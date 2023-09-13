2023/09/13,
影劇

Netflix《航海王》：從「慘遭真人化」到普遍好評，製作團隊如何抓到改編精髓？

Netflix《航海王》：從「慘遭真人化」到普遍好評，製作團隊如何抓到改編精髓？
Photo Credit: Netflix提供

我們想讓你知道的是

2009年《七龍珠：全面進化》的慘案，讓世界知名動漫畫毀在真人版，導致宅圈認為歐美製作日本IP，就是「慘遭真人化」的印像。而從過往案例來看，漫改作品的失敗與成功，已經不是技術，而是有無原作精髓。那麼，2023年Netflix《航海王》真人版，到底是怎麼讓觀眾買單，成功打破「真人化」的魔咒？

文：陸坡 (LUPO)

從慘被真人化到好評，抓到改編精髓的海賊王

「慘遭真人化」這件事似乎不分過去現在，尤其在一些經典的日系少年漫畫被改編時，難度不小於做一集漫威或DC電影。但一些歐美製作團隊，並不了解日本動漫畫的精髓；但反過來看，日本自己的真人化，有時候又太過度專注於細節，忽略了有些在ACG合理的舉動，實際真人化時，做起來卻會變得非常彆扭、尷尬。

2017年經典少年漫畫《航海王》宣布，將製作真人版影集時引來許多人錯愕，而當2023年真人版完成以後，觀眾到底買不買單呢？

《航海王》是日本週刊少年JUMP雜誌中，與當年《火影忍者》、《死神》號稱週刊三本柱的人氣漫畫作品。故事以最強海賊羅傑死刑後藏有「一個大秘寶」為出發，進一步書寫各路人士的尋寶搶奪之戰，而開啓了大海賊時代。

想成為海賊王的魯夫，也跟許多人一樣踏上這個尋寶的旅程，途中不僅增加了許多夥伴，也幫夥伴跟王國渡過許多危機的冒險。

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Photo Credit: Netflix提供

《航海王》是什麼影集

「真人化」的動作，不管是過去或現在一直都沒有停止過，相信未來也還會持續下去，將一些二次元的圖像或文本創作搬到三次元空間。

如今，不管是特效、動畫技術都已經遠遠超越過去的製作，也讓觀眾有許多視覺衝擊，當然這不只有好的，也有更加讓人頭痛的直觀衝擊，反倒讓人更擔心將「動漫畫真人化」這件事，到底是不是只有寫實，或靠近真實情節的ACG作品才能完整。

因為影視技術的進步，許多過去不可能或是難以被改編的作品，在這幾年都有了嘗試，但這並不表示翻車率降低，反而在這幾年翻車率還是極高。

例如從2017年到2022年真人化的《鋼之鍊金術師》評價就不是太好，在2023年，車田正美經典漫畫作品《聖鬥士星矢》也因為改編的幅度過大，連經典的聖衣都沒有還原，故事也是完全不同的原創情節，導致不只日本本土、海內外評鑑也都一致負評，可見一個作品能夠還原，並非單單只是動畫特效技術呈現的問題。

經典的日系少年漫作品《航海王》一直廣受亞洲區許多人的喜愛，就連台灣在大然出版時代倒閉後，版權也轉手它家未間斷。

這樣一個經典的漫畫IP，在2017宣佈要真人化後，由於有許多前車之鑑，大家都只當一個笑話或是小道消息，直到Netflix和集英社在2021年公布更多視覺圖和角色消息，大家才一驚，原來這項改編計畫是認真的，開始有許多不同意見的討論聲浪，以負面評價居多。

因為《航海王》的世界觀相當複雜，幻想性程度不亞於歐美一些奇幻與科幻作品，故要還原是一個耗時耗費的事情，且光人物的選角是否契合就是很難辦的一件事。

但在2023年上架到影視串流平台，意外的真人版《航海王》獲得不少好評的聲音，跟開拍前一面倒的看衰，呈現截然不同的局面。而更讓人好奇的是，真人版的《航海王》是一個跟著劇情走，卻與動畫有截然不同全新感覺的影視作品。

「航海王」真人版影集引發熱烈迴響（1）
Photo Credit: Netflix提供

《航海王》分析與延伸

美國改編日本動漫畫翻車最經典的例子，就是每個ACG迷都知道2009年的《七龍珠：全面進化》，除了角色模樣改變，故事與原作不同，還追加許多莫名其妙的設定和人物關係。

最後，故事也說得不明不白，導致就算是一個原創故事，也無法說服觀眾的狀況，讓好好一個世界知名的動漫畫作品，就這樣毀在真人版，留下一個慘烈的污點，這也是導致後來，宅圈基本認為歐美製作日本IP，就是「慘遭真人化」的印像。

而不只是《七龍珠》慘遭毒手，知名遊戲公司卡普空的經典恐怖動作遊戲《惡靈古堡》，也是相當悲催的一部作品，2002年初次改編成真人版電影，因為故事基本還算與遊戲原作有關聯，並且全新感覺的喪屍片初登場，這種直觀的恐懼也收穫不少粉絲。

但隨著電影系列作越來越離譜，最後演變成超能力者大戰超能力殭屍的局面，也讓許多遊戲粉絲無感，只當成二次創作看待。但之後2021年重啟電影版，與2022年影集，可以說如果前系列電影是瘋到有自己的特色，後續兩部卻是想致敬卻瑕疵滿滿的延伸作品。

可能許多人會把改編成不成功歸於技術問題，畢竟動畫漫畫天馬行空的幻想世界，要搬到真實世界說服觀眾不容易。但在2006年，就有讓許多遊戲玩家表示改編成功，且抓住原作風格的恐怖電影《沉默之丘》。電影將遊戲內表裏不一的風格、詭譎發毛恐懼感發揮更上一層。

同樣也是很難改編的少年漫畫《銀魂》，在2017年真人化後，因為忠實還原原作胡鬧的性格和搞笑尺度，也獲得漫迷和觀眾的好評。

可以說現在漫改作品的失敗與成功，有很大的原因已經不是技術性，而是有無抓到原作的精髓。例如相當成功的漫改日劇《麻辣教師GTO》就是雖披著原作的皮，卻與原作有很大差異的作品，就連主角髮色樣子都不一樣。但憑藉著抓到問題老師用意外的手段處理問題學生，加上男、女主角的高人氣，也佔領一個世代人的記憶。

故還原、技術、或是人物的選擇，有時候要如何拼湊一個有自己風格的ACG改編劇，說到底還是整個團隊有沒有愛，與行銷點是否抓準目標的功課難題。

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Photo Credit: Netflix提供

《航海王》值得一看嗎？

這次《航海王》的真人版改編著實讓很多人驚艷，畢竟是一個已經跳脫ACG圈現象級的作品被改編真人版，而且多次失敗案例擺在那邊，大家早已不期不待。

但是，《航海王》這次改編上從選角、場景還原跟劇情安排的用心程度，只要看過影集的人，似乎都能感覺出來，製作組試圖用不傷害原作粉絲，與在真人化後可以合理的情節，小心翼翼地製作這部作品。


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