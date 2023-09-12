2023金音獎入圍名單：Mong Tong、沈鴻元率先獲獎，評審團主席盧律銘透露評選內幕

今（2023）年第14屆金音創作獎（下簡稱金音獎）入圍名單於今（12）日公布，由本屆評審團主席盧律銘，及嘉賓HUSH、Karencici、體熊專科、海豚刑警、文化部常務次長徐宜君等人揭曉。

而本屆金音獎共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項。至於率先公佈的獎項得主，「評審團獎」為Mong Tong《道火》；「特別貢獻獎」則是已故音樂人沈鴻元。

Photo Credit: 金音創作獎提供

今年的金音獎邁入第14年，整體主軸為「對應人的年齡是14歲」，這是散發年輕世代叛逆與純真的年紀，而根據官方指出，對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。

至於本屆金音獎採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者則涵蓋了日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等。

而本屆評審團主席為三金、金音獎入圍、得獎常客盧律銘，其擅長電子音樂，並從音樂創作橫跨聲音設計，同時致力於結合電影、電視及影音藝術的配樂技巧。而盧律銘近年代表的電影配樂作品有《返校》、《無聲》、《腿》、《消失的情人節》、《瀑布》等片，而盧律銘同時是樂團「聲子蟲」的吉他手，也入圍了今年金曲獎最佳樂團獎。

談及為何接下評審團主席的職務，盧律銘率先從「金音獎14歲」的方向回應，「可能我的人生中，還是一直會有為什麼要接下評審團主席的疑問，但思考過後，想回到今年金音獎14歲這個主題，這個歲數的我們，都在等著長大，而我覺得想要體驗一些不同的人生感，也想嘗試沒有做過的事情。」

接著是本屆的評選標準，盧律銘則說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。而今年在評選的過程中，發現了許多跨界、跨領域的合作作品。」

盧律銘進一步解釋：「所謂的音樂本身，演奏專輯就是討論編曲、結構；有演唱的話就會涵蓋詞曲討論，非常單純地針對各曲風類型進行討論。」

Photo Credit: 金音創作獎提供 第14屆金音獎評審團主席盧律銘

在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，「每一個獎都很難評選，這次有滿多獎項都纏鬥好幾輪，作品水準都很好，評審們切入的角度也都不一樣，討論很久，例如民謠、歌曲獎都討論很久。當然一定會有遺珠，但就是大家討論後的結果，我也非常喜歡這份入圍名單」，盧律銘如此表示。

不過，在評選的過程中，也有許多共識度極高的獎項，例如「評審團獎」得主Mong Tong《道火》以及「特別貢獻獎」得主為沈鴻元。

本屆評審團獎在討論階段時，改變了投票順序，過往此獎在評選時，是最後才被討論的獎項，因此常有人戲稱為「遺珠獎」，而盧律銘表示：「今年評審團獎是第一個就評選出來的獎，且投票完成之後並沒有直接公布，直到流程結束後才公布，因此不會有所謂的遺珠。」

而對於Mong Tong《道火》，盧律銘說：「Mong Tong其實一直以來都是以台灣元素做音樂創作，而Mong Tong這張專輯除了台灣元素當做基底之外，又把音樂的元素拓展到東南亞，用東南亞這份大格局製作此專輯，除了在地之外也兼具國際，同時偏向實驗性的電子音樂，這樣的專輯獲獎，是我們評審團多數的共識。」

至於本屆金音獎「特別貢獻獎」得主為沈鴻元，特別的是，沈鴻元同時也是本屆廣播金鐘獎的特別貢獻獎得主，對於兩大獎項，一個音樂、一個廣播，皆將特別貢獻獎頒發予沈鴻元，是否有所疑慮或是特別的思考，盧律銘接受《關鍵評論網》訪問時，也談到此點。

盧律銘說：「我們確實有討論到這件事，但是我們評審團認為，並不會因為廣播金鐘獎頒獎給沈鴻元老師，就去否定或是將沈鴻元老師排除在選項之外。廣播金鐘獎其實是針對沈鴻元老師對於廣播的貢獻，金音獎則是針對沈鴻元老師在推動爵士樂，以及對於年輕一輩爵士音樂家的栽培，對於沈鴻元老師的獲獎，我們的共識度非常高。」

沈鴻元對於爵士音樂的貢獻，除了透過台北愛樂電台「台北爵士夜」介紹從古典到現代的爵士音樂之外，也親身參與策劃「水岸爵士音樂節」、「台中爵士音樂節」、「兩廳院夏日爵士」、「台北爵士音樂節」等音樂節活動，也涵蓋了導聆及講座主持等工作，金音獎官方也表示，「沈鴻元是爵士樂在台灣從零到有的重要推手」。

最後，近年關於台灣音樂獎項最為熱議的話題，就是金曲獎、金音獎的區隔、定位以及兩者間彼此的角力等等，甚至是金曲／金音獎常勝軍饒舌歌手熊仔，也在討論所謂的「金曲金音化、金音金曲化」議題，並且拋出兩大獎項合併的想法。而盧律銘也不免俗地被問到此議題，並針對此發表相關想法。

盧律銘說：「金曲獎、金音獎的合併可能還是要看官方的決策，但以我個人而言，並不會這麼想，我認為這兩個獎本質上還是有所差異，例如金曲使用語言分類，金音就是回歸曲風，非常單純地圍繞在音樂討論，核心是音樂創作。只是近幾年『創作』這件事，可能是音樂工業的主流，金曲、金音的名單可能就比較容易重複，但我覺得這都不是重點。兩個獎項的本質、以及相關的討論還是不太一樣。」