2023金音獎入圍名單：Mong Tong、沈鴻元率先獲獎，評審團主席盧律銘透露評選內幕
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今年第14屆金音獎公佈了入圍名單，其中備受樂迷矚目的9m88、鄭宜農、落日飛車、鶴The Crane等人皆有入圍，而本屆評審團主席為三金常客盧律銘，也談到了本次評選的內幕與標準，包含「金曲、金音」是否要合併的議題。
今（2023）年第14屆金音創作獎（下簡稱金音獎）入圍名單於今（12）日公布，由本屆評審團主席盧律銘，及嘉賓HUSH、Karencici、體熊專科、海豚刑警、文化部常務次長徐宜君等人揭曉。
而本屆金音獎共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項。至於率先公佈的獎項得主，「評審團獎」為Mong Tong《道火》；「特別貢獻獎」則是已故音樂人沈鴻元。
今年的金音獎邁入第14年，整體主軸為「對應人的年齡是14歲」，這是散發年輕世代叛逆與純真的年紀，而根據官方指出，對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。
至於本屆金音獎採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者則涵蓋了日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等。
而本屆評審團主席為三金、金音獎入圍、得獎常客盧律銘，其擅長電子音樂，並從音樂創作橫跨聲音設計，同時致力於結合電影、電視及影音藝術的配樂技巧。而盧律銘近年代表的電影配樂作品有《返校》、《無聲》、《腿》、《消失的情人節》、《瀑布》等片，而盧律銘同時是樂團「聲子蟲」的吉他手，也入圍了今年金曲獎最佳樂團獎。
談及為何接下評審團主席的職務，盧律銘率先從「金音獎14歲」的方向回應，「可能我的人生中，還是一直會有為什麼要接下評審團主席的疑問，但思考過後，想回到今年金音獎14歲這個主題，這個歲數的我們，都在等著長大，而我覺得想要體驗一些不同的人生感，也想嘗試沒有做過的事情。」
接著是本屆的評選標準，盧律銘則說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。而今年在評選的過程中，發現了許多跨界、跨領域的合作作品。」
盧律銘進一步解釋：「所謂的音樂本身，演奏專輯就是討論編曲、結構；有演唱的話就會涵蓋詞曲討論，非常單純地針對各曲風類型進行討論。」
在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，「每一個獎都很難評選，這次有滿多獎項都纏鬥好幾輪，作品水準都很好，評審們切入的角度也都不一樣，討論很久，例如民謠、歌曲獎都討論很久。當然一定會有遺珠，但就是大家討論後的結果，我也非常喜歡這份入圍名單」，盧律銘如此表示。
不過，在評選的過程中，也有許多共識度極高的獎項，例如「評審團獎」得主Mong Tong《道火》以及「特別貢獻獎」得主為沈鴻元。
本屆評審團獎在討論階段時，改變了投票順序，過往此獎在評選時，是最後才被討論的獎項，因此常有人戲稱為「遺珠獎」，而盧律銘表示：「今年評審團獎是第一個就評選出來的獎，且投票完成之後並沒有直接公布，直到流程結束後才公布，因此不會有所謂的遺珠。」
而對於Mong Tong《道火》，盧律銘說：「Mong Tong其實一直以來都是以台灣元素做音樂創作，而Mong Tong這張專輯除了台灣元素當做基底之外，又把音樂的元素拓展到東南亞，用東南亞這份大格局製作此專輯，除了在地之外也兼具國際，同時偏向實驗性的電子音樂，這樣的專輯獲獎，是我們評審團多數的共識。」
至於本屆金音獎「特別貢獻獎」得主為沈鴻元，特別的是，沈鴻元同時也是本屆廣播金鐘獎的特別貢獻獎得主，對於兩大獎項，一個音樂、一個廣播，皆將特別貢獻獎頒發予沈鴻元，是否有所疑慮或是特別的思考，盧律銘接受《關鍵評論網》訪問時，也談到此點。
盧律銘說：「我們確實有討論到這件事，但是我們評審團認為，並不會因為廣播金鐘獎頒獎給沈鴻元老師，就去否定或是將沈鴻元老師排除在選項之外。廣播金鐘獎其實是針對沈鴻元老師對於廣播的貢獻，金音獎則是針對沈鴻元老師在推動爵士樂，以及對於年輕一輩爵士音樂家的栽培，對於沈鴻元老師的獲獎，我們的共識度非常高。」
沈鴻元對於爵士音樂的貢獻，除了透過台北愛樂電台「台北爵士夜」介紹從古典到現代的爵士音樂之外，也親身參與策劃「水岸爵士音樂節」、「台中爵士音樂節」、「兩廳院夏日爵士」、「台北爵士音樂節」等音樂節活動，也涵蓋了導聆及講座主持等工作，金音獎官方也表示，「沈鴻元是爵士樂在台灣從零到有的重要推手」。
最後，近年關於台灣音樂獎項最為熱議的話題，就是金曲獎、金音獎的區隔、定位以及兩者間彼此的角力等等，甚至是金曲／金音獎常勝軍饒舌歌手熊仔，也在討論所謂的「金曲金音化、金音金曲化」議題，並且拋出兩大獎項合併的想法。而盧律銘也不免俗地被問到此議題，並針對此發表相關想法。
盧律銘說：「金曲獎、金音獎的合併可能還是要看官方的決策，但以我個人而言，並不會這麼想，我認為這兩個獎本質上還是有所差異，例如金曲使用語言分類，金音就是回歸曲風，非常單純地圍繞在音樂討論，核心是音樂創作。只是近幾年『創作』這件事，可能是音樂工業的主流，金曲、金音的名單可能就比較容易重複，但我覺得這都不是重點。兩個獎項的本質、以及相關的討論還是不太一樣。」
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
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最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。