，活得越久，醫療費用反而花費越多，「能省下多少錢」是否問錯了問題？
抽菸救健保
我有一個山友，綽號小楊，是百岳高手，但他是個菸槍，抽菸時理直氣壯，無視身邊一堆衛生大老。他說自己抽菸，所以一定比大家早走，未來可以省下許多醫療費用，對健保財務有貢獻，所以「抽菸救健保」成了他的口頭禪，根據這套歪理，嚼檳榔也可以救健保。
小楊不一定讀過這篇刊登在一九九七年《新英格蘭雜誌》上的論文，但是他說的沒錯，這篇論文發現，抽菸的人平均比不抽菸的人少活十幾歲，若僅以同年齡比較，其平均醫療費用高於不抽菸的人，所以戒菸確實可以「節省醫療費用」；但是，論文又發現若用「終身醫療費用」（Lifetime Healthcare Expenditure）來比較，因為不吸菸者活得久，所以終身醫療費用高於吸菸者。
這個結果其實並不令人意外。同理，C肝患者，過去因肝硬化、肝癌無藥可醫，五十至六十歲就英年早逝；但今天有藥可醫，我們每人花十幾二十萬元「根治」了C肝，因此多活了二、三十年，這樣的投資當然非常划算！
至於多活的幾十年，隨著年齡增長，每年都要多花上幾萬、十幾萬，甚至幾十萬、上百萬元的醫療費用，該怎麼辦？一開始我就請大家看《全民健保法》第一條，辦健保的目的是為了投資健康，不是為了省錢，如果省錢是王道，我們讓新藥晚一點進健保，可能也是對的？我們真的覺得錢比生命健康重要？那就乾脆停辦健保、關掉醫院，一年可以省一兆！
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45