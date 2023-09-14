【2023女性影展】《跳繩》導演吳姿澐專訪：在成長過程中，照自己的速度就好
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吳姿澐以編導的身分，帶著備受肯定的《跳繩》加入2023女性影展的行列。與影展上多數作品不同，《跳繩》一片平易近人，講述關於一對姊妹的故事。本篇文章專訪吳姿澐導演，聽她談談這部片子的背後故事。
主訪：蕭婷惟
撰稿：賴亭儒
攝影：蔡宇航
逐字稿整理：蔡宇航、賴亭儒
2022年，吳姿澐以編導的身分，憑《跳繩》一片在新風獎上展露頭角，獲得最佳編劇獎。時隔一年，她帶著備受肯定的《跳繩》加入2023女性影展的行列。
與影展上多數作品不同，《跳繩》一片平易近人，講述關於一對姊妹的故事。主角小婕與姊姊年紀相差甚大，小婕用小小的步伐追逐著嚮往、崇拜的姊姊，卻始終無法跟上姐姐的速度。片中將小婕心中的苦澀刻劃得極為細膩，因此不論有無手足，觀眾都能與其產生強烈的共鳴感。
起心動念：成長記憶裡的跳繩
身為家中的老二，吳姿澐上有姊姊、下有妹妹，而跳繩的故事原型即為其與妹妹的真實互動經驗。吳姿澐提到，國小五、六年級時自己時常與相差八歲的妹妹一同跳繩，即便已經放慢了速度。
「她小小的身體，腳勾的得很高很高，很懊惱很想要跳過去，可是那條繩子就是在我們中間，她就是跳不過去」，吳姿澐將此場景還原成影片開頭，小婕努力跳繩的這個狀態，影射的其實就是妹妹成長過程中的無助與孤寂。吳姿澐認為：「跳繩是一個，你要跟得上我的頻率，才可以進入我的世界的一個運動。」
由於整部片源於導演的個人經歷，她也將小時候與手足的對話融入台詞中，使故事裡的對白更加口語化。舉例來說，劇中有個橋段是妹妹小婕偷穿姐姐的布鞋，姐姐發現後勃然大怒，質問小婕為甚麼不先問過她。
小婕的回答很簡單卻也很家常：「問妳又不會借。」吳姿澐解釋，小時候自己很愛偷穿姊姊的衣服，每當姊姊責問她為甚麼不用借的，心裡就會冒出「問妳又不會借」的念頭。鮮明的記憶成為吳姿澐的最佳工具，使整部片顯得自然不造作。
不刻意打造的個人風格，堅定追尋自我
在談到如何使作品在短片中鶴立雞群時，吳姿澐直言她從不曾將此面向納入思考。她表示，在寫劇本的過程中沒有過這個意識，只是很單純地將故事寫出來。
不過，在劇本發想的階段，吳姿澐花費了很大的心力，也經歷過不少挫折迷惘。在確認最終定稿前，她將劇本拿給身邊的所有人看，其中包括老師、學長姊、甚至影視圈外人。
然而，每個人給予的回饋都大相逕庭，使她苦惱了許久，開始思考作品背後的象徵意義、大人與小孩視角區別等延伸問題。最後，她決定回歸自身，問自己，我究竟想拍什麼？「可以感受到苦澀但又同時感受到一點溫暖，有點小小力量的感覺」，是吳姿澐得到的答案，「一部片不太可能每一個人都喜歡，所以找到自己想做的事情很重要」。
RPG、喜歡哪個哥哥：用遊戲引導小孩演員
《跳繩》一片中，主要角色皆為小孩，吳姿澐坦言在導演過程中，最困難的便是使小孩演員配合演出。小朋友的理解力有限，因此劇組利用RPG闖關遊戲的概念，將複雜的劇本包裝成條列式的任務，一步一步引導演員完成表演。在小孩達成任務後，吳姿澐也自備「獎品」，用巧克力球獎勵他們的拍攝。
此外，導演也分享了很有趣的片場小故事。最後一場姊妹和好的橋段為事後補拍，距離先前的主要拍攝時隔一個月，兩演員之間的感情已退回最初的陌生狀態，無法達到劇組期望的甜蜜效果。
為了突破困境，吳姿澐與兩姊妹開啟了小女生們最有興趣的話題——對哪個哥哥最感興趣。在氣氛炒熱了之後，她更進一步帶著兩個小演員玩踩腳遊戲，成功增進兩人的感情，也使拍攝得以順利進行。
除了遊戲、交換秘密，吳姿澐也運用千方百計來刺激小孩演員的情緒，例如做鬼臉、在臉上作畫、你追我跑等等，現場的活潑氣氛可想而知。
超越台詞的鏡頭語言
在整部片中，可以看到不少局部特寫，例如妹妹看向姐姐的眼神、用來量腳長度的髒襪子，或者正在跳繩的腳。這種敘述方式來自吳姿澐的精心設計，不需要過多的溝通對話，觀眾便能將自己化身為劇中角色感同身受。
「情感是一個，很內斂、凝視的感覺」，她這樣描述這些特寫鏡頭。不過吳姿澐也提到，「人」的特寫並不容易拍攝，近景鏡頭有時會稀釋掉演員最好的樣子，如何在這之中拿捏又是一門學問。
談及鏡頭語言，片中亦值得一提的是「物」與「人」之間的連結。比如說，在冰敷袋滴水的畫面之後，鏡頭隨即切到妹妹小婕的眼淚。編導善用呼應手法，為作品畫面添增層次，也將故事呈現得更加完整。
再者，吳姿澐也將「跳繩熟練度」與「成長速度」連結在一起，劇中姊姊的成長速度較快、對跳繩技術也十分熟捻；反之，妹妹的成長較為緩慢，跳起繩來就是一下、一下，斷斷續續的。
對，照你的速度就好：結局背後的那些事
在故事的最後，兩姊妹重歸於好，姊姊帶著妹妹跳繩並說了一句：「對，照你的速度就好。」如果把整部片意象化，可以理解成妹妹小婕一直想要伸手去抓姊姊，然而姐姐不予理會走自己的路。
到了故事的尾巴，觀眾可以透過這句話，感覺到姊姊好像把手往後伸，將妹妹牽起來，再與她一起往前走。這樣的結局不僅圓滿，更將手足之間並肩奮鬥的情誼，毫無保留地刻劃出來。吳姿澐形容，手足可以說是「人生中的隊友」。
「照你的速度就好」一句話除了套用在劇中姊妹的感情上，也是吳姿澐對觀眾的喊話。「在成長過程中，你看到自己嚮往的東西，就會趕著去追逐。你想要經歷的，有時候已經超過身體能負荷的極限了。這樣不但會受傷、挫折，還可能會錯過一些你當下可以享受的快樂。以跳繩來說，如果你剛學會跳繩，你就想要像姊姊一樣學二迴旋，那你就會錯過你剛學會一迴旋、單腳跳、跑步跳的快樂。所以，照自己的速度就好，享受你在那個階段可以享受的事情。」
影展資訊
- 名稱：2023第30屆台灣國際女性影展
- 地點：台北微風影城
- 日期：10月12日至10月22日
- 電子版專書連結
- 更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html